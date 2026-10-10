Kdo bo VN Singapurja začel s prvega startnega položaja?

Dež je kar nekaj preglavic povzročal tudi ta dirkaški konec tedna. Prejšnji teden so organizatorji za skoraj dve uri prestavili start dirke VN Bahrajna, ki jo je gostila Malezija. Današnjo sprint dirko so organizatorji prestavili za pol ure. Med kvalifikacijami naj ne bi deževalo.
"Super je zmagati v sprintu, a seveda želim zmagati tudi jutri," je po koncu sprinta dejal Verstappen.
George Russell, ki je na dirki VN Bahrajna odstopil, je želel rezultat popraviti že na sprint dirki. A mu to ni uspelo. Po odličnem startu je prehitel Verstappna, a je Britanec že v drugem krogu zadel ograjo in končal možnosti za zmago na sprint dirki.
Dramo pa smo spremljali v zadnjem krogu. Lando Norris je želel dohiteti Charlesa Leclerca, vendar sta skupaj z moštvenim kolegom Oscarjem Piastrijem trčila. Piastri je takrat končal dirko predčasno, Norris pa jo je nadaljeval, a je padel za precej mest in končal na osmem mestu.
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