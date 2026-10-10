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Formula 1

Kdo bo VN Singapurja začel s prvega startnega položaja?

Singapur, 10. 10. 2026 12.44 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
H.B.
Sepang

Pred dirko za Veliko nagrado Singapurja dirkače danes čakajo še kvalifikacije za nedeljsko dirko. Pred kvalifikacijami smo spremljali zadnjo sprint dirko letošnje sezone, ki jo je dobil Max Verstappen. Drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, tretje mesto pa Charles Leclerc. Kvalifikacije boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO, z začetkom ob 15.30.

Dež je kar nekaj preglavic povzročal tudi ta dirkaški konec tedna. Prejšnji teden so organizatorji za skoraj dve uri prestavili start dirke VN Bahrajna, ki jo je gostila Malezija. Današnjo sprint dirko so organizatorji prestavili za pol ure. Med kvalifikacijami naj ne bi deževalo.

"Super je zmagati v sprintu, a seveda želim zmagati tudi jutri," je po koncu sprinta dejal Verstappen.

George Russell, ki je na dirki VN Bahrajna odstopil, je želel rezultat popraviti že na sprint dirki. A mu to ni uspelo. Po odličnem startu je prehitel Verstappna, a je Britanec že v drugem krogu zadel ograjo in končal možnosti za zmago na sprint dirki.

Dramo pa smo spremljali v zadnjem krogu. Lando Norris je želel dohiteti Charlesa Leclerca, vendar sta skupaj z moštvenim kolegom Oscarjem Piastrijem trčila. Piastri je takrat končal dirko predčasno, Norris pa jo je nadaljeval, a je padel za precej mest in končal na osmem mestu.

Formula 1 na Kanalu A in VOYO.
Formula 1 na Kanalu A in VOYO.
FOTO: 24ur.com
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Formula 1 vn singapurja kvalifikacije

Verstappen osvojil zadnjo sprint dirko letošnje sezone

24ur.com Verstappen osvojil zadnjo sprint dirko letošnje sezone
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