Kdo bo VN Singapurja začel s prvega startnega položaja?

Dež je kar nekaj preglavic povzročal tudi ta dirkaški konec tedna. Prejšnji teden so organizatorji za skoraj dve uri prestavili start dirke VN Bahrajna, ki jo je gostila Malezija. Današnjo sprint dirko so organizatorji prestavili za pol ure. Med kvalifikacijami naj ne bi deževalo.

"Super je zmagati v sprintu, a seveda želim zmagati tudi jutri," je po koncu sprinta dejal Verstappen.