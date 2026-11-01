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Formula 1

Kdo je mladi balkanski dirkač, ki je v petek zamenjal Lawsona?

Ljubljana, 01. 11. 2026 19.16 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ju.R
Nikola Tsolov

Dirkaški konec tedna v Mehiki se je začel v znamenju Ferrarija, saj je bil Charles Leclerc najhitrejši na prvih dveh prostih treningih, tretji trening pa je pripadel Landu Norrisu. V kvalifikacijah je nato zablestel Lewis Hamilton, ki si je z izjemnim krogom zagotovil najboljši štartni položaj. Drugi trening je zaznamovalo trčenje med Maxom Verstappnom in Liamom Lawsonom, zaradi katerega sta oba prejela kazen. Prav Lawsona pa je na prvem prostem treningu zamenjal mladi dirkač Nikola Tsolov.

Nikola Tsolov
Nikola Tsolov
FOTO: AP

Nikola Tsolov je 19-letni bolgarski dirkač, ki velja za enega obetavnejših mladih talentov v programu Red Bull Junior Team. Trenutno ima sedež v prvenstvu Formule 2, kjer dirka za ekipo Campos Racing in se z odličnimi predstavami bori za naslov prvaka. Trenutno 7 točk zaostaja za prvim mestom. V sezoni 2025 pa je osvojil drugo mesto v prvenstvu Formule 3.

Tsolov je v petek na prvem prostem treningu pred VN Mehike prvič nastopil na uradnem dirkaškem koncu tedna formule 1. Pri ekipi Racing Bulls je za eno uro sedel v dirkalnik Liama Lawsona, ki je moral izpustiti uvodni trening.

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Mladi Bolgar je priložnost dobro izkoristil. Trening je končal na 12. mestu s časom 1:19,604, le 0,126 sekunde za moštvenim kolegom Arvidom Lindbladom. Za Tsolova je bil to pomemben korak v njegovi karieri in priložnost, da se predstavi tudi širši javnosti Formule 1.

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"Najlepša hvala za to priložnost. To je bila izjemna izkušnja. Hvala vsej ekipi!"

Formula 1 so prav zagotovo sanje vsakega fanta, ki se začne ukvarjati z dirkanjem. Začetek poti je za vsakogar karting. Tsolovova zgodba se je začela, ko je štel le 9 let. Svojo pot je dirkač začel v Bolgariji, državi, ki ne slovi po motošportu. Zato bi lahko rekli, da je Tsolov neke vrste pionir, ustvarja zgodovino za svojo državo in tudi širšo regijo. Kaj pa mu to pomeni?

"To mi veliko pomeni, saj imam v Bolgariji močno podporo. Lahko postanem prvi dirkač Formule 1 iz tega dela Evrope. To bi bilo nekaj izjemnega. Upam, da mi nekoč uspe. Čutim veliko podpore na tej poti. Lepo bi bilo imeti prvega balkanskega dirkača v Formuli 1," je komentiral 19-letnik.

"Želim si uživati v tej sezoni vse do konca, saj je to najbolj pomembno. Včasih se moraš opomniti, zakaj si se podal na to pot." Je še zaključil mladi Bolgar.

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Nikola Tsolov Formula 1 VN Mehike Liam Lawson Red Bull

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