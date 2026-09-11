Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Kdo se bo najbolje znašel na novem prizorišču v koledarju Formule 1?

Madrid, 11. 09. 2026 10.38 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Madrid

Za dirkače Formule 1 ni premora. Potem ko je prejšnji konec tedna veliko nagrado gostila italijanska Monza, se zdaj dirkači podajajo na čisto novo prizorišče v špansko prestolnico, ki bo prvič po 45 letih gostilo dirko kraljice motošporta. Na stezi, imenovani Madring, se bodo dirkači danes preizkusili na uvodnih prostih treningih, ki jih bomo prenašali na Kanalu A in VOYO. Prvi je na sporedu ob 13.25, drugi pa ob 16.55.

Formula 1 - VN Španije
Formula 1 - VN Španije
FOTO: VOYO

Karavana Formule 1 se ta konec tedna podaja na povsem neznan teritorij. V španski prestolnici bodo prvič po 45 letih na povsem novi stezi, imenovani Madring, zahrumeli dirkalniki kraljice motošporta. Na stezi, dolgi 5,414 kilometra in z 22 ovinki, se bodo dirkači v nedeljo med seboj za zmago pomerili v 57 krogih. Nazadnje je španska prestolnica najboljše dirkače na svetu gostila davnega leta 1981 na Jarami.

Preberi še Legendarni Ecclestone aretiran: s puško hodil po letališču

Carlos Sainz, ki je rojen v Madridu, bo tako prvič v karieri izkusil pravo domačo dirko, Španec pa je obenem prevzel vlogo ambasadorja dirkališča. Madring je prva steza, ki bo debitirala v Formuli 1 po Las Vegasu, ki je debitiral leta 2023. Pričakuje se, da bodo dirkalniki dosegli najvišjo hitrost okoli 340 km/h.

Ovinek “La Monumental” glavna znamenitost steze

Najzanimivejši del steze bo 550 metrov dolg ovinek, imenovan Monumental, ki se bo ponašal s 24-odstotnim naklonom, ki naj bi bil najdaljši nagnjeni ovinek v celotnem koledarju, za katerega naj bi dirkači potrebovali šest sekund, da ga prevozijo. Gledalci pa bodo lahko dogajanje na ovinku spremljali iz prve roke, saj bodo tribune okoli njega sprejele okoli 45 tisoč gledalcev.

Pogled na ovinek imenovan Monumental.
Pogled na ovinek imenovan Monumental.
FOTO: AP

V špansko prestolnico se z najboljšo popotnico podaja vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli, ki je na zadnjem prizorišču v italijanski Monzi pred domačimi gledalci dosegel senzacionalno zmago potem, ko je dirko začel šele z 19. štartnega položaja. Kot drugi v prvenstvu se podaja Italijanov moštveni kolega pri Mercedesu George Russell, ki ima velikih 66 točk zaostanka, na tretjem mestu Lewis Hamilton pa še dodatnih deset točk več.

Ker je steza v Madridu za dirkače popolna neznanka, je težko predvideti, kdo bo na uvodnih treningih med najhitrejšimi. Prva treninga sta na sporedu že danes ob 13.25 in 16.55, prenašali ju bomo v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

Formula 1 VN Španije
Formula 1 VN Španije
FOTO: VOYO
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
formula 1 vn španije madrid

Rdeča vojna v garažah Ferrarija: Leclerc proti Hamiltonu

24ur.com Kdo so favoriti za končno slavje v prvenstvu Formule 1?
24ur.com Formula 1 na VOYO že ta konec tedna!
24ur.com Kako sploh gledati Formulo 1 na VOYO? Vodič za nove in stare navijače
24ur.com 'V F1 spredaj Mercedes, Red Bull in Ferrari, v motoGP pa Marc Marquez'
24ur.com 'Dirka formule 1 ni le športni dogodek, je spektakel za vsakogar'
24ur.com Nova sezona formule 1 je pred vrati: Kdo je favorit za osvojitev naslova?
Voyo.si Formula 1 in MotoGP 2026: kdo vodi, top dogodki in kaj nas še čaka?
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nosečnice ga pogosto spregledajo, a to zeleno živilo je vredno vključiti na jedilnik
Kako pomagati otroku pri učenju in koncentraciji?
Kako pomagati otroku pri učenju in koncentraciji?
4 stavki, ki lahko počasi načnejo še tako trden partnerski odnos
4 stavki, ki lahko počasi načnejo še tako trden partnerski odnos
Pri 71 letih razkrila, kaj ji pomenijo vnukinje
Pri 71 letih razkrila, kaj ji pomenijo vnukinje
zadovoljna
Portal
Obleka, s katero se je maščevala nezvestemu možu, gre na dražbo
Zato ne morete shujšati
Zato ne morete shujšati
Po dolgem času je spet tako nasmejana
Po dolgem času je spet tako nasmejana
Te tri samske lepotice bodo ljubezen iskale na Tenerifih
Te tri samske lepotice bodo ljubezen iskale na Tenerifih
vizita
Portal
'Tihi ubijalec' se dobro skriva: 5 živil, za katera niste vedeli, da zvišujejo raven holesterola in ogrožajo zdravje srca
Tri pogosta živila, ki lahko resno ogrožajo zdravje vašega črevesja
Tri pogosta živila, ki lahko resno ogrožajo zdravje vašega črevesja
Kako počasno dihanje skozi nos umirja naše možgane
Kako počasno dihanje skozi nos umirja naše možgane
Preventiva raka naj ima prednost pred diagnostiko
Preventiva raka naj ima prednost pred diagnostiko
cekin
Portal
Slovenski delodajalci vse več vlagajo v to ugodnost. Ali tudi vi spadate mednje?
Družinska drama zaradi hiše: Starši od njega pričakujejo, da stanovanje podari sestri, on razmišlja o prekinitvi stikov
Družinska drama zaradi hiše: Starši od njega pričakujejo, da stanovanje podari sestri, on razmišlja o prekinitvi stikov
Prihaja zaposlitveni val: ena panoga še posebej izstopa
Prihaja zaposlitveni val: ena panoga še posebej izstopa
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
moskisvet
Portal
Imamo novo slovensko lepotno kraljico
Več kot 50 let je čakal na ta trenutek
Več kot 50 let je čakal na ta trenutek
Slovenska plavalka pri komaj 25 letih zbolela za rakom
Slovenska plavalka pri komaj 25 letih zbolela za rakom
Bila sta noro zaljubljena, poročila sta se ... njun zakon pa je trajal komaj 18 mesecev
Bila sta noro zaljubljena, poročila sta se ... njun zakon pa je trajal komaj 18 mesecev
dominvrt
Portal
Mnogi lastniki hiš jeseni spregledajo to, posledice pa plačujejo mesece
Lepa, a nevarna za vrt: ta invazivna rastlina se širi z neverjetno hitrostjo
Lepa, a nevarna za vrt: ta invazivna rastlina se širi z neverjetno hitrostjo
Pozabite na vsakodnevno pometanje: ta napaka povzroča, da so tla ves čas umazana
Pozabite na vsakodnevno pometanje: ta napaka povzroča, da so tla ves čas umazana
Darja in Andrej sta kupila 200 let staro hiško. Tako je potekala prenova
Darja in Andrej sta kupila 200 let staro hiško. Tako je potekala prenova
okusno
Portal
Ian navdušil z italijansko klasiko: Pripravite njegove agnolotte
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Ful gas 3
Ful gas 3
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1951