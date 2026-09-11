Kdo se bo najbolje znašel na novem prizorišču v koledarju Formule 1?

Karavana Formule 1 se ta konec tedna podaja na povsem neznan teritorij. V španski prestolnici bodo prvič po 45 letih na povsem novi stezi, imenovani Madring, zahrumeli dirkalniki kraljice motošporta. Na stezi, dolgi 5,414 kilometra in z 22 ovinki, se bodo dirkači v nedeljo med seboj za zmago pomerili v 57 krogih. Nazadnje je španska prestolnica najboljše dirkače na svetu gostila davnega leta 1981 na Jarami.

Carlos Sainz , ki je rojen v Madridu, bo tako prvič v karieri izkusil pravo domačo dirko, Španec pa je obenem prevzel vlogo ambasadorja dirkališča. Madring je prva steza, ki bo debitirala v Formuli 1 po Las Vegasu, ki je debitiral leta 2023. Pričakuje se, da bodo dirkalniki dosegli najvišjo hitrost okoli 340 km/h.

Najzanimivejši del steze bo 550 metrov dolg ovinek, imenovan Monumental, ki se bo ponašal s 24-odstotnim naklonom, ki naj bi bil najdaljši nagnjeni ovinek v celotnem koledarju, za katerega naj bi dirkači potrebovali šest sekund, da ga prevozijo. Gledalci pa bodo lahko dogajanje na ovinku spremljali iz prve roke, saj bodo tribune okoli njega sprejele okoli 45 tisoč gledalcev.

V špansko prestolnico se z najboljšo popotnico podaja vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli, ki je na zadnjem prizorišču v italijanski Monzi pred domačimi gledalci dosegel senzacionalno zmago potem, ko je dirko začel šele z 19. štartnega položaja. Kot drugi v prvenstvu se podaja Italijanov moštveni kolega pri Mercedesu George Russell, ki ima velikih 66 točk zaostanka, na tretjem mestu Lewis Hamilton pa še dodatnih deset točk več.

Ker je steza v Madridu za dirkače popolna neznanka, je težko predvideti, kdo bo na uvodnih treningih med najhitrejšimi. Prva treninga sta na sporedu že danes ob 13.25 in 16.55, prenašali ju bomo v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.