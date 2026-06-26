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Formula 1

Uvodni prosti trening v vročem Spielbergu v znamenju obeh mercedesov

Spielberg, 26. 06. 2026 14.37 pred 58 minutami 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Kimi Antonelli

Po dvotedenskem premoru so se na steze vrnili dirkači formule 1. Tokratno prizorišče kraljice motošporta je steza v Spielbergu pri naših severnih sosedih Avstrijcih, ki velja za najkrajšo v koledarju formule 1. Uvodni prosti trening je popolnoma pripadel dirkačema mercedesov Kimiju Antonelliju in Georgu Russellu pred Oscarjem Piastrijem. Drugi prosti trening sledi ob 16.55 z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO.

Formula 1 - VN Avstrije
Formula 1 - VN Avstrije
FOTO: VOYO
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