Uvodni prosti trening v vročem Spielbergu v znamenju obeh mercedesov

Po dvotedenskem premoru so se na steze vrnili dirkači formule 1. Tokratno prizorišče kraljice motošporta je steza v Spielbergu pri naših severnih sosedih Avstrijcih, ki velja za najkrajšo v koledarju formule 1. Uvodni prosti trening je popolnoma pripadel dirkačema mercedesov Kimiju Antonelliju in Georgu Russellu pred Oscarjem Piastrijem. Drugi prosti trening sledi ob 16.55 z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO.