Kdo so favoriti za končno slavje v prvenstvu Formule 1?

Dirkači formule 1 so v Avstraliji že opravili s prvimi prostimi treningi nove sezone, ki jih je podrobno spremljala tudi naša strokovna ekipa. Novinarka Eva Koderman Pavc, komentator Aljaž Golčer in strokovni komentator Jure Makovec so v prvem POPkastu nove sezone F1 razpravljali, kateri dirkači imajo največ možnosti za osvojitev naslova svetovnega prvaka v kraljici motošporta.