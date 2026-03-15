Antonelli, nova zvezda Formule 1, že dosega mejnike

Kimi Antonelli se je rodil 25. avgusta 2006. Njegov oče, Marco Antonelli, je nekdanji dirkač in vodja lastne ekipe Antonelli Motorsport, ki je sinu že zgodaj ponudila prvi stik s svetom kartinga. Prva dirka Formule 1 po njegovem rojstvu? VN Turčije 2006, ki jo je dobil Felipe Massa. Tisti konec tedna je 44-letni Fernando Alonso, ki je danes stal na startni vrsti skupaj s Kimijem, končal na drugem mestu.

Kimi ni poimenovan po Kimiju Raikkonenu, kot mnogi mislijo. Polno ime mladega Italijana je Andrea Kimi Antonelli. "Družinski prijatelj mi je nadel ime Kimi, ker se je lepo ujemalo z drugimi imeni," pravi 19-letni Italijan. Prvič je sedel za volan pri sedmih letih in že takrat dirkal za očetovo ekipo. Svoje prvo prvenstvo v kartingu je osvojil leta 2015, uspehi pa so hitro rasli, kar je pritegnilo pozornost Mercedesove akademije mladih dirkačev.

Pot do vrha

Junija 2019 je Kimi uradno postal del Mercedesovega mladinskega programa, potem ko je pobral vrsto naslovov in zmag v mladinskih karting kategorijah. V enosedu je debitiral leta 2021 v italijanski F4 in prvenstvu Formula 4 UAE Championship Trophy, kjer je takoj pokazal izjemen talent. Njegova prva zmaga po kartingu je prišla januarja 2022 v Abu Dabiju v prvenstvu Formule 4 ZAE. Istega leta je osvojil tudi italijansko F4 in ADAC Formulo 4 – skupaj kar 22 zmag na 35 nastopih.

Kimi Antonelli FOTO: AP

Leta 2023 je Kimi napredoval v prvenstvo Formula Regional European Championship by Alpine. Po petih zmagah in šestih dodatnih stopničkah je naslov osvojil že na predzadnji dirki na Zandvoortu. Na začetku leta je zmagal tudi v prvenstvu Formula Regional Middle East Championship s tremi zmagami in štirimi stopničkami na 15 dirkah. Štirje naslovi v dveh sezonah – za 17-letnika izjemen dosežek. Leta 2024 je Kimi prestopil v Formulo 2 z ekipo PREMA. Zmagal je na prvi sprint dirki v Silverstonu, dva tedna kasneje pa še na Madžarskem, s čimer je postal najmlajši večkratni zmagovalec v zgodovini serije.

Rekordi, ki govorijo sami zase

Zatem je Kimi postal 13. dirkač, ki predstavlja Mercedes v F1, ko je lani debitiral v Melbournu. Postal je tudi tretji najmlajši dirkač, ki je nastopil na dirki. Njegov začetek v F1 je bil osupljiv – četrto mesto v Albert Parku, potem ko se je s 16. mesta prebil v ospredje. Postal je drugi najmlajši dirkač, ki je osvojil točke v prvenstvu F1. Na prvih treh velikih nagradah je vselej osvojil točke in postal tretji dirkač od leta 1965, ki mu je to uspelo. Na VN Japonske je postal najmlajši dirkač, ki je vodil krog in postavil najhitrejši krog dirke.

V Miamiju je dosegel svoj prvi najboljši startni položaj za sprint dirko in postal najmlajši, ki mu je to uspelo. V Kanadi je zasedel tretje mesto in postal tretji najmlajši na stopničkah, Interlagos pa mu je prinesel druge stopničke in drugo mesto, kar je bil njegov najboljši dosežek do danes.

Zgodovinska zmaga na Kitajskem

V soboto je pri 19 letih in 201 dneh postal najmlajši dirkač, ki je osvojil najboljši startni položaj za VN, trenutno pa je drugi najmlajši zmagovalec v F1, za Maxom Verstappnom, ki je pred desetimi leti zmagal pri 18 letih in 228 dneh.