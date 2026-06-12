Bo najstniški as Antonelli v Barceloni nadaljeval s svojo prevlado?

Na nekaj več kot 4,5 km dolgo stezo se z najboljšim izhodiščem podaja dirkač Mercedesa Kimi Antonelli, ki je prejšnji konec tedna dosegel že svojo peto zaporedno zmago v letošnji sezoni in obenem postal najmlajši zmagovalec najprestižnejše preizkušnje v svetu formule 1. Z novo zmago si je Italijan prednost pred prvim zasledovalcem Lewisom Hamiltonom, ki je dirko v Monaku končal na drugem mestu, povišal na 66 točk.

Hamilton je z drugega mesta v skupnem seštevku izrinil moštvenega kolega Antonellija pri Mercedesu Georgea Russlla, ki je zadnjo dirko končal na 12. mestu. Za Russlla je bila to že druga zaporedna ničla, potem ko je moral na VN Kanade odstopiti zaradi težav z dirkalnikom. Četrti v prvenstvu Charles Leclerc je imel na domači dirki velika pričakovanja, ki so se razblinila, potem ko je 12 krogov pred koncem trčil v zid.

Ali bo Antonelli prevlado v prvenstvu nadaljeval tudi na Iberskem polotoku, se bomo lahko prepričali v nedeljo, ko nas čaka nova dirka za veliko nagrado Barcelone. Še prej pa bomo lahko skupaj pospremili petkova treninga in sobotne kvalifikacije v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.