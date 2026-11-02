Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Kimijeva sezona za zgodovino: pri 20 letih uresničil sanje Italije

Mexico City, 02. 11. 2026 06.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
S.V.
Kimi Antonelli

Kimi Antonelli je v Mehiki postal najmlajši svetovni prvak v zgodovini Formule 1. Pri 20 letih in 68 dneh je osvojil naslov že v svoji drugi sezoni med elito in končal 73-letno italijansko čakanje na naslednika Alberta Ascarija. Do zgodovinskega uspeha ga je vodila sezona velikih zmag, bolečih okvar in odgovorov, s katerimi je utišal dvome o svoji pripravljenosti za največji oder.

Najmlajši prvak Kimi Antonelli
Najmlajši prvak Kimi Antonelli
FOTO: Sofascore.com

Začetek ni napovedoval tako prepričljivega pohoda. Na zadnjem prostem treningu v Melbournu je Antonelli razbil svoj dirkalnik in mehanikom naložil zahtevno delo. Še nastop v kvalifikacijah je bil nekaj časa vprašljiv. 

Dirkalnik so pravočasno sestavili, Italijan ga je postavil v prvo startno vrsto in naslednji dan kljub slabemu startu osvojil drugo mesto za Georgeem Russellom.

Teden pozneje je v Šanghaju naredil korak, ki ga dirkač nikoli ne pozabi. Po svojem prvem najboljšem startnem položaju je osvojil še prvo zmago v Formuli 1. Najstnik, ki je za volanom deloval vse bolj prepričljivo, je po prihodu iz dirkalnika komaj zadrževal čustva.

Kimi Antonelli v solzah po zmagi na Kitajskem.
Kimi Antonelli v solzah po zmagi na Kitajskem.
FOTO: Profimedia

"Brez besed sem. Če sem iskren, mi gre na jok. Najlepša hvala moji ekipi, ker mi je pomagala uresničiti te sanje," je v solzah povedal po uspehu na Kitajskem.

Že naslednja dirka je pokazala, da bo njegov domet precej višji od ene nepozabne nedelje. V Suzuki je po slabem startu zdrsnil na šesto mesto, nato pa izkoristil prihod varnostnega avtomobila in se po postanku znašel v vodstvu. Priložnost je pretvoril v drugo zaporedno zmago in postal najmlajši vodilni dirkač prvenstva v zgodovini Formule 1. "Seveda je še prezgodaj razmišljati o prvenstvu, vendar smo na dobri poti," je takrat opozarjal.

Na stezi je ta pot postajala vse jasnejša. Kitajski in Japonski so sledili Miami, Kanada in Monako. Pet zaporednih zmag in vse manj dvomov, da ima Mercedes v rokah resnega kandidata za naslov. Antonelli je nizal uspehe, govoril pa še naprej o delu, ki ga čaka. "Delo še ni končano. Sezona je še dolga. Še naprej moramo pritiskati in dvigovati letvico."

Kimi je zmago v Monaku proslavil s skokom v morje.
Kimi je zmago v Monaku proslavil s skokom v morje.
FOTO: Profimedia

Nato je prišlo obdobje, v katerem je moral pokazati, kako prenaša razočaranja. V Barceloni ga je med vožnjo na drugem mestu ustavila električna okvara. V Silverstonu je po zmagi na sprintu in najboljšem startnem položaju meril na nov uspeh, a so mu težave s pokrovom levega kolesa pokvarile dirko. Po dodatnih postankih in časovni kazni je ostal brez nedeljskih točk, njegova prednost pred Russellom pa se je skrčila na 25 točk. 

"To je težko sprejeti. V Barceloni sem vozil na drugem mestu, tukaj pa sem se boril za zmago," je priznal.

Tekmeci so dobili upanje, njegov odgovor pa je prišel že na naslednji dirki v Belgiji, kjer je znova zmagal. S stopničkami na Madžarskem in Nizozemskem je ohranjal prednost, nato pa v Monzi pripravil predstavo, ki bo ostala eden osrednjih spominov na njegovo šampionsko leto. 

Zaradi menjave delov pogonskega sklopa je domačo dirko začel šele z 19. mesta. Pred njim je bila skoraj vsa karavana, ob stezi pa navijači, ki italijanskega zmagovalca Velike nagrade Italije niso videli že šest desetletij. Antonelli je ob zgodnji prekinitvi z rdečo zastavo že napredoval na 12. mesto, po ponovnem startu pa nadaljeval preboj proti vrhu. 

V zaključku je na svežih pnevmatikah ujel Russella in ga prehitel za zmago. Z 19. startnega mesta na najvišjo stopničko pred domačimi gledalci. Postal je prvi Italijan po Ludovicu Scarfiottiju leta 1966, ki je dobil dirko v Monzi.

Kimi Antonelli po zmagi v Monzi.
Kimi Antonelli po zmagi v Monzi.
FOTO: Profimedia

"Neverjetno, tako zelo sem srečen. Nikoli si ne bi predstavljal, da bom danes tukaj. A uspelo nam je," je po eni največjih zmag svoje mlade kariere povedal Antonelli. 

Teden pozneje je zmagal še v Madridu in vodstvo v prvenstvu povečal na 81 točk. Če je Monza ponudila prehitevanja in čustva, je Austin pokazal njegovo sposobnost nadzorovanja dirke. Z enim samim postankom je prišel do devete zmage v sezoni, Charlesa Leclerca pa pustil več kot 13 sekund za seboj. 

Toto Wolff je nastop opisal kot "dirko prvaka, ki še ni prvak". Po radijski zvezi mu je sporočil še besede, ki so spremljale Mercedesovo približevanje cilju: "Kimi, narejen je še en majhen korak. Še en majhen korak."

Številke pred prihodom v Mehiko so povedale, kako velik je bil v resnici ta korak. Devet zmag in 15 uvrstitev na stopničke na 18 dirkah ter 123 točk prednosti pred Russellom. Za naslov mu je zadostovalo že deveto mesto, ne glede na razplet pri tekmecih. Zasedel je tretje mesto.

Svetovni prvak Kimi Antonelli
Svetovni prvak Kimi Antonelli
FOTO: Profimedia

Za Wolffa je bilo ob takšnih rezultatih pomembno tudi, da se ne pozabi, kaj je bilo pred njimi. Antonelli je prevzel sedež sedemkratnega svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona, v krstni sezoni pa doživel tudi obdobja, ko se je moral braniti pred očitki, da je bil preskok prehiter.

"Veliko ljudi govori o njegovem talentu in rezultatih, pozabljajo pa, da je za tem devet let dela in razvoja. Tudi težka obdobja, kot je bilo lansko, ko je devet dirk ostal brez točk," je poudaril šef Mercedesa.

V Mehiki je nato svojo izjemno sezono nadgradil z naslovom. Italija je na novega svetovnega prvaka čakala 73 let.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
formula 1 kimi antonelli

Kdo je mladi balkanski dirkač, ki je v petek zamenjal Lawsona?

24ur.com Antonelli piše zgodovino italijanskega dirkanja v Formuli 1
24ur.com Enajst zmag je bilo premalo za tretji zaporedni naslov
24ur.com Boleče spoznanje nekdanjega šampiona: Marc se je z nami poigraval
24ur.com Najmlajši vodilni v zgodovini F1: Prezgodaj je razmišljati o prvenstvu
24ur.com Antonelli navdušen po zgodovinski zmagi: To je šele začetek
24ur.com Šef Ducatija brani Bagnaio: Postal bo šampion
24ur.com Antonelli po zgodovinski zmagi: Res sem užival na stezi
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
Otrok ponoči kašlja in ne more spati? Kaj pomaga in kdaj k zdravniku?
Otrok ponoči kašlja in ne more spati? Kaj pomaga in kdaj k zdravniku?
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
zadovoljna
Portal
Njegova prva služba vas bo šokirala: urejal je pričeske pokojnic
Dnevni horoskop: Biki bodo radovedni, ribe se bodo prepustile čustvom
Dnevni horoskop: Biki bodo radovedni, ribe se bodo prepustile čustvom
To so škornji, ki jih bodo modne navdušenke nosile namesto črnih
To so škornji, ki jih bodo modne navdušenke nosile namesto črnih
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
vizita
Portal
Zamaščena jetra: pet različnih stanj z različnimi tveganji
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Zakaj se moška prostata s staranjem poveča
Zakaj se moška prostata s staranjem poveča
cekin
Portal
Starši pri nakupu prvega stanovanja igrajo večjo vlogo, kot si priznamo
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
moskisvet
Portal
Moški, ki trpijo v tišini: zakaj o duševnih stiskah še vedno tako težko spregovorijo
Razkrila skrivnost 25-letnega zakona: njen nasvet bi moral poznati vsak moški
Razkrila skrivnost 25-letnega zakona: njen nasvet bi moral poznati vsak moški
Moški o svojih težavah molčijo, dokler ne sedejo na brivski stol
Moški o svojih težavah molčijo, dokler ne sedejo na brivski stol
Kaj se je dogajalo tik pred smrtjo legendarnega Miša Kovača?
Kaj se je dogajalo tik pred smrtjo legendarnega Miša Kovača?
dominvrt
Portal
Ne zavrzite jih! Ta živila lahko zamrznete, čeprav tega marsikdo ne ve
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
okusno
Portal
Obožujete testenine, a vam zmanjkuje idej? Tukaj je 7 jesenskih receptov za ves teden
Sladica iz dveh sestavin, ki osvaja družbena omrežja: Kremasta, čokoladna in brez peke
Sladica iz dveh sestavin, ki osvaja družbena omrežja: Kremasta, čokoladna in brez peke
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Zemljo krast
Zemljo krast
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022