Kimijeva sezona za zgodovino: pri 20 letih uresničil sanje Italije

Najmlajši prvak Kimi Antonelli FOTO: Sofascore.com

Začetek ni napovedoval tako prepričljivega pohoda. Na zadnjem prostem treningu v Melbournu je Antonelli razbil svoj dirkalnik in mehanikom naložil zahtevno delo. Še nastop v kvalifikacijah je bil nekaj časa vprašljiv. Dirkalnik so pravočasno sestavili, Italijan ga je postavil v prvo startno vrsto in naslednji dan kljub slabemu startu osvojil drugo mesto za Georgeem Russellom. Teden pozneje je v Šanghaju naredil korak, ki ga dirkač nikoli ne pozabi. Po svojem prvem najboljšem startnem položaju je osvojil še prvo zmago v Formuli 1. Najstnik, ki je za volanom deloval vse bolj prepričljivo, je po prihodu iz dirkalnika komaj zadrževal čustva.

Kimi Antonelli v solzah po zmagi na Kitajskem. FOTO: Profimedia

"Brez besed sem. Če sem iskren, mi gre na jok. Najlepša hvala moji ekipi, ker mi je pomagala uresničiti te sanje," je v solzah povedal po uspehu na Kitajskem. Že naslednja dirka je pokazala, da bo njegov domet precej višji od ene nepozabne nedelje. V Suzuki je po slabem startu zdrsnil na šesto mesto, nato pa izkoristil prihod varnostnega avtomobila in se po postanku znašel v vodstvu. Priložnost je pretvoril v drugo zaporedno zmago in postal najmlajši vodilni dirkač prvenstva v zgodovini Formule 1. "Seveda je še prezgodaj razmišljati o prvenstvu, vendar smo na dobri poti," je takrat opozarjal. Na stezi je ta pot postajala vse jasnejša. Kitajski in Japonski so sledili Miami, Kanada in Monako. Pet zaporednih zmag in vse manj dvomov, da ima Mercedes v rokah resnega kandidata za naslov. Antonelli je nizal uspehe, govoril pa še naprej o delu, ki ga čaka. "Delo še ni končano. Sezona je še dolga. Še naprej moramo pritiskati in dvigovati letvico."

Kimi je zmago v Monaku proslavil s skokom v morje. FOTO: Profimedia

Nato je prišlo obdobje, v katerem je moral pokazati, kako prenaša razočaranja. V Barceloni ga je med vožnjo na drugem mestu ustavila električna okvara. V Silverstonu je po zmagi na sprintu in najboljšem startnem položaju meril na nov uspeh, a so mu težave s pokrovom levega kolesa pokvarile dirko. Po dodatnih postankih in časovni kazni je ostal brez nedeljskih točk, njegova prednost pred Russellom pa se je skrčila na 25 točk. "To je težko sprejeti. V Barceloni sem vozil na drugem mestu, tukaj pa sem se boril za zmago," je priznal. Tekmeci so dobili upanje, njegov odgovor pa je prišel že na naslednji dirki v Belgiji, kjer je znova zmagal. S stopničkami na Madžarskem in Nizozemskem je ohranjal prednost, nato pa v Monzi pripravil predstavo, ki bo ostala eden osrednjih spominov na njegovo šampionsko leto. Zaradi menjave delov pogonskega sklopa je domačo dirko začel šele z 19. mesta. Pred njim je bila skoraj vsa karavana, ob stezi pa navijači, ki italijanskega zmagovalca Velike nagrade Italije niso videli že šest desetletij. Antonelli je ob zgodnji prekinitvi z rdečo zastavo že napredoval na 12. mesto, po ponovnem startu pa nadaljeval preboj proti vrhu. V zaključku je na svežih pnevmatikah ujel Russella in ga prehitel za zmago. Z 19. startnega mesta na najvišjo stopničko pred domačimi gledalci. Postal je prvi Italijan po Ludovicu Scarfiottiju leta 1966, ki je dobil dirko v Monzi.

Kimi Antonelli po zmagi v Monzi. FOTO: Profimedia

"Neverjetno, tako zelo sem srečen. Nikoli si ne bi predstavljal, da bom danes tukaj. A uspelo nam je," je po eni največjih zmag svoje mlade kariere povedal Antonelli. Teden pozneje je zmagal še v Madridu in vodstvo v prvenstvu povečal na 81 točk. Če je Monza ponudila prehitevanja in čustva, je Austin pokazal njegovo sposobnost nadzorovanja dirke. Z enim samim postankom je prišel do devete zmage v sezoni, Charlesa Leclerca pa pustil več kot 13 sekund za seboj. Toto Wolff je nastop opisal kot "dirko prvaka, ki še ni prvak". Po radijski zvezi mu je sporočil še besede, ki so spremljale Mercedesovo približevanje cilju: "Kimi, narejen je še en majhen korak. Še en majhen korak." Številke pred prihodom v Mehiko so povedale, kako velik je bil v resnici ta korak. Devet zmag in 15 uvrstitev na stopničke na 18 dirkah ter 123 točk prednosti pred Russellom. Za naslov mu je zadostovalo že deveto mesto, ne glede na razplet pri tekmecih. Zasedel je tretje mesto.

Svetovni prvak Kimi Antonelli FOTO: Profimedia