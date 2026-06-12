Komisarji Fie razveljavili kazni za Gaslyja in mu vrnili stopničke

Moštvo Alpine je takoj po dirki vložilo zahtevo za ponovni pregled primera, saj so imeli dokaze, da Pierre Gasly v nobenem trenutku ni presegel omejitve 60 km/h in je imel celo nekaj dodatne rezerve, da bi zagotovo ostal pod njo.
Med četrtkovim zaslišanjem glede ponovnega pregleda je uradni časomerilec formule 1, FOM, priznal, da je prišlo do napake pri merjenju razdalje v boksih, na podlagi katere se izračunava hitrost. Izkazalo se je namreč, da je bila merilna zanka na uvozu v bokse – kjer naj bi prehitro peljalo vseh šest dirkačev – za 77 centimetrov krajša od predvidene, zaradi česar so bili izračuni povprečne hitrosti previsoki.
Ostali dirkači so svoje kazni že odslužili ali pa so jih poskušali odslužiti, in ker te ekipe niso zahtevale ponovnega pregleda primera, ne obstaja mehanizem, s katerim bi njihove kazni lahko naknadno razveljavili.
"Komisarji ugotavljamo, da so nekateri drugi kaznovani dirkači svojo kazen odslužili, kar je na žalost vplivalo na njihovo strategijo in s tem na končni rezultat dirke," so zapisali športni komisarji Fie. "Utemeljeno pa ostaja vprašanje, ali so bili ti prekrški sploh resnični. Kljub temu ne obstaja pravilo, ki bi komisarjem dalo pooblastilo, da 'izbrišejo' že odsluženo kazen."
Zaradi tega je Red Bullov dirkač Isack Hadjar zdaj izgubil svoje mesto na stopničkah, saj je nazadoval na četrto mesto.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.