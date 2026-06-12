Komisarji Fie razveljavili kazni za Gaslyja in mu vrnili stopničke

Moštvo Alpine je takoj po dirki vložilo zahtevo za ponovni pregled primera, saj so imeli dokaze, da Pierre Gasly v nobenem trenutku ni presegel omejitve 60 km/h in je imel celo nekaj dodatne rezerve, da bi zagotovo ostal pod njo.

Med četrtkovim zaslišanjem glede ponovnega pregleda je uradni časomerilec formule 1, FOM, priznal, da je prišlo do napake pri merjenju razdalje v boksih, na podlagi katere se izračunava hitrost. Izkazalo se je namreč, da je bila merilna zanka na uvozu v bokse – kjer naj bi prehitro peljalo vseh šest dirkačev – za 77 centimetrov krajša od predvidene, zaradi česar so bili izračuni povprečne hitrosti previsoki.