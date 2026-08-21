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Formula 1
Zgodba se razvija

Na treningu v vodstvu Ferrarija pred Mercedesoma

Zandvoort, 21. 08. 2026 12.11 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Formula 1

Dirkači Formule 1 bodo danes prvič po poletnem premoru sedli v bolide in se odpravili na dirkalne steze. V Zandvoortu na Nizozemskem, ki bo zadnjič gostil veliko nagrado v kraljici motošporta, bodo dirkači najprej ob 12.25 odpeljali prvi prosti trening, nato pa bodo ob 16.25 odpeljali sprint kvalifikacije za sobotno sprint dirko. Trenutno poteka prvi prosti trening, ki ga lahko spremljate na Kanalu A in VOYO.

Formula 1 - VN Nizozemske
Formula 1 - VN Nizozemske
FOTO: VOYO

Čeprav je bilo za večino dirkaškega konca tedna na Nizozemskem napovedano deževno vreme, se je do edinega prostega treninga v tem koncu tedna po petkovem dežju na dirkališču v Zandvoortu steza že skorajda izsušila, tako da so dirkači iz kroga v krog postavljali boljše čase hitrih krogov. V prvi polovici treninga smo videli konstantno izmenjavo dirkačev v vodstvu.

Prednjačila sta dirkača v moštvu Ferrarija Charles Leclerc in Lewis Hamilton ter Mercedesova Kimi Antonelli in George Russell. Antonelli je imel pol ure pred koncem treninga težave z oprijemom gum, zaradi česar je dirkalnik Italijana obrnilo za 360 stopinj, zato je pred nadaljevanjem vodilni v prvenstvu odšel preventivno v bokse na zamenjavo pnevmatik.

Konec poletnega premora

Dirkači Formule 1 se po štiritedenskem premoru vračajo na dirkalne steze. Prvo prizorišče po poletnem premoru je Zandvoort na Nizozemskem, ki bo zadnjič gostil dirko v kraljici motošporta. V deželo tulipanov se kot vodilni podaja Antonelli, ki ima v skupnem seštevku 50 točk prednosti pred drugim Hamiltonom in dodatnih devet pred moštvenim kolegom Russellom.

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Poleg nedeljske dirke se bodo dirkači v soboto za točke pomerili tudi na predzadnjem sobotnem sprintu v letošnji sezoni. Poleg vodilnih dirkačev bodo ta konec tedna vse oči uprte tudi v štirikratnega prvaka kraljice motošporta in domačina Maxa Verstappna, ki je v Zandvoortu vse dirke doslej končal na stopničkah. Nizozemec na VN Nizozemske še ni bil slabši kot drugi. Na petih domačih dirkah je trikrat zmagal, a letos v Zandvoort ne prihaja v vlogi glavnega favorita.

VN Nizozemske
VN Nizozemske
FOTO: 24ur.com
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formula 1 vn nizozemske Zandvoort trening

'Moje mesto pri Mercedesu ni bilo nikoli ogroženo'

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