Na treningu v vodstvu Ferrarija pred Mercedesoma

Čeprav je bilo za večino dirkaškega konca tedna na Nizozemskem napovedano deževno vreme, se je do edinega prostega treninga v tem koncu tedna po petkovem dežju na dirkališču v Zandvoortu steza že skorajda izsušila, tako da so dirkači iz kroga v krog postavljali boljše čase hitrih krogov. V prvi polovici treninga smo videli konstantno izmenjavo dirkačev v vodstvu.

Prednjačila sta dirkača v moštvu Ferrarija Charles Leclerc in Lewis Hamilton ter Mercedesova Kimi Antonelli in George Russell. Antonelli je imel pol ure pred koncem treninga težave z oprijemom gum, zaradi česar je dirkalnik Italijana obrnilo za 360 stopinj, zato je pred nadaljevanjem vodilni v prvenstvu odšel preventivno v bokse na zamenjavo pnevmatik.