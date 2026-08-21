Na treningu v vodstvu Ferrarija pred Mercedesoma

Čeprav je bilo za večino dirkaškega konca tedna na Nizozemskem napovedano deževno vreme, se je do edinega prostega treninga v tem koncu tedna po petkovem dežju na dirkališču v Zandvoortu steza že skorajda izsušila, tako da so dirkači iz kroga v krog postavljali boljše čase hitrih krogov. V prvi polovici treninga smo videli konstantno izmenjavo dirkačev v vodstvu.
Prednjačila sta dirkača v moštvu Ferrarija Charles Leclerc in Lewis Hamilton ter Mercedesova Kimi Antonelli in George Russell. Antonelli je imel pol ure pred koncem treninga težave z oprijemom gum, zaradi česar je dirkalnik Italijana obrnilo za 360 stopinj, zato je pred nadaljevanjem vodilni v prvenstvu odšel preventivno v bokse na zamenjavo pnevmatik.
Konec poletnega premora
Dirkači Formule 1 se po štiritedenskem premoru vračajo na dirkalne steze. Prvo prizorišče po poletnem premoru je Zandvoort na Nizozemskem, ki bo zadnjič gostil dirko v kraljici motošporta. V deželo tulipanov se kot vodilni podaja Antonelli, ki ima v skupnem seštevku 50 točk prednosti pred drugim Hamiltonom in dodatnih devet pred moštvenim kolegom Russellom.
Poleg nedeljske dirke se bodo dirkači v soboto za točke pomerili tudi na predzadnjem sobotnem sprintu v letošnji sezoni. Poleg vodilnih dirkačev bodo ta konec tedna vse oči uprte tudi v štirikratnega prvaka kraljice motošporta in domačina Maxa Verstappna, ki je v Zandvoortu vse dirke doslej končal na stopničkah. Nizozemec na VN Nizozemske še ni bil slabši kot drugi. Na petih domačih dirkah je trikrat zmagal, a letos v Zandvoort ne prihaja v vlogi glavnega favorita.
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