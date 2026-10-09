Russllu pripadel edini trening v Singapurju pred Leclercom in Norrisom

Po veliki nagradi Bahrajna, ki jo je letos gostila Malezija, so se dirkači preselili v Singapur, ki bo 17. prizorišče letošnje sezone kraljice motošporta. Kot vodilni v prvenstvu se v Singapur podaja Kimi Antonelli, drugi George Russell pa je obljubil "popoln napad" ta konec tedna v želji lova za moštvenim kolegom. Dogajanje v Singapurju se je začelo s prvim prostim treningom, nato pa ob 14.25 sledijo še sprint kvalifikacije. Celotno dogajanje lahko spremljate na Kanalu A in VOYO.