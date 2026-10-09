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Russllu pripadel edini trening v Singapurju pred Leclercom in Norrisom

Singapur, 09. 10. 2026 10.25 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
George Russell

Po veliki nagradi Bahrajna, ki jo je letos gostila Malezija, so se dirkači preselili v Singapur, ki bo 17. prizorišče letošnje sezone kraljice motošporta. Kot vodilni v prvenstvu se v Singapur podaja Kimi Antonelli, drugi George Russell pa je obljubil "popoln napad" ta konec tedna v želji lova za moštvenim kolegom. Dogajanje v Singapurju se je začelo s prvim prostim treningom, nato pa ob 14.25 sledijo še sprint kvalifikacije. Celotno dogajanje lahko spremljate na Kanalu A in VOYO.

Formula 1 - VN Singapurja
Formula 1 - VN Singapurja
FOTO: VOYO

V Singapur se z najboljšo popotnico podaja Max Verstappen, ki je slavil na zadnji dirki kraljice motošporta. Nizozemec je po 301 dnevu prvič stopil na najvišjo stopničko in slavil krstno zmago v letošnji sezoni Formule 1. Dirkač Red Bulla se v prvenstvu nahaja na petem mestu in za vodilnim Kimijem Antonellijem zaostaja za gromozanskih 132 točk.

Formula 1 na Kanalu A in VOYO.
Formula 1 na Kanalu A in VOYO.
FOTO: 24ur.com

Italijanu lahko trenutno naslov prvaka ogrozi samo njegov moštveni kolega George Russell, ki ima 84 točk zaostanka. Britanec je pred koncem tedna v Singapurju obljubil "popoln napad" na prihajajoči VN Singapurja, saj se zaradi kazni, povezane z motorjem, pripravlja na štart z začelja štartne vrste: "Sledi popoln napad, poskušal bom preprosto uživati v tem koncu tedna in to je to," je pred začetkom dirkaškega konca tedna dejal Russell.

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Dirkači se bodo danes najprej ob 10.25 pomerili na prvem prostem treningu, ob 14.25 pa sledijo sprint kvalifikacije.

Formula 1 na Kanalu A in VOYO.
Formula 1 na Kanalu A in VOYO.
FOTO: 24ur.com
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