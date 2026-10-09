Russllu pripadel edini trening v Singapurju pred Leclercom in Norrisom

V Singapur se z najboljšo popotnico podaja Max Verstappen, ki je slavil na zadnji dirki kraljice motošporta. Nizozemec je po 301 dnevu prvič stopil na najvišjo stopničko in slavil krstno zmago v letošnji sezoni Formule 1. Dirkač Red Bulla se v prvenstvu nahaja na petem mestu in za vodilnim Kimijem Antonellijem zaostaja za gromozanskih 132 točk.
Italijanu lahko trenutno naslov prvaka ogrozi samo njegov moštveni kolega George Russell, ki ima 84 točk zaostanka. Britanec je pred koncem tedna v Singapurju obljubil "popoln napad" na prihajajoči VN Singapurja, saj se zaradi kazni, povezane z motorjem, pripravlja na štart z začelja štartne vrste: "Sledi popoln napad, poskušal bom preprosto uživati v tem koncu tedna in to je to," je pred začetkom dirkaškega konca tedna dejal Russell.
Dirkači se bodo danes najprej ob 10.25 pomerili na prvem prostem treningu, ob 14.25 pa sledijo sprint kvalifikacije.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.