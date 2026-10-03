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Zadnji prosti trening pred kvalifikacijami v Maleziji

Sepang, 03. 10. 2026 06.39 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
R.S. M.J.
Malezija

Dirkači Formule 1 nadaljujejo z vikendom v Maleziji, ki tokrat gosti Veliko nagrado Bahrajna. Po včerajšnjem dogajanju se bodo dirkači danes pomerili še na zadnjem treningu pred kvalifikacijami za jutrišnjo dirko. Prvi trening je pripadel Maxu Verstappnu, drugi pa Charlesu Leclercu. Kdo se bo na vroči stezi danes najbolje izkazal, preverite v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO. Ob 6.25 se začne tretji prosti trening, ob 9.55 pa sledijo še kvalifikacije.

Formula 1 - VN Bahrajna
Formula 1 - VN Bahrajna
FOTO: VOYO

Velika nagrada Bahrajna se zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu odvija v več kot 6 tisoč kilometrov oddaljeni azijski državi Maleziji. Dirkači so povratek na priljubljeno dirkališče pozdravili z odprtimi rokami. Nazadnje so motorji dirkalnikov Formule 1 v Maleziji hrumeli leta 2017, takrat je slavil golobradi Max Verstappen. Nizozemec je bil najhitrejši tudi na uvodnem prostem treningu s časom 1:37.520. Štirikratnemu svetovnemu prvaku se je najbolje približal zmagovalec zadnje dirke v Bakuju George Russell, kot tretji pa je zaključil Verstappnov moštveni kolega pri Red Bullu Isack Hadjar. Peterico sta dopolnila še Charles Leclerc in vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli.

Velika nagrada Bahrajna Formule 1 na Kanalu A in VOYO.
Velika nagrada Bahrajna Formule 1 na Kanalu A in VOYO.
FOTO: 24ur.com

Na drugem treningu je bil najhitrejši Leclerc, ki je postavil čas 1:37.528. Za Monačanom se je na drugo mesto uvrstil Hadjar, ki je tako nakazal, da bi lahko v kvalifikacijah kotiral med najvišja mesta. Tretje mesto je zasedel aktualni svetovni prvak Lando Norris. Zmagovalec prvega treninga Verstappen je bil četrti, peto mesto pa je zasedel Lewis Hamilton.

Charles Leclerc
Charles Leclerc
FOTO: Profimedia

"Za menoj je težak dan. Razmere na dirkališču so bile zelo zahtevne – steza je bila pravzaprav precej umazana in zelo spolzka," je po drugem treningu dejal Leclerc in dodal: "Na splošno za menoj ni slab dan, a vseeno moram na dirkalniku z ekipo narediti izboljšave, saj menim, da je trenutno Red Bull od nas hitrejši."

Preberi še Najtežji petek za Mercedes, a Russell verjame v boj za najboljša mesta

Čeprav je Mercedes v Malezijo prišel kot vodilni v seštevku ekip, sta Russell in Antonelli na drugem treningu zasedla šele sedmo oz. osmo mesto, zato bodo morali pri srebrni puščici v nadaljevanju vikenda narediti še nekaj izboljšav v želji po višjih mestih.

Kdo se bo v nadaljevanju vikenda najbolje znašel na vročem dirkališču v Sepangu, boste lahko preverili v prenosu na Kanalu A in VOYO. Ob 6.25 se začne tretji prosti trening, ob 9.55 pa bodo dirkači kraljice motošporta današnje dogajanje zaključili s kvalifikacijami.

Formula 1 Velika nagrada Bahrajna.
Formula 1 Velika nagrada Bahrajna.
FOTO: 24ur.com
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