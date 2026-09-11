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Formula 1

Odločitev o dirkah v Katarju in Abu Dabiju znova preložena

Madrid, 11. 09. 2026 20.12 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.I.
Start uvodne dirke je bil zelo zanimiv.

Izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenicali je julija napovedal, da naj bi bila končna odločitev glede dirk v Katarju in Abu Dabiju, ki sta predvideni za 29. november in 6. december, znana do sredine septembra. Po poročanju pa naj bi bil ta rok ponovno prestavljen, najverjetneje na oktober.

Dirki sta bili sprva na sporedu že v začetku pomladi, vendar so ju zaradi nestabilnih varnostnih razmer, povezanih z vojno v regiji, prestavili. Letališči v Dohi in Abu Dabiju sta trenutno odprti za mednarodni promet, vendar bi morali ekipe vso potrebno opremo pripeljati po zraku, saj transport po morju skozi Hormuško ožino trenutno ni mogoč.

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Katar in Združeni arabski emirati imata na svojih ozemljih ameriški vojaški oporišči, zato sta lahko tarči raketnih napadov in napadov z brezpilotnimi letalniki iz Irana. Večina ekip zato meni, da dirki na Bližnjem vzhodu najverjetneje ne bosta izvedeni. Kot ena izmed najbolj verjetnih možnosti za zaključek sezone se omenja italijanska Imola.

VN Katarja
VN Katarja
FOTO: Profimedia

Kljub temu predstavniki Katarja in Združenih arabskih emiratov še naprej pritiskajo na vodstvo Formule 1 in Mednarodno avtomobilistično zvezo (FIA), da bi dirki vseeno ostali na Bližnjem vzhodu.

Predsednik katarske zveze za avtomobilizem in motociklizem Abdul Rahman bin Abdulatif Al Manai je poudaril, da so razmere v Katarju že nekaj časa stabilne. Po njegovih besedah letališče deluje brez večjih težav, vključno s tranzitnimi leti med Azijo in Evropo, življenje v državi pa se je vrnilo v običajne tirnice. Zato pričakuje, da bo Katar kmalu znova gostil dirko Formule 1.

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