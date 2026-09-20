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Formula 1

Steiner neusmiljen do madridske steze, to je daleč od spektakla

Ljubljana, 20. 09. 2026 18.03 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ju.R
Günther Steiner

Prva dirka Formule 1 na novem Madringu je pustila precej grenak priokus. Čeprav je Kimi Antonelli v Madridu slavil svojo osmo zmago sezone, je bilo dogajanje na stezi daleč od razpleta, ki so ga pričakovali navijači. Oglasil se je tudi nekdanji šef Haasa Günther Steiner, ki je organizatorjem poslal precej jasno opozorilo.

Madring
Madring
FOTO: AP

Madring je ob premiernem gostovanju Formule 1 požel številne kritike predvsem zaradi pomanjkanja prehitevanj, kar je bil odraz slabo zasnovanih posameznih zavojev steze. Dirka se je večinoma odvijala v precej mirnem ritmu, prav zato navijači trdijo, da je bilo to daleč od spektakla, ki se je obljubljal.

Günther Steiner, nekdanji šef Haasa, je dogajanje v Madridu primerjal s prvo izvedbo velike nagrade Las Vegasa, ki je bila prav tako deležna številnih kritik, pozneje pa se je razvila v eno najbolj prepoznavnih dirk na koledarju Formule 1. "V Vegasu je bilo prvo leto enako. Ljudje so govorili, da je to najbolj neumna stvar, nato se je izkazal za zelo uspešnega gostitelja, vendar so bile za to potrebne določene izboljšave," je dejal Steiner.

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Toda za špansko prestolnico ima 61-letni Italijan jasen rok. "Če naslednje leto Madrid ne bo urejen, bom to videl kot neuspeh," je opozoril nekdanji šef Haasa. Ob tem je še dodatno spomnil, da je Madrid podpisal 10-letno pogodbo, zato po njegovem mnenju ni več prostora za napake. Aktualni svetovni prvak Lando Norris je po dirki prav tako kritiziral konfiguracijo in opozoril, da določeni zavoji po njegovem mnenju niso primerni za prehitevanja.

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Kritike niso ostale brez odziva. Organizatorji Madringa so povedali, da so pripravljeni spremeniti konfiguracijo steze za leto 2027, FIA naj bi jim prav tako že posredovala priporočila. Med predlogi je tudi skrajšanje razdalje na vhodu do garaž. 

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Jarno Zaffelli, načrtovalec steze v Madridu, je sporočil, da so bile nekatere izboljšave, ki se zahtevajo zdaj, že vključene v prvotni projekt, vendar jih zaradi omejitve določenih postavitev ni bilo mogoče izvesti. 49-letni Italijan navaja, da bo v sezoni 2027 sicer prišlo do sprememb, vendar bodo minimalne. Madrid ima tako leto časa, da dokaže, da je bila premierna dirka zgolj začetna napaka in ne znak, da je z novo stezo nekaj narobe.

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Günther Steiner Kimi Antonelli Lando Norris Formula 1 FIA

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