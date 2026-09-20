Steiner neusmiljen do madridske steze, to je daleč od spektakla

Madring je ob premiernem gostovanju Formule 1 požel številne kritike predvsem zaradi pomanjkanja prehitevanj, kar je bil odraz slabo zasnovanih posameznih zavojev steze. Dirka se je večinoma odvijala v precej mirnem ritmu, prav zato navijači trdijo, da je bilo to daleč od spektakla, ki se je obljubljal.

Günther Steiner, nekdanji šef Haasa, je dogajanje v Madridu primerjal s prvo izvedbo velike nagrade Las Vegasa, ki je bila prav tako deležna številnih kritik, pozneje pa se je razvila v eno najbolj prepoznavnih dirk na koledarju Formule 1. "V Vegasu je bilo prvo leto enako. Ljudje so govorili, da je to najbolj neumna stvar, nato se je izkazal za zelo uspešnega gostitelja, vendar so bile za to potrebne določene izboljšave," je dejal Steiner.