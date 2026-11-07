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Formula 1

Lando Norris v deževni Braziliji do najboljšega štartnega položaja

Sao Paulo, 07. 11. 2026 18.46 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.I.
Lando Norris

Kvalifikacije za VN Sao Paula je dobil Lando Norris s časom 1:27:470. Drugo mesto je osvojil George Russell, ki pa bo jutrišnjo dirko začel v ozadju zaradi kazni. Tretji je bil Kimi Antonelli. V ozadju jutrišnje dirke pa bosta štartala tudi Max Verstappen in Lewis Hamilton.

V deževnem Sao Paulu so se začele 20. kvalifikacije letošnjega prvenstva Formule 1. Prvi je na stezo zapeljal Valtteri Bottas, kar nekaj dirkačev pa je ostalo v boksih. Že po nekaj minutah pa so odgovorni prekinili kvalifikacije zaradi močnega dežja. Dež se v nadaljevanju ni umiril, vendar so se odgovorni odločili, da bodo kvalifikacije vendarle poskušali izpeljati.

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V nadaljevanju je ponovno na stezo prvi zapeljal Bottas, za njim pa še vsi ostali dirkači. V dežju dirkači niso imeli večjih težav, zgolj Gabriel Bortoleto in debitant v Formuli 1 Rafael Camara, sta se zavrtela, vendar brez hujših posledic. V prvem delu kvalifikacij je Lando Norris s 1:30:939 postavil najboljši čas. George Russell je zasedel drugo mesto, Max Verstappen pa je bil tretji. Izpadli pa so Franco Colapinto, Pierre Gasly, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Perez in domačin Bortoleto.

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Drugi del kvalifikacij

Prvi je na progo zapeljal drugi iz prvega dela kvalifikacij Russell. V uvodnih minutah drugega dela so dirkači vozili na gumah za močen dež, proti koncu pa se je večina dirkačev odločila za gume za rahel dež, da bi s tem postavila boljše čase. Ob koncu je Camara zapeljal v zaščitno ogrado, zaradi česar je bila razglašena rdeča zastava, ki je s tem predčasno končala drugi del kvalifikacij. Najboljši čas je s 1:26:745 postavil Britanec v Mercedesu, Russell. Verstappen v drugem delu sploh ni zapeljal na progo, medtem ko je Lewis Hamilton v drugem delu odpeljal samo nekaj krogov. Oba dirkača na jutrišnji dirki čaka kazen štartnih mest. Hamilton je kvalifikacije končal tik za najboljšo deseterico, za njim pa so se zvrstili Oscar Piastri, Camara, Arvid Lindblad, Carlos Sainz in Verstappen.

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Tretji del kvalifikacij

V zadnjem delu kvalifikacij so vsi dirkači odpeljali dva hitra kroga in s tem postavili najhitrejše čase. Predčasno pa so zapeljali nazaj v bokse zaradi ponovnega naliva. Najboljši čas je postavil lanski svetovni prvak Norris, za njim pa sta se zvrstila oba Mercedesa. Četrti pa je bil dirkač Ferrarija Charles Leclerc.

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Formula 1 VN Brazilije Sao Paulo kvalifikacije dež Max Verstappen

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