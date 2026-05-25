'Z Russllom bi lahko imela dober dvoboj, toda vzamem tole zmago'

Že po prvi polovici dirke je vse namigovalo na to, da lahko novo zmago Mercedesa prepreči le veliko presenečenje. Vprašanje je bilo le, ali bo George Russell v nedeljo ponovil zmago s sprinta in drugič letos stopil na najvišjo stopničko ali bo še četrto zaporedno zmago dosegel Kimi Antonelli.

Russell in Antonelli sta se večkrat znašla drug ob drugem. FOTO: Profimedia

Moštvena kolega sta uprizorila napet dvoboj. Večino časa je v vodstvu vztrajal Russell, Antonelli pa ga je nenehno priganjal in večkrat poskrbel za menjavo na mestu vodilnega. Vroč obračun pa je prekinila tehnična okvara Britančevega dirkalnika in po njegovem odstopu je imel Italijan odprto pot do zmage.

"Z Georgeom sva imela pošten boj, oba sva bila na meji. En krog je meni zablokirala guma, drugi njemu ... Škoda, da je imel tehnično okvaro, saj bi lahko imela zelo dober obračun. Kljub temu pa vzamem tole novo zmago. Zelo sem vesel, najlepša hvala ekipi!" je v prvem odzivu dejal Antonelli.

Kimi Antonelli FOTO: Profimedia

Četudi resnega tekmeca, ki bi mu lahko preprečil novo zmago, ni imel več, je po dirki priznal, da mu zaradi težav s pnevmatikami ni bilo enostavno. "Moral sem dobro nadzirati, kaj se dogaja s pnevmatikami, saj se je na sprednjem levem kolesu že začela pojavljati zrnatost pnevmatike. To je bil zelo nenavaden občutek. Ko je temperatura pnevmatik narasla, pa sem imel dober dirkaški ritem." Italijan je ob četrti zaporedni zmagi in ničli Russlla svojo prednost v skupnem seštevku povišal na 43 točk. Kakšen je njegov načrt za prihodnje dirke? "Moram preprosto nadaljevati s tem, kar počnem, in še naprej dvigati letvico, saj je bil George ta konec tedna zelo hiter. Poleg tega pa se nam tudi Red Bull, Ferrari in McLaren približujejo, zato moram garati in še naprej napredovati," pa kljub visoki prednosti ostaja na trdnih tleh.

Kimi Antonelli FOTO: Profimedia

Zadovoljna tudi Hamilton in Verstappen, ki sta se merila za drugo mesto

Drugo mesto na dirki je po napetem dvoboju z Maxom Verstappnom osvojil Lewis Hamilton, za katerega je to sploh najboljši dosežek v barvah Ferrarija. Po dirki tako ni skrival navdušenja nad razpletom dirkaškega konca tedna. "Po zahtevnem letu je bilo zelo zahtevno vse sestaviti skupaj in celoten dirkaški konec tedna z odliko spraviti pod streho. Izjemen občutek je spet stati na zmagovalnem odru, še posebej, ker sta bila fanta zraven mene tako hitra. Lahko sem celo dirkal in se meril z Maxom, kar je vrhunsko. Presrečen sem, obožujem to stezo!" je povedal Britanec, ki mu je drugo mesto dalo motivacijo tudi za prihodnost.

Max Verstappen in Lewis Hamilton sta se borila za drugo mesto. FOTO: Profimedia

"Ta rezultat je zagotovo zelo spodbuden, sploh glede na to, da so druge ekipe, zlasti Mercedes, ta konec tedna predstavile večje tehnične nadgradnje. Mi smo svoje posodobitve pripeljali že v Miami, v tovarni pa že pripravljajo nove izboljšave dirkalnika. Poleg tega mi upanje za prihodnje dirke vliva tudi dejstvo, da je Montreal ulično dirkališče z veliko ravnimi odseki in potrebuješ dobro končno hitrost, kar ni ravno močna točka našega dirkalnika, kljub temu pa smo bili konkurenčni," je dodal Hamilton.

Max Verstappen in Lewis Hamilton FOTO: Profimedia