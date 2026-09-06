Hud trk Leclerca v tretjem krogu v Monzi, dirka prekinjena z rdečo zastavo

Že v prvem krogu je prišlo do manjšega incidenta, ko je Charles Leclerc "izrinil" Lewisa Hamiltona s steze. Britanec je zaradi tega zdrsnil na 10. mesto. Nato je sledila še napaka Leclerca. Monačan je v tretjem krogu izgubil nadzor nad dirkalnikom, zdrsnil s steze in silovito končal v zaščitni ogradi. Dirka je bila nemudoma prekinjena z rdečo zastavo. Tribune v Monzi so obnemele – najprej zaradi skrbi za domačega junaka, nato pa zaradi novega razočaranja nad Leclercovo usodo na domači dirki.

Dirkač moštva Alpine Pierre Gasly je v kvalifikacijah spisal svojevrstno presenečenje in prvič v karieri osvojil najboljši štartni položaj. Francoz je z Alpinom, ki ga pred začetkom konca tedna praktično nihče ni uvrščal med kandidate za najboljši štartni položaj, premagal Georgea Russella in poskrbel za eno največjih senzacij sezone. Francija je na kvalifikacijsko zmago svojega dirkača čakala skoraj natanko 29 let. Nazadnje je Francozu Jeanu Alesiju to uspelo prav tukaj, v Monzi.

Gasly skozi vse treninge ni bil v ospredju, nato pa je skozi celotne kvalifikacije prikazal izvrstno vožnjo in si v zadnjem hitrem krogu priboril prvo štartno mesto na današnji dirki. Poleg Francoza bo iz prve štartne vrste štartal tudi Russell, ki bo poskušal izkoristiti dejstvo, da bo njegov moštveni kolega Kimi Antonelli zaradi menjave pogonskega sklopa dirko začel v začelju, in zmanjšati razliko, ki trenutno znaša 59 točk.