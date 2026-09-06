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Zgodba se razvija

Hud trk Leclerca v tretjem krogu v Monzi, dirka prekinjena z rdečo zastavo

Monza, 06. 09. 2026 14.16 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
R.S. Š.Z.
Monza

Začelo se je finalno dejanje Velike nagrade Italije. Na legendarnem dirkališču v Monzi je Pierre Gasly prvič v karieri štartal s "pole positiona". Pred domačimi navijači – "tifozi" – je seveda največ pozornosti namenjene Ferrarijevima dirkačema, Charlesu Leclercu in Lewisu Hamiltonu. V središču pozornosti je tudi domači junak in vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Kimi Antonelli. Italijan bo moral tokrat v velik remont, saj bo zaradi kazni štartal z začelja. Dirko za VN Italije na "Templju hitrosti" lahko spremljate v živo na Kanalu A in VOYO.

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Posnetek trka Leclerca

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Dirka je prekinjena

Zaradi trčenja Leclerca v zaščitno ograjo je dirka začasno prekinjena

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Na stezi rdeča zastava

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Leclerc je trčil v zaščito ograjo in končal z dirko

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Slab začetek za Lewisa Hamiltona

Britanec je po uvodnih krogih dirke padel na 10. mesto. Medtem je Russell prehitel Gaslyja na prvem mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Formula 1 - VN Italije
Formula 1 - VN Italije
FOTO: VOYO

Že v prvem krogu je prišlo do manjšega incidenta, ko je Charles Leclerc "izrinil" Lewisa Hamiltona s steze. Britanec je zaradi tega zdrsnil na 10. mesto. Nato je sledila še napaka Leclerca. Monačan je v tretjem krogu izgubil nadzor nad dirkalnikom, zdrsnil s steze in silovito končal v zaščitni ogradi. Dirka je bila nemudoma prekinjena z rdečo zastavo. Tribune v Monzi so obnemele – najprej zaradi skrbi za domačega junaka, nato pa zaradi novega razočaranja nad Leclercovo usodo na domači dirki.

Pierre Gasly je bil najhitrejši v kvalifiakcijah.
Pierre Gasly je bil najhitrejši v kvalifiakcijah.
FOTO: AP

Dirkač moštva Alpine Pierre Gasly je v kvalifikacijah spisal svojevrstno presenečenje in prvič v karieri osvojil najboljši štartni položaj. Francoz je z Alpinom, ki ga pred začetkom konca tedna praktično nihče ni uvrščal med kandidate za najboljši štartni položaj, premagal Georgea Russella in poskrbel za eno največjih senzacij sezone. Francija je na kvalifikacijsko zmago svojega dirkača čakala skoraj natanko 29 let. Nazadnje je Francozu Jeanu Alesiju to uspelo prav tukaj, v Monzi.

Gasly skozi vse treninge ni bil v ospredju, nato pa je skozi celotne kvalifikacije prikazal izvrstno vožnjo in si v zadnjem hitrem krogu priboril prvo štartno mesto na današnji dirki. Poleg Francoza bo iz prve štartne vrste štartal tudi Russell, ki bo poskušal izkoristiti dejstvo, da bo njegov moštveni kolega Kimi Antonelli zaradi menjave pogonskega sklopa dirko začel v začelju, in zmanjšati razliko, ki trenutno znaša 59 točk.

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Tretje mesto v kvalifikacijah si je prav tako presenetljivo, potem ko na treningih ni bil med najhitrejšimi, priboril dirkač McLarna Oscar Piastri, a bo Avstralec zaradi oviranja Liam Lawsona v drugem delu kvalifikacij po odločitvi komisarjev formule 1 dirko začel s šestega štartnega mesta. S tem so po mesto pridobili Charles Leclerc, Lewis Hamilton in lanskoletni zmagovalec Monze Max Verstappen.

VN Italije na Kanalu A in VOYO!
VN Italije na Kanalu A in VOYO!
FOTO: 24ur.com
formula 1 vn italije monza dirka

Gasly osupnil Monzo, a v njegovo zmago verjamejo le redki

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