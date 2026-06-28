Russell narekuje tempo, za njim Verstappen in Antonelli

Formula 1 - VN Avstrije FOTO: VOYO

George Russell je pole position v Spielbergu odlično izkoristil in se izstrelil v ospredje. Za njegovim hrbtom je dobro vozil Max Verstappen in Charlesa Leclerca prehitel za boju za tretje mesto, na drugem položaju pa je vozil Lewis Hamilton.

Hitro po začetku je odstopil Valtteri Bottas in v boksih so njegov dirkalnik hitro pogasili, nekaj trenutkov kasneje pa je po radijski zvezi tudi Liam Lawson sporočil, da njegov avtomobil gori. Dirko v peklenski vročini je nato sklenil tudi Sergio Perez. Kot prva sta se v bokse podala Ferrarija in dirko po menjavi gum nadaljevala na dnu deseterice. Iz vodilnega položaja je v garažo v 20. krogu zapeljal tudi Russell, enako potezo pa naredil tudi Oscar Piastri, tako da se je v vodstvo izstrelil Kimi Antonelli.

Kimi Antonelli FOTO: AP

Potem ko se je v boksih ustavil tudi Italijan, je vodstvo ponovno prevzel njegov moštveni kolega. Za njim je vozil Verstappen, na tretjem mestu je Antonelli prehitel Leclerca, v ozadju pa je tekmece enega za drugim prehiteval tudi Hamilton, ki je hitro opravil dva postanka, v 43. od 71. krogov pa že tretjega in padel na sedmo mesto. Hitro zatem je v bokse zapeljal tudi Russell in Verstappen je za pet krogov prevzel vodstvo, po njegovem postanku je za tri kroge vodstvo prevzel Antonelli, nato pa je znova povedel Russell, ki je imel pred Nizozemcem deset sekund prednosti.