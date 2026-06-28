Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1
v živo

Russell narekuje tempo, za njim Verstappen in Antonelli

Spielberg, 28. 06. 2026 15.00 pred 4 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Lu.M A.M.
George Russell

Pred nami je še sklepno dejanje dirkaškega konca tedna Formule 1 v Spielbergu. V Avstriji je z najboljšega startnega izhodišča začel George Russell, ki je bil najboljši na včerajšnjih kvalifikacijah, za zdaj pa je tudi najhitrejši na dirki. Prenos na Kanalu A in VOYO.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
57/71

Boj za šesto mesto bijeta Hadjar in Leclerc

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
54/71

Verstappen je zmanjšal zaostanek za vodilnim Russllom

Tretji je Kimi Antonelli.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
52/71

Virtualni varnostni avto!

Albon je zbil varnostni količek. Na vrhu se ne bo spremenilo nič.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
51/71

Za drugi postanek se je odločil tudi Antonelli

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
51/71

Dvojno vodstvo Mercedesa

Prvi je Antonelli, drugi Russell. Tretje mesto pa pripada Verstappnu, ki napada vrh lestvice

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Formula 1 - VN Avstrije
Formula 1 - VN Avstrije
FOTO: VOYO

George Russell je pole position v Spielbergu odlično izkoristil in se izstrelil v ospredje. Za njegovim hrbtom je dobro vozil Max Verstappen in Charlesa Leclerca prehitel za boju za tretje mesto, na drugem položaju pa je vozil Lewis Hamilton.

Hitro po začetku je odstopil Valtteri Bottas in v boksih so njegov dirkalnik hitro pogasili, nekaj trenutkov kasneje pa je po radijski zvezi tudi Liam Lawson sporočil, da njegov avtomobil gori. Dirko v peklenski vročini je nato sklenil tudi Sergio Perez.

Kot prva sta se v bokse podala Ferrarija in dirko po menjavi gum nadaljevala na dnu deseterice. Iz vodilnega položaja je v garažo v 20. krogu zapeljal tudi Russell, enako potezo pa naredil tudi Oscar Piastri, tako da se je v vodstvo izstrelil Kimi Antonelli.

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
FOTO: AP

Potem ko se je v boksih ustavil tudi Italijan, je vodstvo ponovno prevzel njegov moštveni kolega. Za njim je vozil Verstappen, na tretjem mestu je Antonelli prehitel Leclerca, v ozadju pa je tekmece enega za drugim prehiteval tudi Hamilton, ki je hitro opravil dva postanka, v 43. od 71. krogov pa že tretjega in padel na sedmo mesto.

Hitro zatem je v bokse zapeljal tudi Russell in Verstappen je za pet krogov prevzel vodstvo, po njegovem postanku je za tri kroge vodstvo prevzel Antonelli, nato pa je znova povedel Russell, ki je imel pred Nizozemcem deset sekund prednosti.

George Russell
George Russell
FOTO: AP
formula 1 spielberg vn avstrije george russell lewis hamilton

Russell in kontroverzna rumena zastava: Ničesar nisem naredil narobe

24ur.com Leclerc: Sram me je, ker sem razočaral toliko ljudi, ki me podpirajo
24ur.com Bastianini najhitrejši v kvalifikacijah, Martin tretji, Bagnaia četrti
24ur.com Antonelli postal najmlajši dirkač z najboljšim startnim položajem
24ur.com Russell pred kvalifikacijami vrnil udarec McLarnu
24ur.com Russell zmagovalec kvalifikacij, Leclerc treščil v zaščitno ograjo
24ur.com Lahko Martin vtis celotnega dirkaškega vikenda popravi na današnji dirki?
24ur.com Naša ekipa je pripravljena na vikend v avstrijskem Spielbergu
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BrezPitt
28. 06. 2026 15.15
A ne more nobeden rečt sokomentatorju, da je neposlušljiv. Medtem, ko je glavni komentator kar v redu s kilometrino se bo še izboljšal pa sokomentator je katastrofa se smeji, dere in nič ne pove. Je bolje, da ga ni. Sem raje dal na mxgp, ker ga ne morem poslušat.
Odgovori
0 0
AdolfH
28. 06. 2026 15.45
zato pa imaš F1 TV 😉 strokovno komentiranje
Odgovori
+1
1 0
Kviz
28. 06. 2026 15.15
Ga. Jerančič pa bi lahko ostala doma.
Odgovori
0 0
oberkreiner
28. 06. 2026 15.11
Komentator bi res lahko kdaj tudi utihnil in zajel sapo... kot bi bil radijski prenos in ne TV.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Katere astrološke kombinacije parov veljajo za najboljše starše?
Kopanje v nosečnosti: Ali je varno plavati v morju in bazenu?
Kopanje v nosečnosti: Ali je varno plavati v morju in bazenu?
Kaj, če nekdo na plaži snema vašega otroka?
Kaj, če nekdo na plaži snema vašega otroka?
Je morje pri 22 stopinjah že primerno za otroke?
Je morje pri 22 stopinjah že primerno za otroke?
zadovoljna
Portal
Zaradi te obleke ni mogel umakniti pogleda od nje
Tedenski horoskop: Ribe iščejo pozornost, kozorogi bežijo pred lastnimi občutki
Tedenski horoskop: Ribe iščejo pozornost, kozorogi bežijo pred lastnimi občutki
Dnevni horoskop: Ovni bodo motivirani, vodnarje čaka naključno srečanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo motivirani, vodnarje čaka naključno srečanje
Poletne obleke, ki so popolna izbira za vročinski val
Poletne obleke, ki so popolna izbira za vročinski val
vizita
Portal
Zdravniki so dve leti ignorirali njene simptome, nato pa je izvedela za težko diagnozo
Zakaj komarji izbirajo točno določene 'žrtve' in kako se zaščititi
Zakaj komarji izbirajo točno določene 'žrtve' in kako se zaščititi
Glavobol po sončenju? Morda ni kriva le dehidracija
Glavobol po sončenju? Morda ni kriva le dehidracija
Nevarna kombinacija, ki jo mnogi spregledajo
Nevarna kombinacija, ki jo mnogi spregledajo
cekin
Portal
Upokojenec mora to urediti čim prej: sicer lahko nastane kaos
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
5000 evrov dobrodošlice za ta poklic: bi podpisali pogodbo?
5000 evrov dobrodošlice za ta poklic: bi podpisali pogodbo?
Naomi Campbell razkrila šokantno resnico: "Vse je bila prevara!"
Naomi Campbell razkrila šokantno resnico: "Vse je bila prevara!"
moskisvet
Portal
Pozabite na gnečo na obali: ta hrvaški geopark ponuja pravo avanturo
Ko se je nogometaš zgrudil, je o življenju odločala ena sama naprava
Ko se je nogometaš zgrudil, je o življenju odločala ena sama naprava
Kako so se ljudje zbujali pred budilkami? Nekatere metode so bile naravnost bizarne
Kako so se ljudje zbujali pred budilkami? Nekatere metode so bile naravnost bizarne
Našla sta se v resničnostnem šovu, danes skupaj ustvarjata vsebine za odrasle
Našla sta se v resničnostnem šovu, danes skupaj ustvarjata vsebine za odrasle
dominvrt
Portal
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Kako pravilno posušiti zelišča, da ohranijo aromo skozi celo leto
Kako pravilno posušiti zelišča, da ohranijo aromo skozi celo leto
Cvetje bo sveže tudi teden dni dlje: preprost trik z vazo, ki ga priporočajo cvetličarji
Cvetje bo sveže tudi teden dni dlje: preprost trik z vazo, ki ga priporočajo cvetličarji
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
okusno
Portal
Ko je prevroče za pečico: 5 kremnih peciv, ki jih pripravite brez peke
Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico
Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico
Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu
Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
voyo
Portal
Živalska patrulja
'91
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763