Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Antonelli dosegel svojo prvo sprintersko zmago

Silverstone, 04. 07. 2026 14.12 pred eno minuto 3 min branja 2

Avtor:
R.S. J.B.
Kimi Antonelli

Na četrtem sprintu letošnje sezone je v legendarnem Silverstonu slavil Kimi Antonelli, za katerega je to prva sprinterska zmaga v karieri. Drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, ki v boju z Italijanom ni imel nobene možnosti za sprintersko zmago. Na zadnjo stopničko se je uvrstil aktualni svetovni prvak Lando Norris. Sobotno dogajanje za dirkače še ni končano, saj jih pozno popoldne čakajo še kvalifikacije za nedeljsko dirko.

Kraljica motošporta se je vrnila na eno najbolj uveljavljenih in prestižnih prizorišč v svoji zgodovini. Silverstone je za številne dirkače eden vrhuncev sezone, za Britance pa še precej več. Domača dirka prinaša posebno energijo, polne tribune in pričakovanja navijačev, ki od svojih ljubljencev pričakujejo boj za najvišja mesta. Poleg nedeljske dirke je bil v Veliki Britaniji na sporedu že četrti sprint sezone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V začetku sprinta sta se najbolje podala Lewis Hamilton in Kimi Antonelli, ki je skoraj izrinil Hamiltona s prvega mesta, a je Britanec dobro zaprl pot Italijanu. Pred Antonellija se je na začetku sprint dirke uvrstil Lando Norris, ki je nato hitro izgubil drugo mesto. V prvem krogu je Norrisa uspelo prehiteti tudi Georgeu Russellu. A Norris je nato v drugem krogu vrnil udarec Russellu in se vrnil na tretje mesto. Slednjega je prehitel še Max Verstappen, ki je tako prišel na četrto mesto. Russell je iz kroga v krog izgubljal mesta. V četrtem krogu sta boj za sedmo mesto med seboj bila Charles Leclerc in Oscar Piastri.

Preberi še Silverstone: od vojaške baze do kultnega dirkališča

Medtem ko smo videli številna prehitevanja v ozadju, se je v ospredju Antonelli iz kroga v krog približeval Hamiltonu, ki ga je prehitel v devetem krogu. Za četrto mesto smo spremljali dvoboj med Russellom, Verstappnom in Leclercom. V 10. krogu je Leclerc prišel mimo Verstappna na peto mesto.

Monačan se je proti koncu sprinta približeval Russellu na četrtem mestu, obenem pa se je Britanec približeval Norrisu na tretjem mestu. A nobenemu izmed zasledovalcev se ni uspelo vriniti v boj za višja mesta. Po odpeljanih 17 krogih je na koncu četrti sprint sezone dobil Antonelli, za katerega je to hkrati tudi prva sprinterska zmaga v karieri. Za njim se je na koncu uvrstil Hamilton, tretje mesto pa je na koncu osvojil Norris.

Sprinterske točke je uspelo osvojiti še Russellu, Leclercu, Verstappenu, Piastriju in Liamu Lawsonu na 8. mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To je bila zelo dobra sprinterska dirka, zelo sem zadovoljen. Dober ritem, dober prvi krog. Pripravljen sem, da jutri vse skupaj ponovim. Obstaja nekaj stvari, ki jih lahko zagotovo izboljšamo za naprej in za jutri," je po osvojenem tretjem mestu dejal dirkač McLarna Norris.

"Velika hvala vsem, ki ste tukaj, množica je nora. Težko je bilo zadržati Mercedes za seboj. Gnal sem, kolikor sem mogel, dal sem vse od sebe, a na koncu mi ni uspelo," je razplet komentiral Hamilton.

Prvi trije na sprintu v Silverstonu.
Prvi trije na sprintu v Silverstonu.
FOTO: AP

"Prvih deset krogov z Lewisom je bilo zelo zabavnih; oba sva vozila na polno. Ko sem vklopil način za prehitevanje, sem vedel, da prihaja moja priložnost. V zavoju Stowe sem izkoristil vse razpoložljive zmogljivosti za prehitevanje. Ne smemo popustiti; Hamilton in Ferrari opravljata izjemno delo, približujeta se tudi Red Bull in McLaren, Russell pa je izjemno hiter. Zato moramo še naprej dvigovati raven in se še naprej izboljševati," je bil po sprinterski zmagi zgovoren Antonelli.

Z zmago si je Antonelli še povišal prednost v skupnem seštevku. Z osmimi osvojenimi točkami je prednost pred moštvenim kolegom Russllom povečal na 43 točk razlike. Britanec je sedaj pri 136 točkah, štiri manj na tretjem mestu pa jih ima dirkač Ferrarija Hamilton.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
13.32

Hvala, da ste bili v naši družbi!

Vsi odzivi seveda sledijo na naši spletni strani.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
13.31

Seveda pa to še zdaleč ni konec bojev za točke ta konec tedna

Jutri bo na VN Velike Britanije na sporedu glavna dirka. Lahko Hamilton pred domačimi navijači premaga Antonellija, vodilnega v skupnem seštevku? Spremljajte na Kanalu A in VOYO. Še prej pa bomo danes popoldan spremljali tudi kvalifikacije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
13.30

Antonelli prvič v karieri najboljši na sprintu!

Drugi je bil ljubljenec domačih navijačev Hamilton, sledijo pa Norris, Russell, Leclerc, Verstappen in Piastri.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
13.29

Vstopamo v zadnji krog!

Zmagovalec je že nekaj časa odločen, tudi Hamilton ima na drugem mestu ogromno prednost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
13.26

Russell le še sekundo za Norrisom!

Bomo v zadnjem krogu spremljali obračun za tretje mesto?

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
formula 1 vn britanije spielberg hamilton sprint

Silverstone: od vojaške baze do kultnega dirkališča

24ur.com Hamilton potrdil prevlado in dobil sprint kvalifikacije
24ur.com Russell zmagovalec dramatičnega sprinta v Montrealu
24ur.com Antonelli drugi najmlajši zmagovalec, prve stopničke Hamiltona v Ferrariju
24ur.com Norris dobil kvalifikacije, na sprintu iz prve vrste še Antonelli
24ur.com Antonelli po odstopu: Seveda me boli, a tako ali tako ne bi zmagal
24ur.com Četrto zaporedno slavje Antonellija, na stopničkah še Hamilton in Verstappen
24ur.com Antonelli do najboljšega izhodišča za nedeljsko dirko
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prost1
04. 07. 2026 14.10
Tole jojo prehitevanje z baterijami je obup. Šele po nekaj krogih, ko se vsi postavijo na svoje mesto postane gledljivo. Komentatorja sta sicer super, ampak če uživata v jojo prehitevanjih, mi pa malo zgubita svoje kompetence.
Odgovori
0 0
dark Cat
04. 07. 2026 13.49
Antonelli prvič v karieri najboljši na sprintu...kaksen naslov je to?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Noseči v poletni vročini? Tako boste lažje preživeli dneve nad 35 stopinj
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
Najboljši otroški prigrizki: Zdravi mafini iz bučk, ki jih otroci obožujejo
Najboljši otroški prigrizki: Zdravi mafini iz bučk, ki jih otroci obožujejo
To je hrvaška pevka povedala o svojem očetu
To je hrvaška pevka povedala o svojem očetu
zadovoljna
Portal
Drama na dvoru: Umazane skrivnosti naj bi prišle na dan
3 znamenja, ki jih v tem mesecu čaka velik preobrat
3 znamenja, ki jih v tem mesecu čaka velik preobrat
Gigi Hadid v svetleči rožnati obleki navdušila na poroki Taylor Swift
Gigi Hadid v svetleči rožnati obleki navdušila na poroki Taylor Swift
Na poroko je povabila bivšega, ta se slavja ni udeležil
Na poroko je povabila bivšega, ta se slavja ni udeležil
vizita
Portal
To ni najbolj nevarna sestavina v predelanem mesu, strokovnjaki opozarjajo na nekaj drugega
Psihologija sončenja: zakaj je porjavela koža družbeni ideal – in zakaj je čas, da prekinemo ta vzorec
Psihologija sončenja: zakaj je porjavela koža družbeni ideal – in zakaj je čas, da prekinemo ta vzorec
Resna bolezen, ki je ni mogoče pozdraviti
Resna bolezen, ki je ni mogoče pozdraviti
Prezgodnje gube in utrujena koža? Razlog se morda skriva v stresu
Prezgodnje gube in utrujena koža? Razlog se morda skriva v stresu
cekin
Portal
Iz šolske prepovedi v milijonski posel: ideja dveh mam osvojila svet
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
moskisvet
Portal
Najlepša hrvaška nogometašica ljubi Portugalca: "Nekdo bo nocoj spal na kavču"
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
Izkušnje proti mladosti, legenda proti nasledniku, Đoković proti Sinnerju
Izkušnje proti mladosti, legenda proti nasledniku, Đoković proti Sinnerju
Pozabite na superge, to so čevlji, ki bodo zaznamovali prihodnjo sezono
Pozabite na superge, to so čevlji, ki bodo zaznamovali prihodnjo sezono
dominvrt
Portal
Jogurt na vrtu: naravni trik, ki lahko okrepi vaše rastline
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
okusno
Portal
Brez strojčka in z malo sestavinami: kremasti domači sladoledi v nekaj minutah
3 poletne torte brez peke, ki bodo zvezda vsakega druženja
3 poletne torte brez peke, ki bodo zvezda vsakega druženja
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
voyo
Portal
Tartinijev ključ
Intervju z Madonno
Intervju z Madonno
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Truplo
Truplo
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763