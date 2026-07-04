Antonelli dosegel svojo prvo sprintersko zmago

Kraljica motošporta se je vrnila na eno najbolj uveljavljenih in prestižnih prizorišč v svoji zgodovini. Silverstone je za številne dirkače eden vrhuncev sezone, za Britance pa še precej več. Domača dirka prinaša posebno energijo, polne tribune in pričakovanja navijačev, ki od svojih ljubljencev pričakujejo boj za najvišja mesta. Poleg nedeljske dirke je bil v Veliki Britaniji na sporedu že četrti sprint sezone.

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V začetku sprinta sta se najbolje podala Lewis Hamilton in Kimi Antonelli, ki je skoraj izrinil Hamiltona s prvega mesta, a je Britanec dobro zaprl pot Italijanu. Pred Antonellija se je na začetku sprint dirke uvrstil Lando Norris, ki je nato hitro izgubil drugo mesto. V prvem krogu je Norrisa uspelo prehiteti tudi Georgeu Russellu. A Norris je nato v drugem krogu vrnil udarec Russellu in se vrnil na tretje mesto. Slednjega je prehitel še Max Verstappen, ki je tako prišel na četrto mesto. Russell je iz kroga v krog izgubljal mesta. V četrtem krogu sta boj za sedmo mesto med seboj bila Charles Leclerc in Oscar Piastri.

Medtem ko smo videli številna prehitevanja v ozadju, se je v ospredju Antonelli iz kroga v krog približeval Hamiltonu, ki ga je prehitel v devetem krogu. Za četrto mesto smo spremljali dvoboj med Russellom, Verstappnom in Leclercom. V 10. krogu je Leclerc prišel mimo Verstappna na peto mesto. Monačan se je proti koncu sprinta približeval Russellu na četrtem mestu, obenem pa se je Britanec približeval Norrisu na tretjem mestu. A nobenemu izmed zasledovalcev se ni uspelo vriniti v boj za višja mesta. Po odpeljanih 17 krogih je na koncu četrti sprint sezone dobil Antonelli, za katerega je to hkrati tudi prva sprinterska zmaga v karieri. Za njim se je na koncu uvrstil Hamilton, tretje mesto pa je na koncu osvojil Norris. Sprinterske točke je uspelo osvojiti še Russellu, Leclercu, Verstappenu, Piastriju in Liamu Lawsonu na 8. mestu.

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"To je bila zelo dobra sprinterska dirka, zelo sem zadovoljen. Dober ritem, dober prvi krog. Pripravljen sem, da jutri vse skupaj ponovim. Obstaja nekaj stvari, ki jih lahko zagotovo izboljšamo za naprej in za jutri," je po osvojenem tretjem mestu dejal dirkač McLarna Norris. "Velika hvala vsem, ki ste tukaj, množica je nora. Težko je bilo zadržati Mercedes za seboj. Gnal sem, kolikor sem mogel, dal sem vse od sebe, a na koncu mi ni uspelo," je razplet komentiral Hamilton.

Prvi trije na sprintu v Silverstonu. FOTO: AP