Večino dirkačev trenutno v garažah, vodi Russel pred Verstappnom

Na prvem prostem treningu smo videli prevlado domačega Ferrarija. Za moštvo iz Maranella je najboljši čas postavil Charles Leclerc, drugi je bil njegov moštveni kolega Lewis Hamilton, tretje mesto pa je zasedel Mercedesov George Russell. Takoj za najboljšo trojico se je presenetljivo uvrstil Liam Lawson, ki pri Red Bullu še vedno menja poškodovanega Isacka Hadjarja. Kimi Antonelli se je uvrstil na peto mesto, zmagovalec zadnjih dveh dirk Lando Norris pa mesto za njim.

Na drugem treningu sta bila dirkača Ferrarija tudi med najhitrejšimi, le da je na koncu prvo mesto pripadlo Russellu. Mesto za njim se je uvrstil Leclerc, tretji najhitrejši pa je bil domačin Antonelli. Aktualni svetovni prvak Norris se je uvrstil tik za najboljšimi tremi, Hamilton pa je zasedel peto mesto.