Večino dirkačev trenutno v garažah, vodi Russel pred Verstappnom

Na prvem prostem treningu smo videli prevlado domačega Ferrarija. Za moštvo iz Maranella je najboljši čas postavil Charles Leclerc, drugi je bil njegov moštveni kolega Lewis Hamilton, tretje mesto pa je zasedel Mercedesov George Russell. Takoj za najboljšo trojico se je presenetljivo uvrstil Liam Lawson, ki pri Red Bullu še vedno menja poškodovanega Isacka Hadjarja. Kimi Antonelli se je uvrstil na peto mesto, zmagovalec zadnjih dveh dirk Lando Norris pa mesto za njim.
Na drugem treningu sta bila dirkača Ferrarija tudi med najhitrejšimi, le da je na koncu prvo mesto pripadlo Russellu. Mesto za njim se je uvrstil Leclerc, tretji najhitrejši pa je bil domačin Antonelli. Aktualni svetovni prvak Norris se je uvrstil tik za najboljšimi tremi, Hamilton pa je zasedel peto mesto.
V uvodnih 15 minutah tretjega prostega treninga so na stezo zapeljali dirkači, ki jih ponavadi ne vidimo v ospredju dirk, medtem ko so najboljši dirkači čakali v svojih garažah. Po vstopu favoritov za zmago na veliki nagradi Italije je najhitrejši čas med vsemi postavil Antonelli pred Leclercom in Maxom Verstappnom, ki je na uvodnem dnevu dirkaškega vikenda v Italiji na prvem treningu svoje mesto prepustil Ayumu Iwasi, na drugem pa je Nizozemec dosegel deveto mesto. Vodilni v prvenstvu je postavil čas, ki ga dolgo ni mogel podreti noben konkurent, tako da smo spremljali spremembo od drugega mesta naprej.
Kot prvemu je čas Antonellija uspelo izboljšati njegovemu moštvenemu kolegu pri srebrni puščici Russellu dobrih 25 minut pred koncem zadnjega treninga. Vodilnima sta se na tretjem in četrtem mestu najbolj približila Ferrarija z Leclercom in Hamiltonom.
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