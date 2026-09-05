Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1
Zgodba se razvija

Večino dirkačev trenutno v garažah, vodi Russel pred Verstappnom

Monza, 05. 09. 2026 12.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Monza

Uvodna petkova prosta treninga sta bila v znamenju Ferrarijev in Mercedesov. Uvodni prosti trening je dobil Charles Leclerc, drugega pa George Russell. Adut domačega občinstva Kimi Antonelli je po slabšem prvem treningu drugega končal na tretjem mestu. Trenutno poteka tretji prosti trening, ki ga lahko spremljate v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

Formula 1 - VN Italije
Formula 1 - VN Italije
FOTO: VOYO

Na prvem prostem treningu smo videli prevlado domačega Ferrarija. Za moštvo iz Maranella je najboljši čas postavil Charles Leclerc, drugi je bil njegov moštveni kolega Lewis Hamilton, tretje mesto pa je zasedel Mercedesov George Russell. Takoj za najboljšo trojico se je presenetljivo uvrstil Liam Lawson, ki pri Red Bullu še vedno menja poškodovanega Isacka Hadjarja. Kimi Antonelli se je uvrstil na peto mesto, zmagovalec zadnjih dveh dirk Lando Norris pa mesto za njim.

Na drugem treningu sta bila dirkača Ferrarija tudi med najhitrejšimi, le da je na koncu prvo mesto pripadlo Russellu. Mesto za njim se je uvrstil Leclerc, tretji najhitrejši pa je bil domačin Antonelli. Aktualni svetovni prvak Norris se je uvrstil tik za najboljšimi tremi, Hamilton pa je zasedel peto mesto.

Preberi še V Monzi vse v znamenju Formule 1, Ferrari je tukaj religija

V uvodnih 15 minutah tretjega prostega treninga so na stezo zapeljali dirkači, ki jih ponavadi ne vidimo v ospredju dirk, medtem ko so najboljši dirkači čakali v svojih garažah. Po vstopu favoritov za zmago na veliki nagradi Italije je najhitrejši čas med vsemi postavil Antonelli pred Leclercom in Maxom Verstappnom, ki je na uvodnem dnevu dirkaškega vikenda v Italiji na prvem treningu svoje mesto prepustil Ayumu Iwasi, na drugem pa je Nizozemec dosegel deveto mesto. Vodilni v prvenstvu je postavil čas, ki ga dolgo ni mogel podreti noben konkurent, tako da smo spremljali spremembo od drugega mesta naprej.

Preberi še Kazen prav na domači dirki: vodilni Antonelli bo v Monzi začel iz ozadja

Kot prvemu je čas Antonellija uspelo izboljšati njegovemu moštvenemu kolegu pri srebrni puščici Russellu dobrih 25 minut pred koncem zadnjega treninga. Vodilnima sta se na tretjem in četrtem mestu najbolj približila Ferrarija z Leclercom in Hamiltonom.

VN Italije na Kanalu A in VOYO!
VN Italije na Kanalu A in VOYO!
FOTO: 24ur.com
formula 1 vn italije monza trening kvalifikacije

Fami okoli Monaka še kar ni videti konca

24ur.com Petkova treninga na Hungaroringu v znamenju Ferrarija
24ur.com Mercedes pokazal mišice, tretji prosti trening dobil Antonelli
24ur.com Prvi trening v znamenju Ferrarija, na drugem najhitrejši Piastri
24ur.com Obetaven smukaški začetek Ilke Štuhec v Meribelu
24ur.com Antonelli najhitrejši, prevlado Mercedesa dopolnil Russell
24ur.com Antonelli najhitrejši na drugem treningu, ki je prinesel dve prekinitvi
24ur.com Spektakularni popoldanski trening pripadel Oguri pred Bezzecchijem
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To je ženska, ki ji je Jernej Tozon namenil posebno zahvalo
Teh življenjskih veščin se otrok nauči z ekipnim športom
Teh življenjskih veščin se otrok nauči z ekipnim športom
Katere stvari bi moral otrok doživeti, preden odraste?
Katere stvari bi moral otrok doživeti, preden odraste?
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
zadovoljna
Portal
Igralka v Benetkah pokazala, kako samozavestno nosi svoje obline
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, strelce pa sreča
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, strelce pa sreča
Pozabite na mleko: vse več ljudi si v kavo dodaja to živilo
Pozabite na mleko: vse več ljudi si v kavo dodaja to živilo
Najbolj iskana frizura letošnje jeseni ustvarja videz gostejših las
Najbolj iskana frizura letošnje jeseni ustvarja videz gostejših las
vizita
Portal
Bolje pojesti jajce kot tole: živilo, ki ima sloves zdravega zajtrka, a lahko hitro dvigne krvni sladkor
To sadje ima presenetljivo veliko vlaknin: boljša izbira za zaprtje kot banana
To sadje ima presenetljivo veliko vlaknin: boljša izbira za zaprtje kot banana
Panični napad ne pride 'kot strela z jasnega', telo ga napove že uro prej
Panični napad ne pride 'kot strela z jasnega', telo ga napove že uro prej
Skriti sprožilec, ki je lahko kriv za kihanje, zamašen nos in srbeče oči v jesenskem času
Skriti sprožilec, ki je lahko kriv za kihanje, zamašen nos in srbeče oči v jesenskem času
cekin
Portal
Milijonom je svetoval, kako obogateti. Zdaj priznava: dolgujem več kot milijardo evrov
Mislili so, da je vse plačano, nato pa so prejeli račun za več sto tisoč evrov
Mislili so, da je vse plačano, nato pa so prejeli račun za več sto tisoč evrov
Mnogi sanjajo o selitvi tja: povprečna plača je skoraj 5.000 evrov
Mnogi sanjajo o selitvi tja: povprečna plača je skoraj 5.000 evrov
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
moskisvet
Portal
Izgubil je ženo zaradi raka, nato pa spoznal žensko, ki mu je vrnila srečo
Boste zaradi električnega avtomobila izgubili lase? Preverili smo, kaj je res
Boste zaradi električnega avtomobila izgubili lase? Preverili smo, kaj je res
Slovenska novinarka s čudovito fotografijo ob sončnem zahodu
Slovenska novinarka s čudovito fotografijo ob sončnem zahodu
Napoleon: 'prvi' moški v zgodovini, ki ni prenesel čakanja na odgovor ženske
Napoleon: 'prvi' moški v zgodovini, ki ni prenesel čakanja na odgovor ženske
dominvrt
Portal
To je septembrski trik izkušenih vrtičkarjev za uspešno novo sezono
Če vaša mačka počne to, ste zanjo veliko več kot le človek, ki jo hrani
Če vaša mačka počne to, ste zanjo veliko več kot le človek, ki jo hrani
Je vaša trata rjava in suha? Vzemite izvijač in naredite ta preprost test
Je vaša trata rjava in suha? Vzemite izvijač in naredite ta preprost test
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
okusno
Portal
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Nebeško mehki steaki, ki se topijo v ustih
Nebeško mehki steaki, ki se topijo v ustih
voyo
Portal
Nadgradnja
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Talkman
Talkman
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929