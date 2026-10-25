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Formula 1

Lahko Kimi že nocoj spiše zgodovino in postane najmlajši prvak Formule 1?

Austin, 25. 10. 2026 17.32 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Kimi Antonelli

Kimi Antonelli bo imel na današnji dirki za Veliko nagrado Združenih držav Amerike prvo priložnost, da si že pet dirk pred koncem sezone zagotovi naslov svetovnega prvaka v kraljici motošporta. S tem bi Italijan podrl rekord Sebastiana Vettla, ki je svoj prvi naslov dosegel leta 2010, ko je bil star 23 let in 133 dni. Dirko s studijskim delom bomo prenašali na Kanalu A in VOYO od 20.30 dalje.

Formula 1 - VN ZDA
Formula 1 - VN ZDA
FOTO: VOYO

Da bi Kimiju Antonelliju uspel svojevrsten dosežek, bi se moralo na dirki uskladiti več stvari. Dirkač Mercedesa bi moral danes doseči deveto zmago v sezoni, ob tem pa bi moral njegov moštveni kolega George Russell, ki trenutno zaseda drugo mesto v prvenstvu, dirko v Austinu končati na devetem mestu ali nižje. Hkrati pa bi moral Ferrarijev Lewis Hamilton dirko končati kot peti ali nižje.

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Antonelli je sobotne kvalifikacije končal na prvem mestu, Hamilton na petem, Russell pa mesto za njim, zato bo še toliko bolj zanimivo, če bomo po današnji dirki dobili novega in hkrati najmlajšega svetovnega prvaka v kraljici motošporta. Italijan bi v primeru današnje osvojitve naslova v Formuli 1 le-tega osvojil pri pičlih 20 letih in 61 dneh, kar bi bil svojevrsten dosežek.

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Kot rečeno, bi se moralo uskladiti veliko stvari, da bi dirkač Mercedesa že danes slavil naslov prvaka, zato obstaja večja možnost, da bi 20-letnik naslov osvojil v nadaljevanju prvenstva. Da bo uresničitev načrta Italijana še toliko težja, bo zagotovo poskrbel Max Verstappen, ki bo ob Antonelliju prav tako startal s prve startne vrste, Nizozemec pa je na tem dirkališču slavil na kar zadnjih štirih od petih Velikih nagrad.

Ali bo danes okronan nov kralj kraljice motošporta, boste lahko preverili od 20.30 dalje, ko bomo na Kanalu A in VOYO pol ure pred začetkom dirke začeli z zanimivim studijskim delom.

Spremljajte Formulo 1 na Kanalu A in VOYO.
Spremljajte Formulo 1 na Kanalu A in VOYO.
FOTO: 24ur.com
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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