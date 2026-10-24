Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Lahko Leclerc nadvlado s treningov prenese na kvalifikacije?

Austin, 24. 10. 2026 17.57 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Charles Leclerc

Pred nami je drugi dirkaški dan v Austinu. Na uvodnih dveh treningih se je s stezo v Teksasu najbolje soočil Charles Leclerc, ki je dvakrat zasedel prvo mesto. Najprej bo ob 19.25 na sporedu še tretji prosti trening, ob 23.00 pa nas čaka glavni spektakel dneva, kvalifikacije za nedeljsko dirko, na kateri bi lahko Kimi Antonelli že postal prvak. Prenos na Kanalu A in VOYO.

Formula 1 - VN ZDA
Formula 1 - VN ZDA
FOTO: VOYO

Charles Leclerc je zaznamoval dirkaški petek v Austinu. Monačan je pokazal, da mu kultna steza na jugu ZDA še kako dobro leži in je bil najhitrejši na uvodnih prostih treningih. Na drugem je za štiri desetinke prehitel Kimija Antonellija, ki je zasedel drugo mesto. Italijan bo danes ciljal na najboljše možno izhodišče, ki bi mu v nedeljo lahko prineslo osvojitev naslova prvaka.

20-letnik bi tako postal najmlajši prvak v zgodovini kraljice motošporta. Vse pa ni v njegovih rokah; da pride do tega, se njegov moštveni kolega George Russell ne bo smel uvrstiti na boljše mesto od devetega, tretji v skupnem seštevku Lewis Hamilton pa ne sme biti hitrejši od petega. Prenos prostega treninga se začne ob 19.25, kvalifikacije pa bodo na voljo ob 23.00. Na Kanalu A in VOYO.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
formula 1 trening kvalifikacije charles leclerc kimi antonelli

Od prvega favorita do največjega osmoljenca

24ur.com Na prvem prostem pred vsemi Marini, na drugem pa Martin
24ur.com Se po jutru dan pozna? Marc Marquez najhitrejši na treningu
24ur.com Drugi dan v Miamiju: druga sprinterska preizkušnja letošnje sezone
24ur.com Obetaven smukaški začetek Ilke Štuhec v Meribelu
24ur.com Acosta najhitrejši na petkovem treningu v Valencii
24ur.com Leclerc najhitrejši na prostem treningu, za njim Verstappen in Piastri
24ur.com Lahko Martin vtis celotnega dirkaškega vikenda popravi na današnji dirki?
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama jo je zavrnila, ko je bila na dnu. Danes ji je igralka hvaležna
Zakaj nosečnicam pogosto upade spolna želja? Razlog ni vedno v partnerju
Zakaj nosečnicam pogosto upade spolna želja? Razlog ni vedno v partnerju
Starši, ki nevede razvajajo otroke, pogosto delajo teh 5 napak
Starši, ki nevede razvajajo otroke, pogosto delajo teh 5 napak
Nosečnost je skrivala več mesecev, zdaj pa je razkrila, kako ji je to uspelo
Nosečnost je skrivala več mesecev, zdaj pa je razkrila, kako ji je to uspelo
zadovoljna
Portal
Nekoč so ga nosile največje manekenke, zdaj ga je dobila ona: Je Fantasy Bra izgubil svoj prestiž?
Dnevni horoskop: Biki se bodo morali prilagoditi, škorpijone čaka uspeh
Dnevni horoskop: Biki se bodo morali prilagoditi, škorpijone čaka uspeh
10 let se ni obrila in pravi, da moških to sploh ne moti
10 let se ni obrila in pravi, da moških to sploh ne moti
To je jakna, ki jo bomo to jesen videvali povsod
To je jakna, ki jo bomo to jesen videvali povsod
vizita
Portal
Lahko vaša fotografija razkrije vaše dejansko zdravje?
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Enostavna metoda za preverjanje telesne moči
Enostavna metoda za preverjanje telesne moči
Kako se soočiti s psihološkimi stiskami po zdravljenju raka
Kako se soočiti s psihološkimi stiskami po zdravljenju raka
cekin
Portal
Banka mu je pomotoma nakazala več kot 100.000 evrov. Njihova zahvala ga je pustila brez besed
Po plačilu najemnine jim ostane le nekaj sto evrov, drugim pa tisoče
Po plačilu najemnine jim ostane le nekaj sto evrov, drugim pa tisoče
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
Stanovanja so prodajali večkrat, kupci pa ostali brez vsega
Stanovanja so prodajali večkrat, kupci pa ostali brez vsega
moskisvet
Portal
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Moški po vsem svetu so sanjali o njej, a nihče ni poznal njene boleče skrivnosti
Moški po vsem svetu so sanjali o njej, a nihče ni poznal njene boleče skrivnosti
Od kokaina in kriminala do zaporniškega pekla: pretresljiva izpoved nekdanje hrvaške manekenke
Od kokaina in kriminala do zaporniškega pekla: pretresljiva izpoved nekdanje hrvaške manekenke
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
dominvrt
Portal
Tako nastanejo najbolj simpatični okraski za noč čarovnic
Ne čakajte na prvi mraz: tako jeseni zaščitite limonovec
Ne čakajte na prvi mraz: tako jeseni zaščitite limonovec
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
okusno
Portal
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Jabolčna pita ali štrudelj ne uspeta vedno enako: katere sorte jabolk so najboljše za peko?
Jabolčna pita ali štrudelj ne uspeta vedno enako: katere sorte jabolk so najboljše za peko?
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
voyo
Portal
Krik
Zaton vitezov
Zaton vitezov
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022