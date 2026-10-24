Lahko Leclerc nadvlado s treningov prenese na kvalifikacije?

Charles Leclerc je zaznamoval dirkaški petek v Austinu. Monačan je pokazal, da mu kultna steza na jugu ZDA še kako dobro leži in je bil najhitrejši na uvodnih prostih treningih. Na drugem je za štiri desetinke prehitel Kimija Antonellija, ki je zasedel drugo mesto. Italijan bo danes ciljal na najboljše možno izhodišče, ki bi mu v nedeljo lahko prineslo osvojitev naslova prvaka.

20-letnik bi tako postal najmlajši prvak v zgodovini kraljice motošporta. Vse pa ni v njegovih rokah; da pride do tega, se njegov moštveni kolega George Russell ne bo smel uvrstiti na boljše mesto od devetega, tretji v skupnem seštevku Lewis Hamilton pa ne sme biti hitrejši od petega. Prenos prostega treninga se začne ob 19.25, kvalifikacije pa bodo na voljo ob 23.00. Na Kanalu A in VOYO.