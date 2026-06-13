Lahko McLarna po petkovih treningih nadaljujeta boj z Mercedesom?

Britanec Lando Norris je na drugem petkovem prostem treningu dosegel najboljši čas, kljub temu da je prvega izpustil, na katerem ga je zamenjal aktualni prvak Formule 2 Leonardo Fornaroli . Z moštvenim kolegom Oscarjem Piastrijem , ki je na petkovih treningih postavil drugi ter tretji čas, se zdi, da bo McLaren na dirkališču v Barceloni enakovreden tekmec Mercedesu.

Norris, ki zadnjih dveh velikih nagrad ni uspel končati zaradi tehničnih težav dirkalnika, kljub obetavnemu začetku dirkalnega vikenda meni, da je potrebno še veliko dela, preden bo njegov dirkalnik enakovreden Mercedesu.

"Jasno je, da dirkalnik deluje bolje, verjetno pa še vedno ne deluje tako dobro, kot bi si želeli, in še vedno so stvari, s katerimi nisem zadovoljen," je po petkovem dogajanju dejal Norris.

Kako se bo razpletlo sobotno dogajanje, si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO, ko ob 12.25 začnemo s prenosom tretjega prostega treninga in ob 15.55 s prenosom kvalifikacij.