Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Lahko McLarna po petkovih treningih nadaljujeta boj z Mercedesom?

Barcelona, 13. 06. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Lando Norris

Dirkači Formule 1 se ta konec tedna merijo na dirkališču v Barceloni. Prvi petkov prosti trening je dobil dirkač Mercedesa George Russell. Slednji je drugi prosti trening končal na drugem mestu. Prvo mesto je osvojil dirkač McLarna Lando Norris, tretje pa njegov moštveni kolega Oscar Piastri. Aktualni svetovni prvak meni, da je rezultat drugega petkovega treninga dokaz, da gre McLaren v pravo smer v boju proti Mercedesu. Sobotno dogajanje si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 12.25 s tretjim prostim treningom.

Britanec Lando Norris je na drugem petkovem prostem treningu dosegel najboljši čas, kljub temu da je prvega izpustil, na katerem ga je zamenjal aktualni prvak Formule 2 Leonardo Fornaroli. Z moštvenim kolegom Oscarjem Piastrijem, ki je na petkovih treningih postavil drugi ter tretji čas, se zdi, da bo McLaren na dirkališču v Barceloni enakovreden tekmec Mercedesu.

Preberi še Prvi prosti trening je dobil Russell, drugega Norris

Norris, ki zadnjih dveh velikih nagrad ni uspel končati zaradi tehničnih težav dirkalnika, kljub obetavnemu začetku dirkalnega vikenda meni, da je potrebno še veliko dela, preden bo njegov dirkalnik enakovreden Mercedesu.

"Jasno je, da dirkalnik deluje bolje, verjetno pa še vedno ne deluje tako dobro, kot bi si želeli, in še vedno so stvari, s katerimi nisem zadovoljen," je po petkovem dogajanju dejal Norris.

Kako se bo razpletlo sobotno dogajanje, si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO, ko ob 12.25 začnemo s prenosom tretjega prostega treninga in ob 15.55 s prenosom kvalifikacij.

Formula 1- VN Barcelone
Formula 1- VN Barcelone
FOTO: 24ur.com
formula 1 barcelona lando norris mclaren

Komisarji Fie razveljavili kazni za Gaslyja in mu vrnili stopničke

24ur.com Mercedes pokazal mišice, tretji prosti trening dobil Antonelli
24ur.com Russell previden pred VN Kitajske: 'Ferrari je še vedno naš največji tekmec'
24ur.com Martin najhitrejši na prvem treningu, Binder pa na drugem
24ur.com Drugi dan v Miamiju: druga sprinterska preizkušnja letošnje sezone
24ur.com Prvi trening v znamenju Ferrarija, na drugem najhitrejši Piastri
24ur.com Na petkovem treningu v Silverstonu najhitrejši Espargaro
24ur.com Na zadnjem testiranju pred sezono tempo narekuje Mercedes
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Je porod res lahko orgazmičen?
Je porod res lahko orgazmičen?
Krasen družinski izlet: skozi skrivnosten predor nad morjem
Krasen družinski izlet: skozi skrivnosten predor nad morjem
Najbolj nenavadna imena, ki so jih slavni dali svojim otrokom
Najbolj nenavadna imena, ki so jih slavni dali svojim otrokom
zadovoljna
Portal
Tako dobrega stajlinga že dolgo nismo videli
Dnevni horoskop: Strelci bodo polni optimizma, kozorogi bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Strelci bodo polni optimizma, kozorogi bodo potrpežljivi
Dolgo krilo, ki je letos osvojilo tudi Slovenke
Dolgo krilo, ki je letos osvojilo tudi Slovenke
To je najlepši naravni balkon nad Tržaškim zalivom
To je najlepši naravni balkon nad Tržaškim zalivom
vizita
Portal
Vsem je lagala: 'To ni dojenček, ampak napihnjenost'
Pet živil, ki vsebujejo presenetljivo veliko sladkorja
Pet živil, ki vsebujejo presenetljivo veliko sladkorja
Zakaj so vnetja nevarna in kako jih pravočasno prepoznati
Zakaj so vnetja nevarna in kako jih pravočasno prepoznati
Zakaj je srčni infarkt pri ženskah težje prepoznati in diagnosticirati
Zakaj je srčni infarkt pri ženskah težje prepoznati in diagnosticirati
cekin
Portal
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
Slovenci naredijo to napako takoj po varčevanju – zato ne pridejo nikamor
Slovenci naredijo to napako takoj po varčevanju – zato ne pridejo nikamor
Več kot 18.000 evrov za kvadratni meter: cene v teh mestih ušle nadzoru (in še rastejo)
Več kot 18.000 evrov za kvadratni meter: cene v teh mestih ušle nadzoru (in še rastejo)
moskisvet
Portal
Ali se tuširate ob napačnem času? To pravijo strokovnjaki
Povečala si je prsi: ko se je zbudila, ni mogla verjeti svojim očem
Povečala si je prsi: ko se je zbudila, ni mogla verjeti svojim očem
Znaki, da vaš odnos s sodelavko ni več nedolžen
Znaki, da vaš odnos s sodelavko ni več nedolžen
Hrvat zapeljal postavno sodelavko: Od njega je mlajša 27 let
Hrvat zapeljal postavno sodelavko: Od njega je mlajša 27 let
dominvrt
Portal
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Ste opazili deformirane liste na ribezu? To je najverjetnejši krivec
Ste opazili deformirane liste na ribezu? To je najverjetnejši krivec
Pozabite na plesen: trije triki za vedno čist pralni stroj
Pozabite na plesen: trije triki za vedno čist pralni stroj
okusno
Portal
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
voyo
Portal
NeRealno
Čistilka
Čistilka
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Sanjski moški Avstralija
Sanjski moški Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758