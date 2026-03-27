Bo Mercedes dominanten tudi na kvalifikacijah Japonske?

Letošnje dominacije srebrnih puščic se zaveda tudi legendarni dirkač David Coulthard , ki je v svoji bogati karieri zbral 13 zmag med dirkaško elito: "Zagotovo sta glavna favorita letos oba Mercedesova dirkača. Prednost bi dal Georgeu Russellu, zaradi izkušenj. Če bo imel zanesljiv dirkalnik in vseeno ne bo premagal Kimija Antonellija v prvenstvu, potem to zanj glede na njegove izkušnje v formuli 1 ni dober scenarij."

Na uvodnih dveh treningih sta znova najbolj blestela George Russell in Kimi Antonelli. Prvega je dobil 28-letni Britanec, njegov italijanski moštveni kolega pa je zasedel drugo mesto. Na drugem treningu pa jima je štrene pomešal Oscar Piastri, ki je za dobro desetinko prehitel mladega Italijana, Russell pa se je moral zadovoljiti s tretjim mestom. McLaren je tako napovedal morebiten dvig forme, britanska ekipa letos namreč ni vpisala niti točke. Aktualni prvak Lando Norris je drugi trening končal na četrtem mestu.

Tretji prosti trening se bo v noči iz petka na soboto začel ob 3.25, kvalifikacije za nedeljsko veliko nagrado Japonske pa bodo na sporedu ob 6.55. Oboje si boste lahko v prenosu v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.