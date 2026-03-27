Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Bo Mercedes dominanten tudi na kvalifikacijah Japonske?

Suzukad, 27. 03. 2026 21.26 pred 7 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
George Russell in Kimi Antonelli

Karavana formule 1 se trenutno mudi na Japonskem, kjer bo na sporedu tretja velika nagrada te sezone. Drugi azijski dirkaški vikend v letošnjem letu nam je v petek že postregel s prostima treningoma, ki sta znova minila v znamenju Mercedesa. Bosta George Russell in Kimi Antonelli svojo nadvlado nadaljevala v soboto na tretjem prostem treningu in kvalifikacijah? Odgovor boste dobili na Kanalu A in VOYO. Zadnje testiranje se začne ob 3.25, kvalifikacije pred nedeljsko veliko nagrado pa bodo na sporedu ob 6.55.

Letošnje dominacije srebrnih puščic se zaveda tudi legendarni dirkač David Coulthard, ki je v svoji bogati karieri zbral 13 zmag med dirkaško elito: "Zagotovo sta glavna favorita letos oba Mercedesova dirkača. Prednost bi dal Georgeu Russellu, zaradi izkušenj. Če bo imel zanesljiv dirkalnik in vseeno ne bo premagal Kimija Antonellija v prvenstvu, potem to zanj glede na njegove izkušnje v formuli 1 ni dober scenarij."

Na uvodnih dveh treningih sta znova najbolj blestela George Russell in Kimi Antonelli. Prvega je dobil 28-letni Britanec, njegov italijanski moštveni kolega pa je zasedel drugo mesto. Na drugem treningu pa jima je štrene pomešal Oscar Piastri, ki je za dobro desetinko prehitel mladega Italijana, Russell pa se je moral zadovoljiti s tretjim mestom. McLaren je tako napovedal morebiten dvig forme, britanska ekipa letos namreč ni vpisala niti točke. Aktualni prvak Lando Norris je drugi trening končal na četrtem mestu.

Tretji prosti trening se bo v noči iz petka na soboto začel ob 3.25, kvalifikacije za nedeljsko veliko nagrado Japonske pa bodo na sporedu ob 6.55. Oboje si boste lahko v prenosu v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.

formula 1 russell antonelli mercedes vn japonske

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615