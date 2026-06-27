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Zgodba se razvija

Antonelli za zdaj dominira v kvalifikacijah za VN Avstrije

Spielberg, 27. 06. 2026 16.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Kimi Antonelli

Potem ko je petkova treninga dobil Kimi Antonelli, je bil v soboto dopoldne najhitrejši njegov moštveni kolega George Russell. Posledično se Mercedes v kvalifikacije podaja z najvišjimi cilji. Prenos na Kanalu A in VOYO.

Formula 1 - VN Avstrije
Formula 1 - VN Avstrije
FOTO: VOYO

Po nekaj manj kot polovici prvega dela kvalifikacij je svoj prvi hiter krog odpeljal glavni favorit dirke za VN Avstrije Kimi Antonelli in iz prvega mesta izrinil Landa Norrisa. Tretji čas je pred obema Red Bulloma vknjižil Lewis Hamilton. Temu se je ob koncu prvega dela presenetljivo približal Liam Lawson, rdeča bika pa je preskočil tudi George Russell. Po 18 minutah so v garažah ostale ekipe Williams, Cadillac in Aston Martin.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prevlada vodilnega dirkača prvenstva se je nadaljevala v drugem delu kvalifikacij, kjer se je spet na stezo podal med zadnjimi in po prvem hitrem krogu zabeležil boljši čas od celotne konkurence. Precej težav je imel njegov moštveni kolega, Mercedesov šef Toto Wolff pa je na njegovo nerganje v povezavi z rabljenimi gumami prek radijske zveze odgovoril kratko in jedrnato. "George, vozi," je dejal Avstrijec, britanski dirkač pa se je uvrstil na četrto mesto in zaostal za Antonellijem ter obema McLarnoma.

Svoje mesto med najboljšo deseterico je za las ohranil Max Verstappen, ki je iz boksa pospremil, kako je Pierre Gasly vknjižil zgolj štiri stotinke slabši čas od njega. Poslovil se je tudi njegov Alpinov moštveni kolega Franco Colapinto, pa tudi Audija in Haasa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Formula 1 - VN Avstrije
Formula 1 - VN Avstrije
FOTO: VOYO
formula 1 VN Avstrije

Russell dobil tretji trening pred Antonellijem in Hamiltonom

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