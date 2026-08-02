Lando Norris: Formula 1 potrebuje večje spremembe

Negativne odzive na nova pravila imajo tudi ekipe in navijači. Vsi dirkači so hitro opozorili na težave, kot sta "yoyo-racing" in "superclipping", ki naj bi negativno vplivali na dirko. Obe težavi so napovedali dirkači, predvsem dirkač ekipe Red Bull Max Verstappen. Čeprav so si prizadevali za omejitev težav, je bilo kmalu očitno, da so popravki daleč od tega, kar je potrebno. Na dirkah Silverstone in Spa so iz prenosa odstranili grafične prikaze porabe energije in hitrosti. Čeprav je izvršni direktor F1 Stefano Domenicali kasneje trdil, da navijačev takšne podrobnosti ne zanimajo, odzivi kažejo ravno nasprotno. Prikazi so se vrnili na dirkališču Hungaroring, kar je sprožilo domneve, da F1 poskuša problem skriti pred navijači.

Lando Norris si želi večje spremembe. FOTO: Profimedia

"Kot smo že nekajkrat povedali, se ta pravila nekoliko razlikujejo od prejšnjih, vendar smo priča bolj napetim dirkam, večjemu številu prehitevanj in večjemu številu dvobojev. Pomembno je najti pravo ravnovesje, da bomo kot dirkači in ekipe lahko na stezi naredili razliko in zagotovili razburljive dirke," je dejal dirkač ekipe McLaren Lando Norris. Britanski dirkač meni, da je Formula 1 v najboljši formi doslej. Kljub novim pravilom bo še vedno odlična, saj si vsi, ki so vključeni, strastno prizadevajo, da bi jo naredili še boljšo. "Včasih poskušamo uporabiti svoj glas za izboljšanje športa, a to ni vedno pravilno razumljeno. Ta strast nas lahko prevzame in morda je res, da bi si v idealnem svetu kot dirkači želeli nekaj malce drugačnega," je dodal Norris.

Norris meni, da je Formula 1 v najboljši formi. FOTO: Profimedia