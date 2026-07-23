Leclerc in Hamilton verjameta v dober konec tedna na Madžarskem

Ferrari na Madžarsko prihaja z več kot le tihim upanjem. Charles Leclerc je po zmagi v Veliki Britaniji v Belgiji osvojil drugo mesto, Lewis Hamilton pa kljub težavam z dirkalnikom končal kot četrti. "Spa in Silverstone sodita med dirkališča, ki nam najmanj ustrezajo in kjer smo pričakovali težave, zato je prvo in drugo mesto res odličen dosežek," je po koncu minulega dirkaškega vikenda povedal 28-letni Monačan.

Charles Leclerc FOTO: AP

Na Hungaroringu bi morala počasnejša in tehnično zahtevna steza precej bolj ustrezati okretnemu Ferrariju. "Konfiguracija steze v Budimpešti nekoliko bolj ustreza našemu dirkalniku, tako da upam, da bomo dobri," je še dejal Leclerc, a v isti sapi dodal, da ni razlogov za evforijo: "Mercedes, Red Bull in McLaren imajo lahko na tehnično zahtevnih dirkališčih zelo dobre dirkalnike, zato tja ne odhajamo nujno kot favoriti."

Lewis Hamilton FOTO: AP