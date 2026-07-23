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Formula 1

Leclerc in Hamilton verjameta v dober konec tedna na Madžarskem

Mogyorod, 23. 07. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Simon Valant A.M.
Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Ferrari se je po odličnih predstavah v Veliki Britaniji in Belgiji na Madžarsko podal z velikimi pričakovanji. Zavita konfiguracija Hungaroringa naj bi rdečemu dirkalniku ustrezala še bolj. Veliko si obeta Lewis Hamilton, ki je tam zmagal že kar osemkrat, Charles Leclerc pa opozarja, da v boju z Mercedesom, Red Bullom in McLarnom ni prostora za napake.

Ferrari na Madžarsko prihaja z več kot le tihim upanjem. Charles Leclerc je po zmagi v Veliki Britaniji v Belgiji osvojil drugo mesto, Lewis Hamilton pa kljub težavam z dirkalnikom končal kot četrti. "Spa in Silverstone sodita med dirkališča, ki nam najmanj ustrezajo in kjer smo pričakovali težave, zato je prvo in drugo mesto res odličen dosežek," je po koncu minulega dirkaškega vikenda povedal 28-letni Monačan.

Charles Leclerc
Charles Leclerc
FOTO: AP

Na Hungaroringu bi morala počasnejša in tehnično zahtevna steza precej bolj ustrezati okretnemu Ferrariju. "Konfiguracija steze v Budimpešti nekoliko bolj ustreza našemu dirkalniku, tako da upam, da bomo dobri," je še dejal Leclerc, a v isti sapi dodal, da ni razlogov za evforijo: "Mercedes, Red Bull in McLaren imajo lahko na tehnično zahtevnih dirkališčih zelo dobre dirkalnike, zato tja ne odhajamo nujno kot favoriti."

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
FOTO: AP

Povsem drugačno zgodovino pri naših vzhodnih sosedih ima izkušeni Hamilton, ki je tam zmagal rekordnih osemkrat. V Belgiji mu ni šlo vse po načrtih, tako da upa, da bo na Madžarskem slika drugačna. "Mislim, da sem imel prejšnji teden dober ritem na dirki in da bi se brez poškodb na dirkalniku ter brez sobotne nesreče lahko boril za zmago. Upam, da bom tokrat imel boljši konec tedna," je povedal Britanec, ki na prvenstveni lestvici zaseda drugo mesto, njegov moštveni kolega pa je dve mesti pod njim.

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