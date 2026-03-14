Leclerc po dvoboju s Hamiltonom: Ali sploh ve, kako široki so dirkalniki?

Sprint dirko je sicer dobil George Russell, ki je Mercedesu privozil novo zmago. Za njim sta ciljno črto prečkala oba Ferrarija, drugi je bil Charles Leclerc, tretji Lewis Hamilton.

Hamilton silovito začel, Ferrari pa kmalu v medsebojni dvoboj

Sprint dirka se je začela sanjsko za Hamiltona. Britanec je že v uvodnih krogih odločno napadel in prehitel oba Mercedesova dirkača, Kimija Antonellija, ki je zelo slabo startal, in Russella, ter prevzel vodstvo. Toda Mercedesov tempo je bil na koncu premočan. Russell je ujel Hamiltona, ki je imel nekaj težav z obrabo pnevmatik, in ga prehitel, kmalu zatem pa je mimo Britanca švignil še njegov moštveni kolega Leclerc.

Napetost je dosegla vrhunec v devetem krogu, ko je Hamilton poskušal vrniti udarec. Ferrarija sta se zapletla v silovit dvoboj kolo ob kolesu, Hamilton je pritiskal z vseh strani, vendar je Leclerc zadržal drugo mesto. Do konca sprinta se vrstni red na vrhu ni več spremenil.

Leclerc med dirko besen: Ali sploh ve, kako široki so ti dirkalniki?

Monačan po radijski zvezi ni skrival razočaranja nad potezami svojega moštvenega kolega. "Ah, toliko prostora! Ali (Lewis) sploh ve, kako široki so ti dirkalniki ali ne? Potem pa se lahko pritožuje nad tretjim zavojem," je razburjeno dejal Leclerc med dirko.

Charles Leclerc FOTO: Profimedia

Po koncu sprinta je v pogovoru z ekipo dodal še eno pikro opombo: "Tempo je bil močan. Škoda le, da je bilo več boja, kot bi si želel." Leclerc je kasneje pojasnil, da ga je prav medsebojni dvoboj stal dragocenega časa v lovu na Russella. "V prvih krogih sem precej varčeval z dirkalnikom, a sem na splošno zelo zadovoljen z dirko. Tempo je bil dober, vendar smo se nekaj časa borili med sabo in zaradi tega sem izgubil nekaj časa proti Georgeu. Potem ga je bilo težko ujeti," je priznal.

Hamilton: Užival sem v dvoboju

Na drugi strani je bil Hamilton precej bolj spravljiv. Sedemkratni svetovni prvak je priznal, da je v dvoboju užival, čeprav ga je nekoliko izdala obraba pnevmatik.

Lewis Hamilton FOTO: Profimedia