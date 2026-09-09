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Formula 1

Leclerc po hudi nesreči v Monzi: Ne vidim dobro

Monza, 09. 09. 2026 17.10 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ju.R
Nesreča Charlesa Leclerca v Monzi

Ferrarijeva domača dirka v Monzi se je za Charlesa Leclerca končala precej bolj dramatično, kot je bilo pričakovati - Monačan je moral po hudi nesreči v drugem krogu predčasno končati dirko. Poleg športnega razočaranja je bilo nekaj časa prisotno tudi vprašanje njegovega zdravstvenega stanja in nastopa v Madridu.

Leclercov Ferrari po trku v Monzi
Leclercov Ferrari po trku v Monzi
FOTO: Profimedia

Velika nagrada Italije, ki je potekala v Monzi prejšnji konec tedna, se je za Ferrari končala veliko prej, kot so si to želeli Tifosi. Že v drugem krogu je namreč njihovo največje upanje Charles Leclerc končal v zaščitni ogradi.

Monačan je po silovitem udarcu sam zapustil dirkalnik na izhodu iz Parabolice in odšel na pregled v zdravniški center. Tam je dirkač ekipe iz Maranella izpostavil, da slabo vidi, in prav te težave so bile zanj najbolj zaskrbljujoče. Še nekaj časa po nesreči z njegovim vidom ni bilo vse tako, kot bi moralo biti, zato so ga morali odpeljati na dodatne preiskave.

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Ferrarijev čudežni deček je priznal, da je bil po trku v hudih bolečinah, vseeno pa ga je najbolj skrbelo, ker ni dobro videl na desno oko. "Še nekaj dodatnih pregledov bom moral opraviti, da se prepričamo, da bom povsem v redu za Madrid. Moralo bi biti v redu, ampak bolje biti previden, kot obžalovati," je po dirki dejal Leclerc.

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Nekaj časa se je pojavljalo predvsem vprašanje, ali bo 28-letnik lahko nastopil na prvem treningu v Madridu, vendar je nedavno potrdil, da je bolje in da ga glede dirke v Španiji ne skrbi. "Vrat je bil v redu, samo z vidom je bilo na začetku nekoliko drugače. Z desnim očesom nisem dobro videl, zdaj pa je vse v redu," je po nesreči povedal nesrečni Monačan.

Leclerc po nesreči
Leclerc po nesreči
FOTO: Profimedia

Za moštvo iz Maranella bo Madrid zato pomemben iz več razlogov. Monačan naj bi bil zdravstveno pripravljen, vendar je ekipa po katastrofalni domači dirki pod velikim pritiskom. Leclercov moštveni kolega Lewis Hamilton je končal šesti, Kimi Antonelli pa je z zmago z 19. štartnega mesta še povečal prednost v skupnem seštevku točk.

Kako se bo dirkaški vikend ta konec tedna razpletel za Ferrari, lahko v živo spremljate na Kanalu A in VOYO.

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