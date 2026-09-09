Leclerc po hudi nesreči v Monzi: Ne vidim dobro

Leclercov Ferrari po trku v Monzi FOTO: Profimedia

Velika nagrada Italije, ki je potekala v Monzi prejšnji konec tedna, se je za Ferrari končala veliko prej, kot so si to želeli Tifosi. Že v drugem krogu je namreč njihovo največje upanje Charles Leclerc končal v zaščitni ogradi. Monačan je po silovitem udarcu sam zapustil dirkalnik na izhodu iz Parabolice in odšel na pregled v zdravniški center. Tam je dirkač ekipe iz Maranella izpostavil, da slabo vidi, in prav te težave so bile zanj najbolj zaskrbljujoče. Še nekaj časa po nesreči z njegovim vidom ni bilo vse tako, kot bi moralo biti, zato so ga morali odpeljati na dodatne preiskave.

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Ferrarijev čudežni deček je priznal, da je bil po trku v hudih bolečinah, vseeno pa ga je najbolj skrbelo, ker ni dobro videl na desno oko. "Še nekaj dodatnih pregledov bom moral opraviti, da se prepričamo, da bom povsem v redu za Madrid. Moralo bi biti v redu, ampak bolje biti previden, kot obžalovati," je po dirki dejal Leclerc.

Nekaj časa se je pojavljalo predvsem vprašanje, ali bo 28-letnik lahko nastopil na prvem treningu v Madridu, vendar je nedavno potrdil, da je bolje in da ga glede dirke v Španiji ne skrbi. "Vrat je bil v redu, samo z vidom je bilo na začetku nekoliko drugače. Z desnim očesom nisem dobro videl, zdaj pa je vse v redu," je po nesreči povedal nesrečni Monačan.

Leclerc po nesreči FOTO: Profimedia