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Formula 1

Leclerc pred domačo dirko podaljšal pogodbo s Ferrarijem

Monte Carlo, 03. 06. 2026 10.31 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Charles Leclerc

Monaški voznik formule 1 Charles Leclerc je pred domačo dirko v Monte Carlu predčasno podaljšal pogodbo s Ferrarijem. Do kdaj se je 28-letni dirkač zavezal Scuderii, iz italijanskega moštva niso sporočili.

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Charles Leclerc se je formuli 1 pridružil leta 2018, leto kasneje pa sedel za volan Ferrarijevih bolidov. Kljub izjemnemu talentu mu naslov svetovnega prvaka še manjka. Najbližje je bil leta 2022, ko je zasedel drugo mesto, trenutno je v seštevku za SP tretji.

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V točkovanju za SP sta v ospredju voznika moštva Mercedes 19-letni Italijan Kimi Antonelli in Britanec George Russell, za Leclercom pa je drugi voznik Ferrarija sloviti 41-letni Britanec Lewis Hamilton, ki naj bi za italijansko moštvo vozil tudi v naslednji sezoni.

Charles Leclerc
Charles Leclerc
FOTO: AP

"Zelo sem srečen, da lahko svoje potovanje nadaljujem s Scuderio Ferrari. To ekipo sem vzljubil v otroštvu in vedno sem sanjal, da bom njen del. Po vseh teh letih pa je zame postala druga družina. Imamo skupen cilj - naslov prvaka bi radi vrnili v Maranello," pa dirkač ob podpisu pogodbe citirajo v moštvu.

Naslov prvaka je res velik izziv. Zadnji je s Ferrarijem naslov leta 2007 osvojil Kimi Raikkonen.

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