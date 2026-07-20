Leclerc razočarano: 'Verjel sem vse do konca'

Charles Leclerc FOTO: Profimedia

Po težko pričakovani zmagi v Silverstonu je Charles Leclerc upal, da se bodo stvari za Ferrari ponovno poklopile tudi na veliki nagradi Belgije. Dirkač Scuderie je veliko večino dirke vozil odlično in se uspešno otresal vseh tekmecev, vendar je moral na koncu premoč priznati 19-letnemu Kimiju Antonelliju. Kljub temu je poudaril, da je s svojo predstavo zadovoljen, saj je iz dirkalnika iztisnil praktično vse, kar se je dalo.

Charles Leclerc FOTO: Profimedia

"Do konca sem verjel v zmago. Očitno je, da smo imeli nekaj sreče z virtualnim varnostnim avtomobilom, ki je prišel ob ravno pravem času." Monačan je dodal, da je ekipa pri Ferrariju konec tedna opravljala kakovostno delo, vendar so se na dirki pokazale določene pomanjkljivosti, na katerih bo potrebno še delati. Dejal je, da bodo morali dobro analizirati podatke in ugotoviti, kje so v primerjavi z drugimi tekmeci izgubljali čas. Kljub razočaranju optimistično gleda na nadaljevanje sezone. Prepričan je, da z ekipo iz Maranella napredujejo in da bodo v nadaljevanju še bolj ogrožali prevlado Mercedesa.

Fred Vasseur in Charles Leclerc FOTO: Profimedia