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Formula 1

Leclerc razočarano: 'Verjel sem vse do konca'

Belgija, 20. 07. 2026 19.17 pred 20 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Ju.R
Charles Leclerc

Charles Leclerc ni skrival razočaranja po tem, ko je na veliki nagradi v Belgiji stopil na drugo stopničko zmagovalnega odra. Zmago mu je za las odvzel vodilni dirkač v skupnem seštevku Kimi Antonelli.

Charles Leclerc
Charles Leclerc
FOTO: Profimedia

Po težko pričakovani zmagi v Silverstonu je Charles Leclerc upal, da se bodo stvari za Ferrari ponovno poklopile tudi na veliki nagradi Belgije.

Dirkač Scuderie je veliko večino dirke vozil odlično in se uspešno otresal vseh tekmecev, vendar je moral na koncu premoč priznati 19-letnemu Kimiju Antonelliju. Kljub temu je poudaril, da je s svojo predstavo zadovoljen, saj je iz dirkalnika iztisnil praktično vse, kar se je dalo.

Charles Leclerc
Charles Leclerc
FOTO: Profimedia

"Do konca sem verjel v zmago. Očitno je, da smo imeli nekaj sreče z virtualnim varnostnim avtomobilom, ki je prišel ob ravno pravem času."

Monačan je dodal, da je ekipa pri Ferrariju konec tedna opravljala kakovostno delo, vendar so se na dirki pokazale določene pomanjkljivosti, na katerih bo potrebno še delati. Dejal je, da bodo morali dobro analizirati podatke in ugotoviti, kje so v primerjavi z drugimi tekmeci izgubljali čas.

Kljub razočaranju optimistično gleda na nadaljevanje sezone. Prepričan je, da z ekipo iz Maranella napredujejo in da bodo v nadaljevanju še bolj ogrožali prevlado Mercedesa.

Fred Vasseur in Charles Leclerc
Fred Vasseur in Charles Leclerc
FOTO: Profimedia

"V dirkalniku sem se počutil bolje, čaka nas še nekaj dela, a to je zagotovo korak naprej," poudarja zlati deček Scuderie.

Izid v Belgiji znova potrjuje premoč ekipe Tota Wolffa, vendar hkrati kaže tudi pripravljenost Ferrarija v boju za najvišja mesta.

"Seveda boli, ko si tako blizu zmagi, vendar moramo gledati naprej. Iz te dirke lahko odnesemo veliko pozitivnih stvari in verjamem, da bomo imeli kmalu novo priložnost za zmago," je zaključil Monačan.

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