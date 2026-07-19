Legendarne dirke v Spa-Francorchampsu

Formula 1 - VN Belgije FOTO: VOYO

Dirkališče v Spa-Francorchampsu je eno najbolj priljubljenih v koledarju Formule 1. Dosedanjih 58 dirk je ponudilo obilico fantastičnih dirk in trenutkov, od prvih zmag do množičnih trčenj. Danes bo Charles Leclerc na njem lovil svojo drugo zmago, svoje načrte pa bosta imela tudi dirkača Mercedesa. Spa-Francorchamps od naslednje sezone ne bo več stalnica v koledarju Formule 1, temveč bo na sporedu vsako drugo sezono. Mesto v koledarju si bo delil z Barcelono. Temu nasprotujejo številni dirkači, ki pravijo, da je to ena njihovih najljubših stez, kot tudi navijači, ki se spominjajo izjemnih trenutkov v zgodovini Velike Nagrade Belgije.

1952: Ascarijeva mojstrska prewdstava v dežju

Nepredvidljivo vreme v Ardenih je skozi zgodovino že velikokrat popestrilo dirkanje z dežjem in ponudilo obilico deževnih dirkaških klasik. Ena takšnih je bila leta 1952, ko se je zmage veselil sin Antonia Ascarija, zmagovalca prve Velike Nagrade Belgije iz leta 1925. Alberto Ascari je v svojem Ferrariju z izjemno predstavo prepričljivo zmagal. Moštvenega kolega Giuseppeja Farino, ki je bil drugi, je premagal s prednostjo skoraj dveh minut, tretje uvrščenega Roberta Manzona pa za več kot 4 minute.

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1991: Debi Michaela Schumacherja

Michael Schumacher je debi v Formuli 1 dočakal zaradi sila nenavadnega zapleta. Dirkač ekipe Jordan, Belgijec Bertrand Gachot je bil pred njo aretiran zaradi fizičnega obračuna s taksistom, priložnost pa je zato dobil mladi Nemec. Schumi jo je zgrabil z obema rokama in v kvalifikacijah zablestel s 7. mestom. Zaradi težav s sklopko je sicer nato odstopil že na začetku dirke, vseeno pa je bilo to dovolj, da je ostal v Formuli 1. Eddie Jordan je videl priložnost za zaslužek in preživetje svoje ekipe ter enega najboljših dirkačev vseh časov prodal ekipi Benetton.

1998: Množično trčenje nastartu v dežju

Ena najbolj priljubljenih dirk Formule 1 vseh časov je bila v Belgiji leta 1998. V uvodnem krogu je bila dirka po množičnem trčenju večine dirkačev prekinjena. Vnovičnega starta se je kljub dejstvu, da so ekipe takrat imele rezervne dirkalnike udeležilo precej manj voznikov. Po polovici dirke je Michael Schumacher ob poskusu prehitevanja trčil v Davida Coultharda in s tremi kolesi pripeljal v bokse ter odstopil. Prve zmage se je veselila ekipa Jordan. Damon Hill je slavil pred Ralfom Schumacherjem. Nemec Britanca po navodilih iz garaže ni smel napasti v boju za zmago, dirko pa je končalo le 8 voznikov.

2000: Häkkinen in Schumacher mimo Zonte

Mika Häkkinen je leta 2000 poskrbel za enega najlepših prehitevalnih manevrov v Formuli 1. V dvoboju za zmago z velikim rivalom Michaelom Schumacherjem je domiselno prišel mimo Nemca. Na ravnini Kemmel sta oba prehitela Ricarda Zonto. Finec je zavil z dirkaške linije na moker del steze in presenetil Schumija ter švignil mimo njega.

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2004: Edina odločitev o svetovnem prvaku

Spa je leta 2004 prvič in zadnjič odločal o naslovu svetovnega prvaka. Edini dirkač, ki ga je osvojil na tem kultnem prizorišču je Michael Schumacher. 29. avgusta tistega leta je z drugim mestom osvojil dovolj točk za svoj zadnji, sedmi naslov. Zmagal je Kimi Räikkönen v McLarenu, tretji pa je bil Schumijev moštveni kolega Rubens Barrichello, ki je imel 4 dirke pred koncem sezone že neulovljivih 40 točk zaostanka.

2012 – Množično trčenje na startu

Bolj kot zmaga Jensona Buttona z McLarenom je leta 2012 dirko v Belgiji zaznamovalo množično trčenje na začetku. Romain Grosjean je po odličnem startu proti prvemu ovinku trčil z Lewisom Hamiltonom. Oba dirkača sta izgubila nadzor nad dirkalnikoma. Grosjean je nato zadel Sergia Pereza, poletel po zraku in trčil v Ferrarija Fernanda Alonsa. Francoz je za las zgrešil Špančevo glavo.

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2021: Russelove prve stopničke na dirki štirih krogov

Veliko Nagrado Belgije leta 2021 so zaznamovale predvsem padavine. Dirkači so v štirih urah odpeljali vsega štiri kroge za varnostnim avtomobilom, kar je bilo dovolj, da so podelili točke in lovorike. Po fantastični kvalifikacijski predstavi s sicer povsem nekonkurenčnim Williamsom je George Russell dirko začel z drugega startnega položaja in prvič v karieri stopil na stopničke zmagovalnega odra.

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