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Formula 1

Legendarni Ecclestone aretiran: s puško hodil po letališču

Lizbona, 07. 09. 2026 16.03 pred 36 minutami 1 min branja 5

Avtor:
Lu.M
Bernie Ecclestone

Pri 95 letih je bil na portugalskem letališču aretiran legendarni Bernie Ecclestone. Nekdanji šef Formule 1 je že drugič v štirih letih nezakonito v rokah nosil šibrovko. 95-letnik se je izkrcal iz svojega zasebnega letala, ko so ga pridržale lokalne oblasti. Pridržan je bil že pred štirimi leti, ko je enako kršitev storil v Braziliji.

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Bernie Ecclestone je bil po poročanju otoških medijev aretiran na regionalnem letališču v Lizboni, potem ko je pristal s svojim zasebnim letalom. Lokalne oblasti so Angleža aretirale po "rutinski operaciji", ko so pri njem našli šibrovko. Podoben incident se je nekdanjemu šefu Formule 1 pripetil že pred štirimi leti, ko je bil pridržan na brazilskem letališču. Takrat je trdil, da ni vedel za puško, ki je bila del njegove prtljage.

Situacijo je označil "za majhen in popolnoma nepomemben incident," ki je hudo vznemiril njegovo družino, ko so skupaj želeli zapustiti Sao Paulo. "Rekli so mi, da rabim nekaj takega (šibrovka), če me bo slučajno kdo želel oropati. Kupil sem jo od nekega neznanca," je takrat še trdil 95-letnik.

Bernie Ecclestone formula 1 aretacija

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KOMENTARJI5

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Tommy Shelby
07. 09. 2026 16.31
bolj star bolj nor
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0 0
bazilika555
07. 09. 2026 16.28
demenca je lahko nevarna za bolnika in okolico...
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+1
1 0
TheJuniKorn
07. 09. 2026 16.10
Demenca ne prizanaša niti najbogatejšim. Na koncu smo vsi na istem.
Odgovori
+8
9 1
Bebo2
07. 09. 2026 16.07
zakaj?
Odgovori
+3
4 1
mislim malo
07. 09. 2026 16.34
ker lahko :)
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0 0
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