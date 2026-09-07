Legendarni Ecclestone aretiran: s puško hodil po letališču

Bernie Ecclestone je bil po poročanju otoških medijev aretiran na regionalnem letališču v Lizboni, potem ko je pristal s svojim zasebnim letalom. Lokalne oblasti so Angleža aretirale po "rutinski operaciji", ko so pri njem našli šibrovko. Podoben incident se je nekdanjemu šefu Formule 1 pripetil že pred štirimi leti, ko je bil pridržan na brazilskem letališču. Takrat je trdil, da ni vedel za puško, ki je bila del njegove prtljage.

Situacijo je označil "za majhen in popolnoma nepomemben incident," ki je hudo vznemiril njegovo družino, ko so skupaj želeli zapustiti Sao Paulo. "Rekli so mi, da rabim nekaj takega (šibrovka), če me bo slučajno kdo želel oropati. Kupil sem jo od nekega neznanca," je takrat še trdil 95-letnik.