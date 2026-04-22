Formula 1

'Lepo je videti, da so pri Ferrariju upoštevali moje želje'

Ljubljana, 22. 04. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Aljaž Golčer Ž.Ž.
Lewis Hamilton

Britanski dirkač Formule 1 Lewis Hamilton letos dokazuje, da se je še vedno sposoben boriti za najvišja mesta. Po lanskih težavah ob prestopu iz Mercedesa v Ferrari se eden najuspešnejših dirkačev vseh časov vrača med najboljše, nenazadnje je na Kitajskem sploh prvič v barvah Ferrarija stopil na oder za zmagovalce. Kaj pa je prineslo njegov dirkaški preporod?

Lewisu Hamiltonu je v Šanghaju končno uspelo doseči tako želene prve stopničke s Ferrarijem. Kar 26 dirk je čakal na ta dosežek, ki ga je na zmagovalnem odru proslavil s svojim nekdanjim dirkaškim inženirjem, moštvenim kolegom in naslednikom pri Mercedesu.

"Pripeljati mamo na Kitajsko, kjer sva najprej ves teden uživala, in nato stopiti na zmagovalni oder, je bilo nekaj zelo posebnega. Še bolj posebno je bilo, ker sem bil prvič na stopničkah v rdečem kombinezonu, družbo pa so mi delali Bono, Kimi Antonelli po svoji prvi zmagi in George Russell," se lepega trenutka spominja Britanec.

George Russell, Kimi Antonelli in Lewis Hamilton
FOTO: Profimedia

Prehod iz Mercedesa, s katerim je osvojil šest od sedmih naslovov svetovnega prvaka k Scuderii iz Maranella, je bil za Hamiltona zahteven.

"Mislim, da se ljudje ne zavedajo, kako velika sprememba je, ko zamenjaš ekipo. Vedno lahko sedeš v nov dirkalnik, toda naučiti se drugačnih orodij in navaditi se na drugačno kulturo ter način dela pa je nekaj povsem drugega. Vključiti to v lasten delovni proces ni bilo enostavno, a lani smo se veliko naučili in zato je bil začetek letošnje sezone precej boljši," je proces prilagajanja po spremembi ekipe opisal sedemkratni prvak Formule 1.

Lewis Hamilton
FOTO: Profimedia

Hamilton je novo sezono začel precej bolje iz še enega razloga. Vrhunski dirkači niso le hitri v dirkalniku, temveč znajo ekipi pomagati tudi pri njegovem razvoju. "To je dirkalnik, pri nastanku katerega sem lani veliko pripomogel z delom v simulatorju. Lepo je videti, da so pri njegovi zasnovi upoštevali moje želje," je dejal za uradno spletno stran prvenstva.

Ključno vlogo bo po veliki spremembi pravil igral razvoj dirkalnikov. Aprilski premor po odpovedi dirk v Bahrajnu in Savdski Arabiji so ekipe izkoristile za trdo delo v tovarnah. "Zdaj je pravi čas, da obiščeš različne oddelke v ekipi in se udeležiš sestankov. Inženirje lahko vprašaš, na čem delajo in jih prosiš, da se osredotočijo na stvari, ki ti povzročajo težave na dirkalniku."

Lewis Hamilton
FOTO: AP

V zadnjih letih, v katerih ni bil tako uspešen, je bil Hamilton deležen številnih kritik, ki pa jih je letos utišal. "Videl sem, da so nekateri posamezniki, ki niso imeli niti približno toliko uspeha kot jaz, o meni imeli za povedati veliko negativnih stvari. Vesel sem, da mi gre spet dobro in da dokazujem, da se lahko še vedno borim za vrh," se je Britanec odzval na negativne komentarje.

Novo priložnost za dokazovanje bo imel v prvih dneh maja, ko bo na sporedu velika nagrada Miamija.

Za katere nogometne klube navijajo, ko ugasnejo motorje?

bibaleze
Portal
Igor Mikič o mami Mariji: "Edina, ki je vedno verjela vanj"
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Če si mama, potrebuješ točno te superge
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
Pri 40 letih je prvič postala mama, pri 50 pa igrala Bondovo dekle
Pri 40 letih je prvič postala mama, pri 50 pa igrala Bondovo dekle
zadovoljna
Portal
Viralni posnetek ženske, ki se ni zmenila za Harryja in Meghan
Dnevni horoskop: Ribe čaka uspeh, škorpijoni potrebujejo notranjo moč
Dnevni horoskop: Ribe čaka uspeh, škorpijoni potrebujejo notranjo moč
Varna kozmetika za vsak dan: katere sestavine preveriti pri izbiri?
Varna kozmetika za vsak dan: katere sestavine preveriti pri izbiri?
Je to najbolj znana slovenska podjetnica?
Je to najbolj znana slovenska podjetnica?
vizita
Portal
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
cekin
Portal
Vodnik po individualnem naložbenem računu za dolgoročno rast
Varčevanje je koristno, a ima svoje omejitve
Varčevanje je koristno, a ima svoje omejitve
'Kot Hrvaška, a ceneje'
'Kot Hrvaška, a ceneje'
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
moskisvet
Portal
Konec dolgoletne zaroke: Razšla sta se po 12 letih
Kaj pomeni, če sanjaš, da si gol pred drugimi?
Kaj pomeni, če sanjaš, da si gol pred drugimi?
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
dominvrt
Portal
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Ljubka psička priljubljene slovenske pevke očarala
Ljubka psička priljubljene slovenske pevke očarala
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
okusno
Portal
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Izjemno hranljiv obrok po zgledu stoletnikov
Izjemno hranljiv obrok po zgledu stoletnikov
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
voyo
Portal
Kmetija
Nevarna četrt
Nevarna četrt
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
