'Lepo je videti, da so pri Ferrariju upoštevali moje želje'

Lewisu Hamiltonu je v Šanghaju končno uspelo doseči tako želene prve stopničke s Ferrarijem. Kar 26 dirk je čakal na ta dosežek, ki ga je na zmagovalnem odru proslavil s svojim nekdanjim dirkaškim inženirjem, moštvenim kolegom in naslednikom pri Mercedesu. "Pripeljati mamo na Kitajsko, kjer sva najprej ves teden uživala, in nato stopiti na zmagovalni oder, je bilo nekaj zelo posebnega. Še bolj posebno je bilo, ker sem bil prvič na stopničkah v rdečem kombinezonu, družbo pa so mi delali Bono, Kimi Antonelli po svoji prvi zmagi in George Russell," se lepega trenutka spominja Britanec.

Prehod iz Mercedesa, s katerim je osvojil šest od sedmih naslovov svetovnega prvaka k Scuderii iz Maranella, je bil za Hamiltona zahteven. "Mislim, da se ljudje ne zavedajo, kako velika sprememba je, ko zamenjaš ekipo. Vedno lahko sedeš v nov dirkalnik, toda naučiti se drugačnih orodij in navaditi se na drugačno kulturo ter način dela pa je nekaj povsem drugega. Vključiti to v lasten delovni proces ni bilo enostavno, a lani smo se veliko naučili in zato je bil začetek letošnje sezone precej boljši," je proces prilagajanja po spremembi ekipe opisal sedemkratni prvak Formule 1.

Hamilton je novo sezono začel precej bolje iz še enega razloga. Vrhunski dirkači niso le hitri v dirkalniku, temveč znajo ekipi pomagati tudi pri njegovem razvoju. "To je dirkalnik, pri nastanku katerega sem lani veliko pripomogel z delom v simulatorju. Lepo je videti, da so pri njegovi zasnovi upoštevali moje želje," je dejal za uradno spletno stran prvenstva. Ključno vlogo bo po veliki spremembi pravil igral razvoj dirkalnikov. Aprilski premor po odpovedi dirk v Bahrajnu in Savdski Arabiji so ekipe izkoristile za trdo delo v tovarnah. "Zdaj je pravi čas, da obiščeš različne oddelke v ekipi in se udeležiš sestankov. Inženirje lahko vprašaš, na čem delajo in jih prosiš, da se osredotočijo na stvari, ki ti povzročajo težave na dirkalniku."

