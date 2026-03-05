Prerojeni Lewis Hamilton: Za trenutek sem izgubil občutek, kdo sem

Za Ferrarijem je dobro pripravljalno obdobje in očitno je Lewis Hamilton po težkem obdobju znova veliko bolj samozavesten. "Na zimskih testiranjih smo naredili veliko kilometrov. Ekipa je v tovarni opravila neverjetno veliko dela, pa tudi na stezi smo opravili vse potrebno, poleg tega pa smo se veliko naučili iz lanske sezone. Imam občutek, da imam za sabo odlično skupino ljudi, ki so povsem osredotočeni na zmogljivost dirkalnika in na to, da vsak konec tedna resnično izpeljemo maksimalno," je o svojem moštvu dejal Hamilton.

Izkušeni Lewis Hamilton je samozavesten pred novo sezono FOTO: AP

Njegova krstna sezona pri Ferrariju je bila polna razočaranj, saj prvič v svoji bogati karieri sezone ni niti enkrat stopil na stopničke. Njegov moštveni kolega Charles Leclerc ga je v lanskem točkovanju prepričljivo premagal, Ferrari pa kot ekipa ni izpolnil visokih pričakovanj. "Mislim, da smo zdaj kot ekipa na dobrem mestu in danes se res počutim povezano z ekipo. Da, veliko bolj sem zadovoljen. Slabo puščamo za sabo in gremo naprej z dobrim. Smo osredotočeni, pripravljeni in vemo, kaj moramo narediti. Zavedamo se tudi, da nas zaradi novih pravil in predpisov čakajo velike preizkušnje," je odnose znotraj moštva opisal Britanec.