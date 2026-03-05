Naslovnica
Formula 1

Prerojeni Lewis Hamilton: Za trenutek sem izgubil občutek, kdo sem

Melbourne, 05. 03. 2026 07.50 pred 16 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.D.
Izkušeni Lewis Hamilton je samozavesten pred novo sezono

Britanski zvezdnik Lewis Hamilton v svojo drugo sezono z moštvom Ferrari vstopa s povsem drugačnim odnosom kot lani. Pred uvodno dirko sezone 2026 v Melbournu je sedemkratni svetovni prvak poudaril, da je njegov edini cilj zmaga in osvojitev rekordnega osmega naslova svetovnega prvaka.

Za Ferrarijem je dobro pripravljalno obdobje in očitno je Lewis Hamilton po težkem obdobju znova veliko bolj samozavesten. "Na zimskih testiranjih smo naredili veliko kilometrov. Ekipa je v tovarni opravila neverjetno veliko dela, pa tudi na stezi smo opravili vse potrebno, poleg tega pa smo se veliko naučili iz lanske sezone. Imam občutek, da imam za sabo odlično skupino ljudi, ki so povsem osredotočeni na zmogljivost dirkalnika in na to, da vsak konec tedna resnično izpeljemo maksimalno," je o svojem moštvu dejal Hamilton.

Izkušeni Lewis Hamilton je samozavesten pred novo sezono
Izkušeni Lewis Hamilton je samozavesten pred novo sezono
FOTO: AP

Njegova krstna sezona pri Ferrariju je bila polna razočaranj, saj prvič v svoji bogati karieri sezone ni niti enkrat stopil na stopničke. Njegov moštveni kolega Charles Leclerc ga je v lanskem točkovanju prepričljivo premagal, Ferrari pa kot ekipa ni izpolnil visokih pričakovanj. "Mislim, da smo zdaj kot ekipa na dobrem mestu in danes se res počutim povezano z ekipo. Da, veliko bolj sem zadovoljen. Slabo puščamo za sabo in gremo naprej z dobrim. Smo osredotočeni, pripravljeni in vemo, kaj moramo narediti. Zavedamo se tudi, da nas zaradi novih pravil in predpisov čakajo velike preizkušnje," je odnose znotraj moštva opisal Britanec.

Preberi še Nova sezona formule 1 je pred vrati: Kdo je favorit za osvojitev naslova?

A za njegov pozitiven odnos pred novo sezono ni kriv le novi dirkalnik. Hamilton je med zimo očitno veliko časa in energije posvetil tudi svojemu razvoju na osebni ravni. "Odmor je bil zelo pozitiven. Pomagala mi je okolica, ljudje, s katerimi sem bil. To ni moj prvi rodeo, tako da že vem, kako obrniti stvari. Trdo sem treniral že od božiča naprej. Ponovno najti samega sebe je bil tudi velik del tega. Kot sem zapisal v eni od objav (na družbenih omrežjih): za trenutek sem izgubil občutek, kdo sem, in ta oseba je šla. Te osebe ne boste več videli. Veliko ljudi to doživi v nekem trenutku svojega življenja, pomembno pa je, da se pobereš, oceniš, kje si bil, in se, kot sem rekel, vrneš s pozitivnim načinom razmišljanja," je o sebi dejal Hamilton.

formula 1 lewis hamilton ferrari

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sabro4
05. 03. 2026 09.16
bibaleze
