Lewis Hamilton obiskal območje ob meji z Gazo

"Guverner Severnega Sinaja Haled Megaver je Lewisa Hamiltona popeljal na obisk mejnega prehoda Rafa, kjer se je seznanil z egiptovskimi prizadevanji za podporo palestinskim bratom v Gazi," je zapisala egiptovska vlada.

Na videoposnetku je videti 41-letnega sedemkratnega svetovnega prvaka v letih 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 in 2020, ki pozdravlja humanitarne delavce in se seznanja z njihovimi prizadevanji za dostavo pomoči v Gazo. V začetku tega tedna je obilno deževje odplavilo več 10.000 šotorov, v katerih so zatočišče našli razseljeni prebivalci.