Lewis Hamilton obiskal območje ob meji z Gazo

"Guverner Severnega Sinaja Haled Megaver je Lewisa Hamiltona popeljal na obisk mejnega prehoda Rafa, kjer se je seznanil z egiptovskimi prizadevanji za podporo palestinskim bratom v Gazi," je zapisala egiptovska vlada.
Na videoposnetku je videti 41-letnega sedemkratnega svetovnega prvaka v letih 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 in 2020, ki pozdravlja humanitarne delavce in se seznanja z njihovimi prizadevanji za dostavo pomoči v Gazo. V začetku tega tedna je obilno deževje odplavilo več 10.000 šotorov, v katerih so zatočišče našli razseljeni prebivalci.
V skladu z dogovorom o prekinitvi ognja, ki sta ga lani sklenila Izrael in palestinsko islamistično gibanje Hamas, bi moralo v Gazo vsak dan vstopiti najmanj 600 tovornjakov s humanitarno pomočjo, a izraelske oblasti, ki nadzorujejo vse vstopne točke, dovolijo vstop le manjšemu številu tovornjakov. Na območju, kjer živi več kot dva milijona Palestincev, se zato soočajo s hudo humanitarno krizo.
Odbor za mir, ki je zadolžen za izvajanje dogovora o prekinitvi ognja, je ta teden Izrael pozval, naj nemudoma ukrepa in omogoči dostavo nujno potrebne zimske humanitarne pomoči v Gazo. Skoraj celotno prebivalstvo Gaze je bilo po izraelskih vojaških napadih prisiljeno zapustiti svoje domove. Številni razseljeni prebivalci zdaj živijo v šotorskih naseljih, medtem ko je večina stavb na območju poškodovanih ali popolnoma uničenih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.