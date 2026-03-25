Formula 1

Je VN Španije na novem dirkališču v Madridu pod vprašajem?

Madrid, 25. 03. 2026 09.56

Avtor:
M.D.
Model steze v Madridu

Po odpovedih dveh dirk na Bližnjem vzhodu so organizatorji VN Španije na popolnoma novem dirkališču v Madridu pod še večjim pritiskom kot prej. Vsaka njihova poteza je pod drobnogledom Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) in navijačev, ki upajo, da bodo septembra na 'Madringu' hrumeli dirkalniki karavane Formule 1.

Čez 172 dni, 13. septembra, naj bi dirkalniki Formule 1 zapeljali na stezo Madring na obrobju Madrida in uradno otvorili VN Španije. V preteklosti je velika nagrada v Španiji potekala že na dirkališčih v Pedralbesu, Jarami in Montjuicu, od letošnjega leta naprej pa bo tam novo dirkališče s 5,4 kilometra dolgo stezo gostilo ljubitelje Formule 1.

Za zdaj je steza na Madringu pravzaprav zgolj gradbišče. Gradbenikom velik izziv predstavlja dejstvo, da bo del steze potekal v tunelih pod avtocesto M-11. Za zdaj so asfalt položili le na drugi strani avtoceste, del steze ob madridskem prizorišču za velike mednarodne sejme, kulturne dogodke, kongrese in množične prireditve (IFEMA) pa čaka na asfalt.

FOTO: AP

Uradna spletna stran velike nagrade Španije redno objavlja slike in posnetke novosti na gradbišču, nekateri novinarji in lokalni prebivalci pa dvomijo, da bo dirkališče pripravljeno pravočasno. FIA zahteva, da je dirkališče zaključeno in pripravljeno na dirko vsaj dva tedna pred začetkom velike nagrade. Organizatorji ne dvomijo v uspeh, vsekakor pa so pod velikim pritiskom, saj si karavana Formule 1 ne sme privoščiti odpovedi še ene velike nagrade.

Massa navdušen nad dirkači MotoGP: Res so pogumni

bibaleze
Portal
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Tega o dojenčkih, rojenih spomladi, niste vedeli
Tega o dojenčkih, rojenih spomladi, niste vedeli
Ime, ki ga je za svojo hčerko izbral znan hrvaški pevec
Ime, ki ga je za svojo hčerko izbral znan hrvaški pevec
Mama šestih otrok: največja sreča je v teh majhnih trenutkih
Mama šestih otrok: največja sreča je v teh majhnih trenutkih
zadovoljna
Portal
Brez zadržkov jo je poljubil kar pred vsemi
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Materinski dan 2026: Kako letos praznovati na poseben način?
Materinski dan 2026: Kako letos praznovati na poseben način?
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
vizita
Portal
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Je mleko namenjeno le otrokom?
Je mleko namenjeno le otrokom?
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
cekin
Portal
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
ZZZS določil sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo
ZZZS določil sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo
moskisvet
Portal
Z vročimi fotografijami dviguje temperaturo
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
dominvrt
Portal
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
okusno
Portal
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
voyo
Portal
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
