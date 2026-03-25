Je VN Španije na novem dirkališču v Madridu pod vprašajem?

Čez 172 dni, 13. septembra, naj bi dirkalniki Formule 1 zapeljali na stezo Madring na obrobju Madrida in uradno otvorili VN Španije. V preteklosti je velika nagrada v Španiji potekala že na dirkališčih v Pedralbesu, Jarami in Montjuicu, od letošnjega leta naprej pa bo tam novo dirkališče s 5,4 kilometra dolgo stezo gostilo ljubitelje Formule 1.

Za zdaj je steza na Madringu pravzaprav zgolj gradbišče. Gradbenikom velik izziv predstavlja dejstvo, da bo del steze potekal v tunelih pod avtocesto M-11. Za zdaj so asfalt položili le na drugi strani avtoceste, del steze ob madridskem prizorišču za velike mednarodne sejme, kulturne dogodke, kongrese in množične prireditve (IFEMA) pa čaka na asfalt.

Steza dirkališča Madring FOTO: AP