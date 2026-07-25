Malezija bo gostila prestavljeno veliko nagrado Bahrajna

Dirka za veliko nagrado Malezije naj bi potekala na dirkališču Sepang blizu Kuala Lumpurja, ki je bilo nazadnje na koledarju leta 2017. Dirkači naj bi se tja odpravili od 2. do 4. oktobra, teden dni pred veliko nagrado v sosednjem Singapurju. Dirka bo predstavljena namesto velike nagrade Bahrajna, ki bi se morala odviti na začetku sezone. Dirka naj bi bila uradno potrjena v naslednjih dneh.

Bahrajn in Savdska Arabija sta bili aprilski dirki, ki sta bili prestavljeni marca, potem ko sta ZDA in Izrael začela vojno proti Iranu. Vodstvo Formule 1 je upalo, da bo Bahrajn ponovno sprejet oktobra. Toda ker se je bližal rok za potrditev novega datuma zaradi logističnih razlogov in ni bilo nobenega znaka konca vojne, so se morali odločiti, da bodo dirkali drugje.

V primeru potrditve Malezije bodo dirke potekale tri zaporedne konce tedna v Azerbajdžanu, Maleziji in Singapurju.