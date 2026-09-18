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Formula 1

Martin Brundle in Nico Rosberg znova udarila drug proti drugemu

Ljubljana, 18. 09. 2026 20.02 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ju.R
Martin Brundle in Nico Rosberg

Nekdanja dirkača Formule 1, Martin Brundle in Nico Rosberg, sta se znašla v novem televizijskem nesoglasju – in to le teden dni po njunem zadnjem vročem soočenju. Tokrat je bila tema prihodnost Fernanda Alonsa in vprašanje, ali bi moral Aston Martin v naslednjih sezonah pomladiti svojo vozniško zasedbo.

Prihodnost veterana Fernanda Alonsa v Formuli 1 je trenutno še vedno negotova. Pogodba Španca z Aston Martinom se izteče ob koncu sezone 2026, zato ostaja odprto vprašanje, ali bo tudi prihodnje leto sedel za volanom dirkalnika. Prav v tem je Martin Brundle, nekdanji dirkač in sedaj eden najbolj prepoznavnih komentatorjev kraljice motošporta, videl priložnost za ekipo Aston Martin, da razmisli o večji spremembi.

Aston Martin
Aston Martin
FOTO: AP

67-letnik je poudaril, da je v današnjih dirkah zanimivo opazovati ogromno razliko v generacijah, od 20-letnega Kimija Antonellija do veteranov, kot sta Alonso in Lewis Hamilton.

Brundle meni, da bi bilo smiselno, da bi Aston Martin, ki gradi ekipo za prihodnost in sodeluje s konstruktorjem Adrianom Neweyjem, dolgoročno razmišljal tudi pri izbiri voznikov. "Če bi vodil Aston Martin, bi bil nagnjen k temu, da bi vzel nekaj voznikov okoli 25 let in ponovno zgradil vozniško ekipo," je dejal Brundle.

Fernando Alonso
Fernando Alonso
FOTO: Profimedia

Britanec je izpostavil tudi Lancea Strolla, za katerega meni, da lahko z dovolj konkurenčnim dirkalnikom poseže med najboljših šest. Prav to po njegovem predstavlja dobro priložnost za britansko ekipo.

Nico Rosberg pa je imel drugačen pogled na situacijo. Namesto ideje o popolni prenovi vozniške zasedbe je opozoril na moč trenutne kombinacije. Alonso je kljub svojim letom še vedno pomemben del moštva Aston Martin, medtem ko Stroll po Rosbergovem mnenju predstavlja solidnega dirkača. Nemec je zato podprl idejo, da bi britansko moštvo lahko napredovalo tudi z obstoječo zasedbo, namesto da bi moralo iskati nov obraz.

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To, da sta si nekdanja dirkača z mnenji tako nasprotovala, ni prvič v zadnjem času. Le teden dni prej sta se zapletla v razpravo o incidentu med Hamiltonom in Charlesom Leclercom na Veliki nagradi Italije v Monzi.

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Brundle je menil, da je bil incident predvsem posledica okoliščin prvega kroga in da Leclerc ni bil povsem odgovoren. Po mnenju Rosberga je bil za incident v celoti kriv Monačan.

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Martin Brundle Nico Rosberg Formula 1 Fernando Alonso

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