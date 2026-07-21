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Formula 1

Martin Brundle ostro nad nova pravila F1: Te regulacije škodijo športu

Budinpešta, 21. 07. 2026 15.10 pred 19 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
Ju.R
Martin Brundle

Nove tehnične spremembe so bile predstavljene kot korak naprej – lažji dirkalniki, bolj trajnostni motorji in več možnosti za napete dvoboje. Toda z vsako dirko se pojavlja vedno več kritik. Med najglasnejšimi je tudi komentator in nekdanji dirkač Martin Brundle, ki meni, da trenutna pravila najbolj škodijo dirkam na hitrih stezah.

Martin Brundle
Martin Brundle
FOTO: AP

Martin Brundle, ki danes velja za enega najbolj prepoznavnih glasov Formule 1, je priznal, da je razočaran nad tem, kako so nove regulacije vplivale na nekatere najbolj spektakularne zavoje v koledarju. Posebej ga moti, da morajo vozniki zaradi upravljanja energije prilagajati svojo vožnjo tudi na delih steze, kjer so nekoč vozili popolnoma na meji.

"Imam skoraj solzne oči, ker smo izgubili nekaj velikih hitrih zavojev," je povedal znani komentator in poudaril, da spremembe negativno vplivajo predvsem na legendarne steze, kot sta Silverstone in Spa-Francorchamps.

Glavna težava novih pravil je večji poudarek na električni energiji. Vozniki morajo med dirko pazljivo upravljati z baterijo, kar pomeni, da niso vedno najhitrejši tisti, ki vozijo najbolj agresivno.

Na nekaterih delih stez dirkači zmanjšujejo hitrost skozi zavoje, ki so bili v preteklosti prevoženi s polnim plinom. Razlog za to je prav strateško varčevanje z energijo za kasnejše napade ali obrambo. To je povzročilo novo vrsto prehitevanja, kjer se dirkača večkrat izmenjujeta v vodstvu predvsem zaradi različnega razporejanja električne energije, ne pa zaradi čiste hitrosti na stezi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Brundle priznava, da imajo novi dirkalniki tudi pozitivne strani. Ko so avtomobili drug ob drugem in se vozniki borijo za položaj, je akcija še vedno zelo zanimiva. Vseeno zatrjuje, da mora Formula 1 čim prej rešiti težave, ki jih prinaša kompleksnost novih pravil.

Zaradi kritik se vse pogosteje pojavljajo pogovori o prihodnosti motorjev v Formuli 1. Omenja se celo vrnitev motorjev V8 okoli leta 2030 ali 2031.

Za številne navijače bi bila to velika sprememba – vrnitev glasnejših motorjev in pristnega občutka dirkanja. Zagovorniki novih pravil opozarjajo, da je bila uvedba elektrike pomemben korak za privabljanje novih proizvajalcev in razvoj tehnologije.

Več kot jasno pa je, da se bo o nadaljnjih spremembah še razpravljalo.

formula1 martinbrundle spremembe regulacije
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KOMENTARJI1

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prost1
21. 07. 2026 20.22
Popolnoma se strinjam z njim. Upam, da čim prej popravijo to. Jojo prehitevanje nima nobene veze z dirkanjem. Žal komentatorja očitno tega ne smeta kritizirat. Če jima je pa to slučajno všeč, potem pa..... Včasih sem hodil na dirke, dokler to ne bo rohnelo kot nekdaj, me tam ne bo. Čudim se rekordnim obiskom.
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