Martin Brundle ostro nad nova pravila F1: Te regulacije škodijo športu

Martin Brundle, ki danes velja za enega najbolj prepoznavnih glasov Formule 1, je priznal, da je razočaran nad tem, kako so nove regulacije vplivale na nekatere najbolj spektakularne zavoje v koledarju. Posebej ga moti, da morajo vozniki zaradi upravljanja energije prilagajati svojo vožnjo tudi na delih steze, kjer so nekoč vozili popolnoma na meji.

"Imam skoraj solzne oči, ker smo izgubili nekaj velikih hitrih zavojev," je povedal znani komentator in poudaril, da spremembe negativno vplivajo predvsem na legendarne steze, kot sta Silverstone in Spa-Francorchamps.

Glavna težava novih pravil je večji poudarek na električni energiji. Vozniki morajo med dirko pazljivo upravljati z baterijo, kar pomeni, da niso vedno najhitrejši tisti, ki vozijo najbolj agresivno.

Na nekaterih delih stez dirkači zmanjšujejo hitrost skozi zavoje, ki so bili v preteklosti prevoženi s polnim plinom. Razlog za to je prav strateško varčevanje z energijo za kasnejše napade ali obrambo. To je povzročilo novo vrsto prehitevanja, kjer se dirkača večkrat izmenjujeta v vodstvu predvsem zaradi različnega razporejanja električne energije, ne pa zaradi čiste hitrosti na stezi.