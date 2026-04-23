McLaren je podpisal 11-letnika

Lewis Hamilton je bil leta 1998 dve leti starejši od Harryja Williamsa , ko je postal del moštva McLaren. Devet let pozneje je debitiral v karavani Formule 1. Tudi aktualni prvak Lando Norris je bil del McLarnovega razvojnega programa, ki se mu je pridružil pri 17 letih.

Pred Williamsom je bila najmlajša članica razvojnega programa Ella Hakkinen, hči dvakratnega prvaka Formule 1 Mike Hakkinena, ki se je programu pridružila pri 14 letih starosti.

Williams se je s kartingom začel ukvarjati leta 2021, leta 2025 pa je osvojil British Open Championship. "Naš cilj je vzpostaviti dolgoročno stabilno pot, ki bo vodila v naše dirkaške programe v Formuli 1, seriji IndyCar in svetovnem prvenstvu v vzdržljivosti, in vključitev Harryja, nadarjenega mladega kartista, je dokaz za to. Mislim, da za tega dirkača ni nobenega cilja, nobenega pritiska, razen tega, da uživa v kartingu, da pridobi čim več izkušenj, pa tudi da razume, kaj pomeni biti dirkač McLarna," je ob prihodu Williamsa dejal direktor za poslovne zadeve pri McLarnu, Alessandro Aluni Bravi.

"Zelo sem navdušen, da sem se pridružil programu za razvoj voznikov pri McLarnu. Znani so po tem, da razvijajo talente, zato je odlično, da sem se pridružil tej ekipi, saj se bom tako lahko še naprej razvijal v kartingu in v prihodnosti prešel na dirke z enosedežniki," je ob podpisu pogodbe dejal mladi Williams.