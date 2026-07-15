McLaren na VN Belgije z nadgradnjo dirkalnika

Po dveh neuspešnih startih na dirki Velike nagrade Kitajske v začetku tega leta je McLaren zaostal za drugimi kupci Mercedesovih motorjev glede prevoženih kilometrov. Ker je ekipa že imela okvare komponent, predvsem akumulatorja, ki so povzročile težave v Šanghaju, se je odločila, da ne bo uporabila najnovejšega pogonskega sklopa Mercedesa niti na dirkališču Red Bull Ring v Avstriji niti v Silverstonu.

To pogonsko enoto je Mercedes prvič preizkusil na dirkališču Red Bull Ring, medtem ko sta jo ekipi Williams in Alpine že uporabili na dirki v Silverstonu.

Ekipa McLarna bo zato ta konec tedna v Spa-Francorchampsu, kjer sta prvi in tretji sektor v veliki meri odvisna od zmogljivosti na ravnih odsekih in največje hitrosti, imela na voljo nove pogonske enote.

McLaren je prav tako potrdil, da bo med petkovimi prostimi treningi "testiral in ocenil" novo zadnje krilo. Ekipa je svojo različico krila "macarena" sicer že prinesla na Red Bull Ring, a se je odločila, da tega dela na treningu ne bo uporabila.