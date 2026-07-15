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Formula 1

McLaren na VN Belgije z nadgradnjo dirkalnika

Spa Francorchamps, 15. 07. 2026 11.48 pred 26 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
H.B.
Formula 1

Ekipa McLaren upa, da bo na Veliki nagradi Belgije dosegla izboljšanje zmogljivosti z nadgrajenimi deli dirkalnika. Uporabili bodo nov pogonski sklop Mercedesa, zadnje krilo pa bo v petek podvrženo nadaljnjim testiranjem. Kako se bo ekipa odrezala v Belgiji, pa boste lahko ta konec tedna spremljali na Kanalu A in VOYO.

Po dveh neuspešnih startih na dirki Velike nagrade Kitajske v začetku tega leta je McLaren zaostal za drugimi kupci Mercedesovih motorjev glede prevoženih kilometrov. Ker je ekipa že imela okvare komponent, predvsem akumulatorja, ki so povzročile težave v Šanghaju, se je odločila, da ne bo uporabila najnovejšega pogonskega sklopa Mercedesa niti na dirkališču Red Bull Ring v Avstriji niti v Silverstonu.

To pogonsko enoto je Mercedes prvič preizkusil na dirkališču Red Bull Ring, medtem ko sta jo ekipi Williams in Alpine že uporabili na dirki v Silverstonu.

Ekipa McLarna bo zato ta konec tedna v Spa-Francorchampsu, kjer sta prvi in tretji sektor v veliki meri odvisna od zmogljivosti na ravnih odsekih in največje hitrosti, imela na voljo nove pogonske enote.

McLaren je prav tako potrdil, da bo med petkovimi prostimi treningi "testiral in ocenil" novo zadnje krilo. Ekipa je svojo različico krila "macarena" sicer že prinesla na Red Bull Ring, a se je odločila, da tega dela na treningu ne bo uporabila.

McLaren bo testiral novo zadnje krilo.
McLaren bo testiral novo zadnje krilo.
FOTO: AP

"Naša priprava je bila temeljita, saj smo z obsežnim simulacijskim delom poskušali predvideti, da bo to zelo zahteven konec tedna z vidika upravljanja z energijo," je dejal tehnični direktor pri McLarnu Neil Houldey.

"V Spa prihajamo z novim sklopom zadnjega krila, nadgradnjo, ki smo jo pripravljali v okviru razvojnega programa dirkalnika. Prepričani smo, da bo ta posodobitev nekoliko izboljšala zmogljivost našega dirkalnika, vendar se v celoti zavedamo, da po zahtevni Veliki nagradi Britanije, predvsem kar zadeva čisto zmogljivost, tudi ta dirka ne bo ravno lahka, zato ne pričakujemo nobenih velikih sprememb v smislu konkurenčnosti."

Na dirkah Velike nagrade Belgije so vremenske napovedi nepredvidljive. "Čeprav deževno vreme prinaša svoje težave, to vidimo kot dragoceno priložnost, da končno morda preizkusimo ta dirkalnik na mokri podlagi in razumemo njegovo obnašanje v razmerah z nizkim oprijemom, kar bi nam lahko prineslo ključne podatke za nadaljevanje sezone," je še dodal.

Kako se bo ekipa McLarna odrezala na Veliki nagradi Belgije, pa boste lahko ta konec tedna spremljali na Kanalu A in VOYO.

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