Mercedes na prvem uradnem testiranju pokazal zobe

Dva naslova prvaka je v 50. letih prejšnjega stoletja Mercedesu priboril legendarni Juan Manuel Fangio. Šest jih je v tem tisočletju osvojil Lewis Hamilton, zdaj dirkač Ferrarija, enega Nico Rosberg, v boj za naslov prvaka v srebrni puščici pa si želi tudi George Russell, ki ga stavnice pred začetkom sezone postavljajo v vlogo favorita, saj naj bi velike spremembe šle na račun Mercedesa.

Kljub temu da so bile srebrne puščice na testiranju najhitrejše, Britanec vlogo favorita prepušča tekmecem. "Mislim, da imamo močan motor in da smo pripravili dober dirkalnik, toda zdi se, da je najboljši motor pripravil Red Bull. To pomeni, da nas čaka še nekaj dela."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Max Verstappen, ki je z Red Bullom doslej osvojil štiri naslove svetovnega prvaka, je zadovoljen z opravljenim delom. Po večletnem sodelovanju s Hondo je Red Bull za letošnjo sezono pripravil svoj motor. "Stvari gredo v pravo smer. Precej stvari je, ki jih želimo še izboljšati. Nikoli ne moreš biti povsem zadovoljen. Preseneča predvsem zanesljivost, katere, mislim, nihče ni pričakoval," izpostavlja Nizozemec.

Dobro so se na testiranju v Bahrajnu odrezali pri Ferrariju, ki so drugi dan prek Monačana Charlesa Leclerca postavili najboljši čas. Slednji že več let čaka na dirkalnik, s katerim bi se lahko vmešal v boj za naslov svetovnega prvaka, a pred začetkom sezone vlogo favorita prav tako pripisuje tekmecem. "Mislim, da je Red Bull pokazal več od Mercedesa. Res so bili hitri. Mercedes pa, mislim, da skriva še precej hitrosti," je namignil Leclerc.