Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Mercedes na prvem uradnem testiranju pokazal zobe

Sakhir, 13. 02. 2026 20.26 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Aljaž Golčer S.V.
Mercedes

Mercedes je na prvem uradnem testiranju pred novo sezono formule 1 upravičil vlogo favorita. Najboljši čas je v srebrni puščici v petek postavil mladi Italijan Kimi Antonelli, ljubitelje kraljevega razreda motošporta pa zanima, kdo vse se lahko vmeša v boj za naslov prvaka. Nekaj podrobnosti o razmerju moči je že znanih, več pa bo jasnega po drugem uradnem testiranju, ki bo na sporedu od 18. do 20. februarja.

Dva naslova prvaka je v 50. letih prejšnjega stoletja Mercedesu priboril legendarni Juan Manuel Fangio. Šest jih je v tem tisočletju osvojil Lewis Hamilton, zdaj dirkač Ferrarija, enega Nico Rosberg, v boj za naslov prvaka v srebrni puščici pa si želi tudi George Russell, ki ga stavnice pred začetkom sezone postavljajo v vlogo favorita, saj naj bi velike spremembe šle na račun Mercedesa.

Preberi še Od Fangia do Hamiltona, zdaj želi novo poglavje zgodovine pisati Russell

Kljub temu da so bile srebrne puščice na testiranju najhitrejše, Britanec vlogo favorita prepušča tekmecem. "Mislim, da imamo močan motor in da smo pripravili dober dirkalnik, toda zdi se, da je najboljši motor pripravil Red Bull. To pomeni, da nas čaka še nekaj dela."

Preberi še Mercedesu v novi sezoni vloga glavnega favorita
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Max Verstappen, ki je z Red Bullom doslej osvojil štiri naslove svetovnega prvaka, je zadovoljen z opravljenim delom. Po večletnem sodelovanju s Hondo je Red Bull za letošnjo sezono pripravil svoj motor.

"Stvari gredo v pravo smer. Precej stvari je, ki jih želimo še izboljšati. Nikoli ne moreš biti povsem zadovoljen. Preseneča predvsem zanesljivost, katere, mislim, nihče ni pričakoval," izpostavlja Nizozemec.

Preberi še Norris in Verstappen dominirala na uvodnem dnevu testiranj

Dobro so se na testiranju v Bahrajnu odrezali pri Ferrariju, ki so drugi dan prek Monačana Charlesa Leclerca postavili najboljši čas. Slednji že več let čaka na dirkalnik, s katerim bi se lahko vmešal v boj za naslov svetovnega prvaka, a pred začetkom sezone vlogo favorita prav tako pripisuje tekmecem.

"Mislim, da je Red Bull pokazal več od Mercedesa. Res so bili hitri. Mercedes pa, mislim, da skriva še precej hitrosti," je namignil Leclerc.

Preberi še Leclerc navdušil, preseneča Haas s Ferrarijevim motorjem

Zadovoljni so lahko pri McLarnu in Haasu, ki je z uvrstitvami tik pod vrh poskrbel za doslej največje pozitivno presenečenje. Največje razočaranje doslej pa je kljub trdemu delu najuspešnejšega oblikovalca dirkalnikov formule 1 Adriana Neweyja Aston Martin, očitno zaradi Hondinega motorja.

"Po več kot tridesetih letih prevlade Adriana Neweyja v formuli 1 nihče ne dvomi, da bomo prej ali slej pripravili najboljši dirkalnik. Kar se tiče motorja, pa moramo videti, kje smo," se je Hondinega motorja dotaknil veteran Fernando Alonso, ki vstopa v 23. sezono v kraljici motošportov.

Ekipe formule 1 ostajajo v Bahrajnu, kjer bo naslednji teden (od 18. do 20. februarja) še zadnje testiranje pred začetkom sezone. Vse bližje pa je tudi prva dirka in Velika nagrada Avstralije.

formula 1 testiranje bahrajn mercedes

Andreja Leški potrdila, da zaključuje kariero

'Medveda ni bilo na proslavi slovenske kolajne'

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Vaši možgani po porodu niso več isti
Vaši možgani po porodu niso več isti
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka sporočila veselo novico
To zakonska terapevtka svetuje vsem, ki ste za valentinovo samski
To zakonska terapevtka svetuje vsem, ki ste za valentinovo samski
Škornji, ki so trenutno največji hit
Škornji, ki so trenutno največji hit
Ljubila ga je do smrti
Ljubila ga je do smrti
vizita
Portal
Kaj se zgodi z vašim telesom, ko pijete toplo vodo
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Osebna izkušnja, ki opozarja na pomen raziskav za prihodnje generacije
Osebna izkušnja, ki opozarja na pomen raziskav za prihodnje generacije
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
cekin
Portal
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
15 mesecev dela za osnovni model Golfa?
15 mesecev dela za osnovni model Golfa?
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
moskisvet
Portal
Koliko kalorij ima en krof?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
dominvrt
Portal
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
okusno
Portal
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Ukradeno življenje
Ukradeno življenje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534