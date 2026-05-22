Mercedes po treningu prvi favorit, v teku že sprint kvalifikacije

Prvi delovni dan v Kanadi je za zdaj minil predvsem v znamenju Mercedesa. Najhitrejši čas treninga je postavil Kimi Antonelli, drugi je bil njegov moštveni kolega George Russell, tretji pa Lewis Hamilton s Ferrarijem.

Antonelli, vodilni dirkač svetovnega prvenstva, je potrdil odlično formo, Russell pa je z drugim časom dopolnil dvojno vodstvo srebrnih puščic. Britanec je že pred prihodom v Montreal poudaril, da mu kanadska steza ustreza bolj kot Miami, uvodni trening pa je njegove besede vsaj za zdaj potrdil. Hamilton je s tretjim časom poskrbel za spodbuden začetek Ferrarija.