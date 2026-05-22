Mercedes po treningu prvi favorit, v teku že sprint kvalifikacije

Prvi delovni dan v Kanadi je za zdaj minil predvsem v znamenju Mercedesa. Najhitrejši čas treninga je postavil Kimi Antonelli, drugi je bil njegov moštveni kolega George Russell, tretji pa Lewis Hamilton s Ferrarijem.
Antonelli, vodilni dirkač svetovnega prvenstva, je potrdil odlično formo, Russell pa je z drugim časom dopolnil dvojno vodstvo srebrnih puščic. Britanec je že pred prihodom v Montreal poudaril, da mu kanadska steza ustreza bolj kot Miami, uvodni trening pa je njegove besede vsaj za zdaj potrdil. Hamilton je s tretjim časom poskrbel za spodbuden začetek Ferrarija.
A trening še zdaleč ni minil brez težav. Franco Colapinto je imel zaplete že v uvodnih sekundah, kmalu zatem se je na stezi ustavil Liam Lawson, ki je po radijski zvezi sporočil, da je izgubil servo volan. Novo rdečo zastavo je nato povzročil Alexander Albon, ki je povozil svizca in oplazil zid ter poškodoval dirkalnik.
Dogajanje v sprint kvalifikacijah bo še toliko bolj zanimivo. Ekipe so imele na voljo le en trening, napake pa bodo v Montrealu hitro kaznovane. Sprint kvalifikacije bodo določile startni vrstni red za sobotni sprint (17.55 na Kanalu A in VOYO) in ponudile odgovor, kdo je po tritedenskem premoru najbolje pripravil dirkalnik.
