Mercedes proti McLarnu: kdo bo v Barceloni prišel do najboljšega izhodišča?

V Kataloniji zaenkrat najbolje kaže Georgu Russllu , Britanec je zmagal na prvem in tretjem treningu. Na drugem je bil za las hitrejši Lando Norris , ki s svojim moštvenim kolegom Oscarjem Piastrijem spada v ožji krog favoritov za končno zmagoslavje v Barceloni. Aktualni svetovni prvak je zaradi tehničnih težav ostal brez uvrstitve na zadnjih dveh dirkah. Britanec, ki zastopa barve McLarna, letos še ne pozna zmage, prav na vseh velikih nagradah je namreč slavil Mercedes.

Na prvi preizkušnji je zmagal Russell, potem pa je primat prevzel mladi Kimi Antonelli, ki v Barceloni lovi že šesto zaporedno prvo mesto. 19-letni Italijan je tretji trening končal na zanj skromnem sedmem mestu. V najhitrejšem krogu mu jo je zagodel promet, nekaj, kar Antonellija muči že nekaj časa. "Zakaj vedno jaz dobim promet," je bilo slišati po radijski liniji srebrnih puščic, ki imajo letos absolutno prevlado na vrhu skupne lestvice. Po zadnjih treningih pa gre v Kataloniji lahko pričakovati resen napad dirkačev McLarna, ki se zagotovo želita prvič letos zavihteti na najvišjo stopničko.

Velik korak k temu bi lahko dosegla na današnjih kvalifikacijah, kjer se bosta borila za 'pole-position' pred jutrišnjo veliko dirko. Kvalifikacije lahko v prenosu spremljate na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 15.55.