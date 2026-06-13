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Formula 1

Mercedes proti McLarnu: kdo bo v Barceloni prišel do najboljšega izhodišča?

Barcelona, 13. 06. 2026 15.19 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
George Russell

Dirkači kraljice motošporta v Kataloniji nadaljujejo z dirkaškim vikendom. Kvalifikacije bodo določile, kdo se bo na jutrišnjo veliko dirko podal z najboljšim izhodiščem. Dosedanjo dirkaško akcijo v Barceloni je zaznamoval dvoboj med Mercedesom in McLarnom. Zadnji trening je dobil George Russell, lahko uspeh prenese tudi na kvalifikacije? Odgovor bomo dobili na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 15.55.

Formula 1 - VN Barcelone
Formula 1 - VN Barcelone
FOTO: VOYO

V Kataloniji zaenkrat najbolje kaže Georgu Russllu, Britanec je zmagal na prvem in tretjem treningu. Na drugem je bil za las hitrejši Lando Norris, ki s svojim moštvenim kolegom Oscarjem Piastrijem spada v ožji krog favoritov za končno zmagoslavje v Barceloni. Aktualni svetovni prvak je zaradi tehničnih težav ostal brez uvrstitve na zadnjih dveh dirkah. Britanec, ki zastopa barve McLarna, letos še ne pozna zmage, prav na vseh velikih nagradah je namreč slavil Mercedes.

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Na prvi preizkušnji je zmagal Russell, potem pa je primat prevzel mladi Kimi Antonelli, ki v Barceloni lovi že šesto zaporedno prvo mesto. 19-letni Italijan je tretji trening končal na zanj skromnem sedmem mestu. V najhitrejšem krogu mu jo je zagodel promet, nekaj, kar Antonellija muči že nekaj časa. "Zakaj vedno jaz dobim promet," je bilo slišati po radijski liniji srebrnih puščic, ki imajo letos absolutno prevlado na vrhu skupne lestvice. Po zadnjih treningih pa gre v Kataloniji lahko pričakovati resen napad dirkačev McLarna, ki se zagotovo želita prvič letos zavihteti na najvišjo stopničko.

Velik korak k temu bi lahko dosegla na današnjih kvalifikacijah, kjer se bosta borila za 'pole-position' pred jutrišnjo veliko dirko. Kvalifikacije lahko v prenosu spremljate na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 15.55.

Formula 1- VN Barcelone
Formula 1- VN Barcelone
FOTO: 24ur.com
formula 1 vn katalonije kvalifikacije

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