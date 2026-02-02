Naslovnica
Formula 1

Od Fangia do Hamiltona, zdaj želi novo poglavje zgodovine pisati Russell

Ljubljana, 02. 02. 2026 19.56 pred 37 minutami 2 min branja 1

Avtor:
S.V. Aljaž Golčer
George Russell

George Russell velja pred začetkom novega prvenstva formule 1 za enega od glavnih favoritov za prestižni naslov. In s čim bo ambiciozni Britanec lovil sanje? Dodelan Mercedesov dirkalnik so razkrili v ponedeljek in po mnenju četrtega dirkača lanske sezone ima številne atribute. Hkrati naj bi velike spremembe pravil šle na njegov račun.

Dva naslova prvaka je v 50. letih prejšnjega stoletja Mercedesu priboril legendarni Juan Manuel Fangio. Šest jih je v tem tisočletju osvojil Lewis Hamilton, zdaj dirkač Ferrarija, enega Nico Rosberg, v boj za naslov prvaka v srebrni puščici pa si želi tudi George Russell, ki ga stavnice postavljajo v vlogo favorita.

"Všeč mi je, da so dirkalniki zdaj manjši, lažji in bolj okretni. Zato so boljši za vožnjo. Upam, da bodo prinesli zanimivo dirkanje tudi za gledalce," je ob predstavitvi novega dirkalnika povedal Russell, ki bo tudi to sezono sodeloval z Italijanom Kimijem Antonellijem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Russell je po odhodu Hamiltona lani že prevzel vodilno vlogo v ekipi Mercedes. "Lani je bil v težkih trenutkih George na zelo visoki ravni. Ko je on vozil dirkalnik, si vedel, česa je dirkalnik zmožen. Zelo dobro je imeti nekoga, ki je tako mlad, a hkrati že vodja v ekipi," je poudaril vodja ekipe, Toto Wolff.

V boj za vrh se bo na drugi strani Mercedesove garaže poskušal vmešati tudi mladi, 19-letni Antonelli, ki vstopa v svojo drugo sezono v kraljevem razredu motošporta. Oba dirkača za to najprej potrebujeta konkurenčen dirkalnik. A v ekipi o statusu favorita vsaj za zdaj ne želijo govoriti naglas.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Lepo je vedeti, da dirkalnik ni zanič, temveč je hiter in dober za vožnjo. Ali bo dovolj hiter, da bi se boril za zmage ali naslove, pa je drugo vprašanje. Vsekakor ne želimo čakati do kvalifikacij v Avstraliji, da bi ugotovili razmerje moči," je dejal Wolff.

Več o razmerju moči in Mercedesovi vlogi favorita bo znano že na drugem testiranju, ki se bo v Bahrajnu začelo naslednji teden (11.–13. in 18.–20. februarja).

formula 1 mercedes russell wolff antonelli

Volja
02. 02. 2026 20.26
Zanimivo.
bibaleze
