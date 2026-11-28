Petkov dirkaški dan v Katarju je poleg nadvlade srebrnih puščic zaznamoval tudi zaplet Lewisa Hamiltona in Maxa Verstappna. Ta sta si poti prekrižala na drugem prostem treningu, ko sta se nespametno prehitevala na štartno-ciljni ravnini. Na srečo se je vse dobro razpletlo, a (skorajšnji) incident bo zagotovo začinil sicer dokaj miren dirkaški konec tedna v Katarju.

Ob koncu sezone je "na tapeti" predvsem Verstappen, ki se je minuli konec tedna zapletel z Georgom Russllom, zdaj pa je bil blizu tega, da bi trčil z bolidom nekdanjega dirkača Mercedesa, ki nastopa za Ferrari. Zadnji prosti trening in kvalifikacije bosta pokazala, ali lahko oba Mercedesa nadaljujeta nadvlado v Katarju. Oboje boste seveda lahko spremljali na Kanalu A in VOYO. Trening se začne ob 15.25, kvalifikacije pa ob 18.55.