Formula 1

Mercedesu v novi sezoni vloga glavnega favorita

Ljubljana, 22. 01. 2026 19.38 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Mercedes

Mercedes je razkril prve podobe svojega dirkalnika za sezono 2026 v Formuli 1. Gre za osveženo barvno podobo v njihovih srebrno-črnih odtenkih, ki ostajajo zaščitni znak moštva. Mercedes pred novo sezono na stavnicah kotira kot glavni favorit za konstruktorski naslov.

Mercedes je svojo barvno podobo za sezono 2026 svetu predstavil po razkritjih Red Bulla, Racing Bulls, Haasa in Audija, ko je prek družbenih omrežij objavil niz digitalnih upodobitev.

Srebrne puščice, ki so se v prejšnji sezoni prebile do drugega mesta v konstruktorskem prvenstvu, bodo tudi letos nastopale z nespremenjeno vozniško zasedbo – Georgeem Russellom in Kimijem Antonellijem.

Nov dirkalnik bo, podobno kot pri vseh tekmecih, manjši, ožji in lažji od predhodnika, saj je zasnovan v skladu z obsežnimi novimi aerodinamičnimi pravili, ki stopajo v veljavo to leto.

"Formula 1 bo letos doživela velike spremembe in na ta prehod smo pripravljeni," je dejal vodja moštva in izvršni direktor Toto Wolff. "Nova pravila zahtevajo inovativnost in popolno osredotočenost na vsa področja zmogljivosti."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mercedes se bo prihodnji teden skupaj z ostalimi ekipami odpravil v Španijo, kjer bo potekalo petdnevno zaprto testiranje v Barceloni. Russell in Antonelli bosta takrat prvič preizkusila dirkalnik.

Osemkratni svetovni prvaki bodo nato 2. februarja gostili uradni predstavitveni dogodek sezone, na katerem bosta prisotna dirkača, vodilni člani moštva in novi dirkalnik.

Zatem se bo ekipa preselila v Bahrajn, kjer bodo potekala uradna predsezonska testiranja. Načrtovana sta dva tridnevna testa, namenjena izpopolnjevanju dirkalnikov in iskanju dodatne zmogljivosti.

