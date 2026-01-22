Mercedesu v novi sezoni vloga glavnega favorita

Mercedes je svojo barvno podobo za sezono 2026 svetu predstavil po razkritjih Red Bulla, Racing Bulls, Haasa in Audija, ko je prek družbenih omrežij objavil niz digitalnih upodobitev. Srebrne puščice, ki so se v prejšnji sezoni prebile do drugega mesta v konstruktorskem prvenstvu, bodo tudi letos nastopale z nespremenjeno vozniško zasedbo – Georgeem Russellom in Kimijem Antonellijem.

Nov dirkalnik bo, podobno kot pri vseh tekmecih, manjši, ožji in lažji od predhodnika, saj je zasnovan v skladu z obsežnimi novimi aerodinamičnimi pravili, ki stopajo v veljavo to leto. "Formula 1 bo letos doživela velike spremembe in na ta prehod smo pripravljeni," je dejal vodja moštva in izvršni direktor Toto Wolff. "Nova pravila zahtevajo inovativnost in popolno osredotočenost na vsa področja zmogljivosti."

