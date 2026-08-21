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Formula 1

'Moje mesto pri Mercedesu ni bilo nikoli ogroženo'

Zandvoort, 21. 08. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
George Russell

Karavana Formule 1 se vrača na dirkalne steze. Po poletnem premoru bo prvo prizorišče dirkališče v Zandvoortu na Nizozemskem. Pred nadaljevanjem sezone so nekateri dirkači podaljšali sodelovanje s svojimi ekipami. Med njimi je tudi Max Verstappen, ki je sodelovanje z Red Bullom podaljšal do leta 2030, kljub temu da se je dolgo namigovalo, da bi Nizozemec v vrstah Mercedesa lahko zamenjal Georgea Russella. Britanec je po tem, ko je Verstappen podpisal novo pogodbo, dejal, da njegovo mesto pri moštvu srebrnih puščic ni bilo nikoli ogroženo.

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Max Verstappen bo za moštvo Red Bull dirkal vse do konca sezone 2030.
Max Verstappen bo za moštvo Red Bull dirkal vse do konca sezone 2030.
FOTO: Profimedia

Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen je podaljšal svoje sodelovanje z Red Bullom do leta 2030 in tako odvrgel vse govorice glede njegovega odhoda k Mercedesu, kjer naj bi nasledil Georgea Russella. "Z velikim veseljem sporočamo, da je Verstappen podaljšal pogodbo do konca leta 2030," je ekipa Red Bulla zapisala na družbenem omrežju X.

VN Nizozemske
VN Nizozemske
FOTO: 24ur.com

Ker je bil 28-letni Verstappen dolgo časa povezan z odhodom tako k Mercedesu kakor McLarnu, so se pojavila ugibanja, da bi pri srebrnih puščicah Russell svoje mesto v dirkalniku moral prepustiti Verstappnu. "Pri Mercedesu je bilo v zadnjih nekaj letih vedno zelo jasno, kakšna je realnost, in morda so bili ti pogovori nekoliko bolj javni, kot jih je ekipa imela z ekipami, kot so McLaren, Ferrari in drugimi," je dejal Britanec.

Preberi še Steiner: Mercedes ne potrebuje Verstappna

"Takšna je narava tega športa. Dirkači se pogovarjajo z različnimi ekipami, ekipe pa z različnimi dirkači. Vsak mora preprosto preučiti svoje možnosti, vendar se nikoli nisem počutil, kot da je moj sedež ogrožen; v odnosu s Totom Wolffom in ekipo sem se počutil stoodstotno varnega," je o svojem mestu v ekipi Mercedesa dejal trenutno tretji v prvenstvu Russell. Višje v skupni razvrstitvi sta pred 28-letnikom le njegov moštveni kolega Italijan Kimi Antonelli in Ferrarijev Lewis Hamilton.

V kakšni formi se bodo vrnili vodilni trije v prvenstvu in konkurenti, boste lahko preverili v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO, ko bomo prenašali celotno dogajanje dirkaškega vikenda na Nizozemskem, ki bo imelo na sporedu tudi sprint dirko.

VN Nizozemske
VN Nizozemske
FOTO: 24ur.com
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formula 1 Zandvoort vn nizozemske

Verstappen podaljšal sodelovanje z Red Bullom

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