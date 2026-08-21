'Moje mesto pri Mercedesu ni bilo nikoli ogroženo'

Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen je podaljšal svoje sodelovanje z Red Bullom do leta 2030 in tako odvrgel vse govorice glede njegovega odhoda k Mercedesu, kjer naj bi nasledil Georgea Russella. "Z velikim veseljem sporočamo, da je Verstappen podaljšal pogodbo do konca leta 2030," je ekipa Red Bulla zapisala na družbenem omrežju X.
Ker je bil 28-letni Verstappen dolgo časa povezan z odhodom tako k Mercedesu kakor McLarnu, so se pojavila ugibanja, da bi pri srebrnih puščicah Russell svoje mesto v dirkalniku moral prepustiti Verstappnu. "Pri Mercedesu je bilo v zadnjih nekaj letih vedno zelo jasno, kakšna je realnost, in morda so bili ti pogovori nekoliko bolj javni, kot jih je ekipa imela z ekipami, kot so McLaren, Ferrari in drugimi," je dejal Britanec.
"Takšna je narava tega športa. Dirkači se pogovarjajo z različnimi ekipami, ekipe pa z različnimi dirkači. Vsak mora preprosto preučiti svoje možnosti, vendar se nikoli nisem počutil, kot da je moj sedež ogrožen; v odnosu s Totom Wolffom in ekipo sem se počutil stoodstotno varnega," je o svojem mestu v ekipi Mercedesa dejal trenutno tretji v prvenstvu Russell. Višje v skupni razvrstitvi sta pred 28-letnikom le njegov moštveni kolega Italijan Kimi Antonelli in Ferrarijev Lewis Hamilton.
V kakšni formi se bodo vrnili vodilni trije v prvenstvu in konkurenti, boste lahko preverili v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO, ko bomo prenašali celotno dogajanje dirkaškega vikenda na Nizozemskem, ki bo imelo na sporedu tudi sprint dirko.
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