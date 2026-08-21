'Moje mesto pri Mercedesu ni bilo nikoli ogroženo'

Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen je podaljšal svoje sodelovanje z Red Bullom do leta 2030 in tako odvrgel vse govorice glede njegovega odhoda k Mercedesu, kjer naj bi nasledil Georgea Russella . "Z velikim veseljem sporočamo, da je Verstappen podaljšal pogodbo do konca leta 2030," je ekipa Red Bulla zapisala na družbenem omrežju X.

Ker je bil 28-letni Verstappen dolgo časa povezan z odhodom tako k Mercedesu kakor McLarnu, so se pojavila ugibanja, da bi pri srebrnih puščicah Russell svoje mesto v dirkalniku moral prepustiti Verstappnu. "Pri Mercedesu je bilo v zadnjih nekaj letih vedno zelo jasno, kakšna je realnost, in morda so bili ti pogovori nekoliko bolj javni, kot jih je ekipa imela z ekipami, kot so McLaren, Ferrari in drugimi," je dejal Britanec.

"Takšna je narava tega športa. Dirkači se pogovarjajo z različnimi ekipami, ekipe pa z različnimi dirkači. Vsak mora preprosto preučiti svoje možnosti, vendar se nikoli nisem počutil, kot da je moj sedež ogrožen; v odnosu s Totom Wolffom in ekipo sem se počutil stoodstotno varnega," je o svojem mestu v ekipi Mercedesa dejal trenutno tretji v prvenstvu Russell. Višje v skupni razvrstitvi sta pred 28-letnikom le njegov moštveni kolega Italijan Kimi Antonelli in Ferrarijev Lewis Hamilton.

V kakšni formi se bodo vrnili vodilni trije v prvenstvu in konkurenti, boste lahko preverili v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO, ko bomo prenašali celotno dogajanje dirkaškega vikenda na Nizozemskem, ki bo imelo na sporedu tudi sprint dirko.