Na današnji dan: Vettel do četrtega zaporednega naslova, nato pa žvižgi – čaka podobna usoda tudi Antonellija?

Podobno kot danes Antonelli je bil tudi Vettel na začetku svoje zmagovite poti ljubljenec navijačev. A v formuli 1 se lahko občudovanje hitro spremeni v naveličanost, ko se zmage vrstijo druga za drugo, naslovi pa postanejo skoraj samoumevni. Kar je bilo sprva občudovanje izjemnega talenta, se je za del navijačev sčasoma spremenilo v naveličanost nad prevlado, ki ji ni bilo videti konca.

Kimi Antonelli je minuli konec tedna v Teksasu kljub zmagi do zgodovinskega mejnika še ni prišel. Prvega naslova svetovnega prvaka formule 1 namreč še ni potrdil, s tem pa tudi ne prehitel Sebastiana Vettla , ki ostaja najmlajši svetovni prvak v zgodovini kraljice avtomotošporta. Nemec je leta 2010 naslov osvojil pri 23 letih in 134 dneh.

Prav na današnji dan, 27. oktobra 2013, je Sebastian Vettel z zmago na veliki nagradi Indije potrdil svoj četrti zaporedni naslov svetovnega prvaka formule 1. Fantastično sezono je kronal z devetimi zaporednimi zmagami, a izjemen dosežek in njegova prevlada sta bila pospremljena tudi z gnevom in žvižgi dela navijačev.

A Nemec si je nekaj slabe volje nakopal tudi sam, in sicer na drugi dirki sezone v Maleziji. Moštvo Red Bull je obema dirkačema z ukazom "Multi 21" naročilo, naj do konca dirke zadržita položaja, kar je pomenilo, da mora Mark Webber ostati pred Vettlom. Nemec ukaza ni upošteval, prehitel moštvenega kolega in mu odvzel zmago. S tem si je prislužil tudi precej kritik.

Kljub temu je bila za negativen odziv navijačev ključna predvsem Vettlova dolgotrajna prevlada. Posebej izrazito je bilo nezadovoljstvo na dirki v Monzi, kjer so domači navijači Ferrarija, znani kot tifosi, strastno podpirali Fernanda Alonsa. Ker je Vettel s svojimi zmagami redno premagoval njihovega ljubljenca, so bili tudi odzivi nanj toliko bolj burni.

Čeprav je Vettel v javnosti kazal trden obraz in izjavljal, da ga žvižgi ne motijo, dokler zmaguje, je kasneje priznal, da so žvižgi navijačev negativno vplivali nanj: "Zame osebno je zelo težko prejemati žvižge, čeprav nisi storil ničesar narobe," je pojasnil Nemec, ki pa navijačem ni zameril njihovega odziva. Razumel je, da si ljubitelji Ferrarija in drugih ekip ne želijo vedno gledati istih zmagovalcev: "Takrat boli, če ne dobiš takšnega sprejema, kot pričakuješ, ampak mislim, da sem dovolj pameten, da razumem, zakaj to počnejo. Ne krivim jih."